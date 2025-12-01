Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Tin tức
Thứ hai, ngày 01/12/2025 12:24 GMT+7

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Diệu Bình Thứ hai, ngày 01/12/2025 12:24 GMT+7
Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xuất quân đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Đắk Lắk để khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Sáng 1/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ và tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình được huy động để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng được yêu cầu bảo đảm kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động; giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ để kịp sửa chữa nhà cửa cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước Tết Nguyên đán.

100 cán bộ, chiến sĩ ở Đà Nẵng cơ động đến Đắk Lắk để sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: A.C

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn về thời tiết và địa hình.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng khi triển khai phải giúp dân hiệu quả, tránh gây phiền hà, thực hiện đúng phương châm “ở đâu khó có bộ đội”.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: A.C

“Cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo; chủ động tổ chức thi công các hạng mục nhà ở bảo đảm chắc chắn, vững bền, đúng tiến độ, phản ánh đúng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để nhân dân cảm nhận sự tận tâm, nghĩa tình của lực lượng vũ trang thành phố. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và bàn giao nhà ở trước ngày 20/01/2026, bảo đảm các hộ dân có mái nhà an toàn đón Tết”, ông Ích yêu cầu.

Đoàn xe xuất quân trong sáng 1/12. Ảnh: A.C

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng đã cơ động theo đội hình, thể hiện khí thế quyết tâm cao, sẵn sàng bắt tay vào thi công khi đến địa bàn. Với tinh thần chủ động, thần tốc và trách nhiệm, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, góp phần giúp người dân tỉnh Đắk Lắk sớm ổn định đời sống, đón Tết trong những mái nhà an toàn, vững chắc.

Ô tô né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư ở Đà Nẵng: Xe né trạm từng gây tai nạn chết người

Ô tô né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư ở Đà Nẵng: Xe né trạm từng gây tai nạn chết người

Đà Nẵng thành lập ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, mở kỳ vọng bứt phá đầu tư

Đà Nẵng thành lập ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, mở kỳ vọng bứt phá đầu tư

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao

Nhiều địa phương phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao. Nhà công vụ còn thiếu hoặc chưa có, trong khi nhiều cán bộ không phải người bản địa, đi làm xa phải ở lại công sở.

Lời khai của đối tượng bị bắt trong vụ người đàn ông bị tông xe máy hất lên vỉa hè và hành hung dã man ở Hà Nội

Tin tức
Lời khai của đối tượng bị bắt trong vụ người đàn ông bị tông xe máy hất lên vỉa hè và hành hung dã man ở Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh, thành phố

Tin tức
Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh, thành phố

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy

Tin tức
Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ

Tin tức
Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật
Thể thao

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật

Thể thao

Sau thất bại nặng nề 0-4, báo chí Malaysia đồng loạt thừa nhận sự vượt trội về đẳng cấp của U17 Việt Nam và bày tỏ nỗi thất vọng khi đội nhà tan vỡ giấc mơ dự giải châu Á.

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'
Nhà nông

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông

Với mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm (nuôi ốc nhồi-1 loài ốc đặc sản) kết hợp sản xuất ốc bươu đen giống, anh Thái Thanh Trí, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó
Văn hóa - Giải trí

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Thanh Hương sớm nổi danh ở tuổi chưa đầy đôi mươi, từng được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca” một thời.

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan
Thể thao

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

Thể thao

Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn
Gia đình

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn

Gia đình

Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, trong đó, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch
Xã hội

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch

Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh trong tháng 11, sự cộng hưởng của cúm mùa và viêm màng não làm gia tăng áp lực điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ
Xã hội

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ

Xã hội

Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

 Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá
Kinh tế

VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá

Kinh tế

Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”của Cục Thuế (Bộ Tài chính), VPBank triển khai chương trình “60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá”.

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm
Kinh tế

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

Kinh tế

Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng
Giảm nghèo bốn phương

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng

Giảm nghèo bốn phương

Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025
Doanh nghiệp

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 (International Innovation Awards – IIA 2025), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á do Enterprise Asia tổ chức.

Triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12
Nhà nông

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Nhà đất

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

Nhà đất

 Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm
Bạn đọc

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm

Bạn đọc

Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

280 cán bộ sẽ được tập huấn một số nhiệm vụ cơ bản như phân cấp trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng; phân cấp trong quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng; phân cấp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết
Thể thao

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thể thao

Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ
Chuyển động Sài Gòn

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ

Chuyển động Sài Gòn

Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới
Nhà đất

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới

Nhà đất

Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Hành trình 'Nghĩa tình Bình Điền': Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung
Tin tức

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung

Tin tức

Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền" chưa bao giờ rực sáng đến thế.

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án
Thế giới

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tiếp theo có thể đe dọa đến nguồn cung cấp năng lượng cho các quốc gia lân cận.

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong giảm phát thải khí mê-tan ở các lĩnh vực chất thải rắn, nước thải, trồng trọt và chăn nuôi. Thành phố đồng thời kiến nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu
Nhà nông

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông

Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng
Tin tức

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng đã đến lúc cần định danh đất hiếm là loại tài nguyên đặc biệt quan trọng. Việc quản lý thống nhất nguồn khoáng sản này ở cấp quốc gia được xem là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, xe điện và quốc phòng.

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng
Tin tức

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
Nhà nông

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
6

Nhà nông

Công tác cải cách hành chính được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An (Quỹ BVPTR) xác định là chìa khóa để phát triển bền vững - hiện đại - hiệu quả trong kỷ nguyên mở. Đến nay, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cho đơn vị hoạt động hiệu quả, minh bạch, huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận giải thưởng thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng không thể đến nhận giải tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026
Nhà đất

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026

Nhà đất

Thị trường nhà ở ghi nhận nhịp sôi động trở lại khi loạt dự án lớn đồng loạt mở bán trong quý 3/2025. Nguồn cung bứt phá tại cả Hà Nội và TP. HCM, kéo theo sức hấp thụ cải thiện và kỳ vọng chu kỳ tăng trưởng mới từ 2026.

