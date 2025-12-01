Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Sáng 1/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ và tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình được huy động để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng được yêu cầu bảo đảm kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động; giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ để kịp sửa chữa nhà cửa cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước Tết Nguyên đán.

100 cán bộ, chiến sĩ ở Đà Nẵng cơ động đến Đắk Lắk để sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: A.C

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn về thời tiết và địa hình.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng khi triển khai phải giúp dân hiệu quả, tránh gây phiền hà, thực hiện đúng phương châm “ở đâu khó có bộ đội”.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: A.C

“Cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo; chủ động tổ chức thi công các hạng mục nhà ở bảo đảm chắc chắn, vững bền, đúng tiến độ, phản ánh đúng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để nhân dân cảm nhận sự tận tâm, nghĩa tình của lực lượng vũ trang thành phố. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và bàn giao nhà ở trước ngày 20/01/2026, bảo đảm các hộ dân có mái nhà an toàn đón Tết”, ông Ích yêu cầu.

Đoàn xe xuất quân trong sáng 1/12. Ảnh: A.C

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng đã cơ động theo đội hình, thể hiện khí thế quyết tâm cao, sẵn sàng bắt tay vào thi công khi đến địa bàn. Với tinh thần chủ động, thần tốc và trách nhiệm, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, góp phần giúp người dân tỉnh Đắk Lắk sớm ổn định đời sống, đón Tết trong những mái nhà an toàn, vững chắc.