Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 – sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Vinh dự đồng hành cùng Lễ hội, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn với sự phát triển của nền kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.