Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc

Trước tình hình bão lũ gây hậu quả nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, những ngày qua, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Đà Nẵng đã cùng nhau góp công, góp của, tổ chức nấu bánh, làm thịt ngâm, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi ra hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tại thôn La Tháp, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, các thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn” phối hợp cùng Hội Phụ nữ thôn La Tháp và người dân thôn A Đông tất bật chuẩn bị hàng trăm đòn bánh tét, hũ thịt ngâm nước mắm để gửi ra miền Bắc.

Người dân Đà Nẵng bánh tét, hũ thịt ngâm nước mắm để gửi ra miền Bắc. Ảnh: B.X

Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn La Tháp, toàn bộ kinh phí được vận động thông qua mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Người góp tiền, người góp công, người mang nguyên liệu – tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. “Nhiều chị em tạm gác công việc riêng, thức khuya dậy sớm để gói bánh, chuẩn bị quà, đóng thùng hàng kịp thời, mong những chuyến xe nghĩa tình sớm lăn bánh ra miền Bắc”, bà Tâm chia sẻ.

Hàng trăm đòn bánh tét là sẻ chia của người Đà Nẵng đến với đồng bào phía Bắc. Ảnh: B.X

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn”, cho biết nhóm dự kiến thực hiện 500 đòn bánh tét, 500 hũ thịt ngâm nước mắm và 300 hũ mắm đu đủ gửi tặng bà con vùng lũ. “Chúng tôi đã nhiều lần tự tay làm đồ ăn gửi đi cứu trợ nên có chút kinh nghiệm. Xem tin tức thấy cảnh nhà cửa ngập sâu, ai cũng xót xa. Cứu trợ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đến đúng nơi, đúng lúc, nên mọi người đều nỗ lực hết sức”, chị Tâm nói.

Cùng thời điểm, tại xã Đồng Dương (TP Đà Nẵng), gian bếp của Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Phan Đức luôn đỏ lửa. Với thông điệp “Miền Bắc vẫy gọi, miền Trung sẵn sàng, miền Bắc cố lên”, các thành viên đang khẩn trương chế biến từng phần thịt heo ngâm mắm, muối đậu để gửi ra các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Những hũ mắn được chuẩn bị cẩn thận, gói kĩ càng. Ảnh:B.X

Anh Phan Văn Đức, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức, cho biết chỉ trong 2 ngày, CLB đã hoàn thành 400 hũ muối đậu và 400 hũ thịt ngâm mắm – thành quả từ sự đóng góp của các nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân. “Cách đây một năm, chúng tôi từng ra miền Bắc cứu trợ sau bão số 3. Khi theo dõi hình ảnh thiệt hại lần này, ai cũng thương bà con và muốn làm điều gì đó để sẻ chia, tiếp thêm động lực cho mọi người vượt qua khó khăn”, anh Đức chia sẻ.

Những hũ thịt được xếp gọn gàng để chuyển đến tay đồng bào chịu thiệt hại vì mưa lũ. Ảnh: B.X

Không khí thiện nguyện càng trở nên sôi động hơn tại điểm trung chuyển hàng hóa gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên (TP Đà Nẵng). Hàng chục tình nguyện viên thuộc các nhóm “Chuyến xe vạn tình”, “Bánh mì 0 đồng” và nhiều câu lạc bộ khác tất bật bốc xếp nhu yếu phẩm, lương thực lên xe container để kịp khởi hành ra Bắc Ninh – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 11 (Matmo).

Tình nguyện viên bốc xếp nhu yếu phẩm, lương thực lên xe container để kịp khởi hành ra Bắc Ninh. Ảnh: B.X

Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm CLB “Chuyến xe vạn tình”, cho biết đây là chuyến hàng thứ hai được huy động trong vòng một tuần nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.

“Chuyến xe xuất phát, chở theo khoảng 40 tấn hàng gồm nước uống, mì gói, lương khô, bánh chưng hút chân không, sữa, thuốc men… Tất cả là tấm lòng của người dân Đà Nẵng gửi về miền Bắc, mong bà con sớm vượt qua khó khăn”, anh Thanh nói.

Chuyến xe hướng về miền Bắc. Ảnh: B.X

Trước đó, cộng đồng thiện nguyện Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều chuyến cứu trợ khẩn cấp đến các địa phương bị cô lập như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, sông Thương, mang theo cano vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực, áo phao và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Những nồi bánh tét đang đỏ lửa, những chuyến xe nặng tình nghĩa sẵn sàng lăn bánh ra Bắc là minh chứng cho tinh thần “tương thân, tương ái”, nghĩa tình của người dân Đà Nẵng – nơi luôn dang rộng vòng tay hướng về đồng bào cả nước trong gian khó.