Ô tô né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư ở Đà Nẵng: Xe né trạm từng gây tai nạn chết người

Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình trạng xe tải né trạm BOT 545 gây bức xúc và mất an toàn giao thông tại khu dân cư Thanh Quýt 3, phường An Thắng, TP Đà Nẵng. Buổi làm việc có đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông, UBND phường An Thắng và Công ty TNHH MTV CECO 545 - BOT – chủ đầu tư trạm BOT.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, xe tải né trạm thu phí đi xuyên qua khu dân cư diễn ra thường xuyên, khiến mặt đường xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Khu vực này có nhiều trường học, tình hình càng nguy hiểm vào giờ tan trường.

Theo ông Nhiên, tháng 10 vừa qua đã xảy ra vụ việc đau lòng, xe tải đi trong đường làng, bấm còi inh ỏi, một học sinh tiểu học giật mình bị ngã ra đường, xe tải cán tử vong.





Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan ở Đà Nẵng để giải quyết tình trạng xe tải né trạm BOT 545 gây bức xúc trong khu dân cư phường An Thắng. Ảnh: D.B

Từ thực tế trên, UBND phường An Thắng đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp di dời trạm BOT hoặc triển khai biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đại diện Công ty CECO 545 - BOT cho biết, trạm thu phí được xây dựng năm 2014, thu phí từ năm 2016. Tình trạng xe né trạm kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Phương án di dời trạm về xã Quế Sơn không khả thi do không đảm bảo khoảng cách tối thiểu với trạm thu phí Tam Kỳ. Theo hợp đồng, công ty buộc phải kéo dài thời gian thu phí, gây ảnh hưởng chung đến người dân.





Nhiều xe ô tô né trạm BOT 545 đi vào đường làng trên địa bàn phường An Thắng, TP Đà Nẵng khiến người dân bức xúc. Ảnh: D.B

Qua đó, kiến nghị cơ quan chức năng mua lại dự án hoặc hỗ trợ tài chính để rút ngắn thời gian thu phí, tiến tới tháo dỡ trạm. Đại diện Công ty CECO 545 - BOT đề xuất đóng dải phân làn trên quốc lộ 1, chỉ chừa 4m để hạn chế xe ô tô đi vào khu dân cư; đồng thời đề nghị UBND phường An Thắng lấy ý kiến người dân.



Người dân tự dựng chướng ngại vật để ngăn hàng trăm xe né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư. Ảnh: D.B

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, người dân tại khối phố Thanh Quýt 3 và khu vực lân cận thuộc phường An Thắng phải tự dựng chướng ngại vật để ngăn hàng trăm xe né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư, gây mất an toàn giao thông.

Theo những người dân nơi đây, xe tải né trạm chạy vào đường làng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và khiến đường làng bị xuống cấp.

Tình trạng xe tránh trạm thu phí đi vào đường làng đặc biệt nguy hiểm, nhất là vào giờ cao điểm khi học sinh Trường tiểu học Lê Tự Nhất Thống tan học.

Ngày 27/11, HĐND TP Đà Nẵng đã có công văn giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xem xét việc đóng điểm mở dải phân cách nhằm đảm bảo an toàn giao thông. HĐND TP Đà Nẵng cũng đề nghị thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III xem xét xử lý sớm kiến nghị của chủ đầu tư liên quan phương án mua lại hoặc di dời trạm thu phí.