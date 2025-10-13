Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Đà Nẵng rà soát bảng giá đất, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá để thao túng thị trường

Ngày 13/10, UBND TP. Đà Nẵng ban hành văn bản về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản và công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường... tổ chức thanh, kiểm tra toàn diện các nội dung liên quan quản lý đất đai.



Tập trung việc định giá đất cụ thể, xây dựng và ban hành bảng giá đất hằng năm; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cùng với đó là việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực, dự án có dấu hiệu biến động bất thường về giá.

Đà Nẵng siết quản lý đấu giá đất, quyết không để thao túng giá gây nhiễu thị trường. Ảnh: D.B

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, thổi giá nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và quyền lợi của người dân.

Đồng thời, cấp địa phương cần rà soát lại toàn bộ quy trình, hồ sơ liên quan đến các đợt đấu giá đất đã và đang triển khai, bảo đảm việc xác định giá khởi điểm, tham gia đấu giá, trúng đấu giá được thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch. Trường hợp phát hiện vi phạm, cần báo cáo và xử lý theo thẩm quyền, không để kéo dài hoặc phát sinh khiếu kiện.

Trong văn bản, có yêu cầu kết quả thanh, kiểm tra, rà soát và tình hình xử lý vi phạm phải được tổng hợp đầy đủ, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước thời hạn quy định để cơ quan này tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trình Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.