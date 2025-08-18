Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp

Ngày 18/8, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch các cuộc thanh tra 5 tháng cuối năm 2025. Theo Quyết định của Chánh Thanh tra thành phố, kế hoạch lần này tập trung vào các nội dung: thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; thanh tra đầu tư xây dựng; thanh tra hoạt động tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội; và thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực khoáng sản, y tế, hóa chất, vận tải.

Trong đó, sẽ có 14 cuộc thanh tra trọng điểm, có thể kể đến kế hoạch Thanh tra tại Sở Ngoại vụ về trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra 12 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh (quận Liên Chiểu) về quản lý, sử dụng đất, Thanh tra tại Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển (quận Thanh Khê) về quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí và các khoản thu dịch vụ.

Bên cạnh đó Thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng tại các Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Tam Anh – Hàn Quốc, Điện Nam – Điện Ngọc và Thanh tra 3 công ty vận tải, 5 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 2 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, 3 phòng khám đa khoa tư nhân và 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố.

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Đà Nẵng) thuộc địa phận huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cũ.

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, thông qua thanh tra, cơ quan chức năng sẽ kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, đồng thời xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Việc triển khai đồng bộ 14 cuộc thanh tra cuối năm không chỉ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý sai phạm mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước đó vào ngày 7/8 như Dân Việt đã thông tin, bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Thanh tra TP Đà Nẵng đã thành lập 4 Đoàn thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn.

Cụ thể: Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra Dự án Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Phước Lý 2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra Dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài và Dự án HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5, do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

