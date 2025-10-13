Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Xã hội
Thứ hai, ngày 13/10/2025 13:59 GMT+7

Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc

+ aA -
Diệu Bình Thứ hai, ngày 13/10/2025 13:59 GMT+7
Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Đà Nẵng đã cùng nhau gói bánh, làm thịt xuyên đêm, chuẩn bị hàng chục tấn nhu yếu phẩm gửi ra vùng lũ, tiếp sức cho đồng bào vượt qua khó khăn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trước tình hình bão lũ gây hậu quả nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, những ngày qua, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Đà Nẵng đã cùng nhau góp công, góp của, tổ chức nấu bánh, làm thịt ngâm, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi ra hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tại thôn La Tháp, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, các thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn” phối hợp cùng Hội Phụ nữ thôn La Tháp và người dân thôn A Đông tất bật chuẩn bị hàng trăm đòn bánh tét, hũ thịt ngâm nước mắm để gửi ra miền Bắc.

Người dân Đà Nẵng bánh tét, hũ thịt ngâm nước mắm để gửi ra miền Bắc. Ảnh: B.X

Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn La Tháp, toàn bộ kinh phí được vận động thông qua mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Người góp tiền, người góp công, người mang nguyên liệu – tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. “Nhiều chị em tạm gác công việc riêng, thức khuya dậy sớm để gói bánh, chuẩn bị quà, đóng thùng hàng kịp thời, mong những chuyến xe nghĩa tình sớm lăn bánh ra miền Bắc”, bà Tâm chia sẻ.

Hàng trăm đòn bánh tét là sẻ chia của người Đà Nẵng đến với đồng bào phía Bắc. Ảnh: B.X

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn”, cho biết nhóm dự kiến thực hiện 500 đòn bánh tét, 500 hũ thịt ngâm nước mắm và 300 hũ mắm đu đủ gửi tặng bà con vùng lũ. “Chúng tôi đã nhiều lần tự tay làm đồ ăn gửi đi cứu trợ nên có chút kinh nghiệm. Xem tin tức thấy cảnh nhà cửa ngập sâu, ai cũng xót xa. Cứu trợ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đến đúng nơi, đúng lúc, nên mọi người đều nỗ lực hết sức”, chị Tâm nói.

Cùng thời điểm, tại xã Đồng Dương (TP Đà Nẵng), gian bếp của Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Phan Đức luôn đỏ lửa. Với thông điệp “Miền Bắc vẫy gọi, miền Trung sẵn sàng, miền Bắc cố lên”, các thành viên đang khẩn trương chế biến từng phần thịt heo ngâm mắm, muối đậu để gửi ra các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Những hũ mắn được chuẩn bị cẩn thận, gói kĩ càng. Ảnh:B.X

Anh Phan Văn Đức, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức, cho biết chỉ trong 2 ngày, CLB đã hoàn thành 400 hũ muối đậu và 400 hũ thịt ngâm mắm – thành quả từ sự đóng góp của các nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân. “Cách đây một năm, chúng tôi từng ra miền Bắc cứu trợ sau bão số 3. Khi theo dõi hình ảnh thiệt hại lần này, ai cũng thương bà con và muốn làm điều gì đó để sẻ chia, tiếp thêm động lực cho mọi người vượt qua khó khăn”, anh Đức chia sẻ.

Những hũ thịt được xếp gọn gàng để chuyển đến tay đồng bào chịu thiệt hại vì mưa lũ. Ảnh: B.X

Không khí thiện nguyện càng trở nên sôi động hơn tại điểm trung chuyển hàng hóa gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên (TP Đà Nẵng). Hàng chục tình nguyện viên thuộc các nhóm “Chuyến xe vạn tình”, “Bánh mì 0 đồng” và nhiều câu lạc bộ khác tất bật bốc xếp nhu yếu phẩm, lương thực lên xe container để kịp khởi hành ra Bắc Ninh – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 11 (Matmo).

Tình nguyện viên bốc xếp nhu yếu phẩm, lương thực lên xe container để kịp khởi hành ra Bắc Ninh. Ảnh: B.X

Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm CLB “Chuyến xe vạn tình”, cho biết đây là chuyến hàng thứ hai được huy động trong vòng một tuần nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.

“Chuyến xe xuất phát, chở theo khoảng 40 tấn hàng gồm nước uống, mì gói, lương khô, bánh chưng hút chân không, sữa, thuốc men… Tất cả là tấm lòng của người dân Đà Nẵng gửi về miền Bắc, mong bà con sớm vượt qua khó khăn”, anh Thanh nói.

Chuyến xe hướng về miền Bắc. Ảnh: B.X

Trước đó, cộng đồng thiện nguyện Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều chuyến cứu trợ khẩn cấp đến các địa phương bị cô lập như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, sông Thương, mang theo cano vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực, áo phao và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Những nồi bánh tét đang đỏ lửa, những chuyến xe nặng tình nghĩa sẵn sàng lăn bánh ra Bắc là minh chứng cho tinh thần “tương thân, tương ái”, nghĩa tình của người dân Đà Nẵng – nơi luôn dang rộng vòng tay hướng về đồng bào cả nước trong gian khó.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9

Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9

Đà Nẵng: Thanh niên 17 tuổi gây náo loạn đường phố đêm giao thừa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã

Đà Nẵng: Thanh niên 17 tuổi gây náo loạn đường phố đêm giao thừa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa chính xác, mới chỉ dựa trên các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu cải cách tiền lương mà Bộ Nội vụ đưa ra thời gian qua.

Độc đáo quán bún có tên lạ, 40 năm vẫn bán với giá 10.000 đồng/bát

Xã hội
Độc đáo quán bún có tên lạ, 40 năm vẫn bán với giá 10.000 đồng/bát

Con vật trông giống chó, bơi siêu giỏi, tưởng rất đông nhưng lại có nguy cơ "biến" khỏi trái đất

Xã hội
Con vật trông giống chó, bơi siêu giỏi, tưởng rất đông nhưng lại có nguy cơ 'biến' khỏi trái đất

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Xã hội
Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Vùng đất cửa ngõ Tuyên Quang "thay da đổi thịt"

Xã hội
Vùng đất cửa ngõ Tuyên Quang 'thay da đổi thịt'

Đọc thêm

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
Doanh nghiệp

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Doanh nghiệp

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 – sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Vinh dự đồng hành cùng Lễ hội, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn với sự phát triển của nền kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm

Chuyển động Sài Gòn

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác để trốn tránh trách nhiệm.

Ngân 98 từng nói 'bị vu khống' vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm
Xã hội

Ngân 98 từng nói "bị vu khống" vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm

Xã hội

Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam, Ngân 98 từng lên tiếng nói "bị vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín" khi sản phẩm giảm cân bị tố có chứa chất cấm.

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông
Thế giới

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông nhìn thấy hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp dụng cùng những biện pháp gây sức ép mà ông từng sử dụng để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhằm buộc Nga tiến tới hòa bình ở Ukraine.

Trước khi bị bắt cát-xê của Ngân 98 có giá từ 1-1,5 cây vàng
Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị bắt cát-xê của Ngân 98 có giá từ 1-1,5 cây vàng

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngân 98 từng cho biết cô có khối tài sản lớn nhờ các hoạt động kinh doanh, biểu diễn.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ
Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông

Sáng ngày 11/10/2025, lãnh đạo phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập tỉnh Long An, Tây Ninh, phường Long An là một phận diện tích của TP Tân An, tỉnh Long An) đã tổ chức chương trình “Cà phê sáng Long An – Lắng nghe và hành động” nhằm tạo điều kiện để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn phường.

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?
Bạn đọc

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, có thể gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu bị xác định phạm tội này, Ngân 98 có thể đối diện với khung hình phạt nào theo quy định của pháp luật?

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?
Thể thao

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?

Thể thao

Malaysia và Indonesia đều đang gặp khó khăn theo những cách khác nhau liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ ồ ạt mà không đạt hiệu quả như mong đợi. Trong khi đó, cách làm của UAE lại mang đến những kinh nghiệm đáng chú ý để bóng đá Việt Nam có thể nghiên cứu và áp dụng.

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt

Chuyển động Sài Gòn

Trong quý III/2025, nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận đà tăng đáng kể sau thời gian dài trầm lắng. Các phân khúc chủ lực như đất nền, căn hộ, nhà phố – biệt thự đều tăng trưởng về nguồn cung, phản ánh tín hiệu phục hồi của thị trường.

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?
Xã hội

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?

Xã hội

Theo chuyên gia, sibutramine và phenolphthalein thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm chứa chất cấm này thường gây giảm cân nhanh bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm mất hoặc ức chế cảm giác đói, thậm chí nguy cơ gây ung thư và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một vị tướng, nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử. Ông không chỉ có tài bậc thầy về điều binh khiển tướng mà còn rất giỏi sử dụng chiến thuật đánh vào tâm lý kẻ thù.

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong 2 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam

Kinh tế

Thăm Khu trưng bày Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra ngày 13/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Đây là cơ hội ứng dụng công nghệ blockchain để tăng năng suất lao động cho Việt Nam và thúc đẩy tăng nguồn thu ngân sách”.

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước
Chuyển động Sài Gòn

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đúng ngày này, cách đây 80 năm, tức năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một bức thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Những giá trị Bác gửi gắm đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là 'then chốt của then chốt', cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” và quán triệt cần đặc biệt chú trọng công tác này, làm sao để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?
Thể thao

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?

Thể thao

Trận lượt đi gặp ĐT Nepal, thủ thành Đặng Văn Lâm có một ngày thi đấu khá nhàn nhã, song vẫn để lại vài pha xử lý khiến khán giả phải “thót tim”. Thế nên ở trận lượt về, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho Trần Trung Kiên.

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh
Nhà nông

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh

Nhà nông

Trong 6 giờ qua, xã Măng Ri và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi liên tục hứng chịu 8 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ, vùng tâm chấn rung lắc.

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành
Xã hội

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành

Xã hội

Một hoạt động gây sốc và kỳ lạ vừa diễn ra ở Trung Quốc, trong đó các bậc cha mẹ quỳ xuống tạo thành “cây cầu”, còn học sinh thì bước đi trên lưng họ.

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng
Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến "hot girl thị phi", gây chú ý với sự nghiệp DJ, phát ngôn gây sốc và khối tài sản khủng ở tuổi U30.

Tiêu Minh Phụng: 'Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa'
Sống vui

Tiêu Minh Phụng: "Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa"

Sống vui

Mang bản “Đất phương Nam” được phối mới đến với Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới 2025, lần này, Tiêu Minh Phụng muốn giới thiệu một nét đờn ca tài tử đặc sắc cho bạn bè quốc tế.

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ
Bạn đọc

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về vụ việc “dân ròng rã tìm sổ đỏ” ở Quốc Oai (Hà Nội), chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý. Đến nay, người dân liên quan đã được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 13/10, nguồn tin từ UBND xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Đức Linh vừa bắt đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram
Tin tức

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu tình trạng người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram. Theo ông, những thông tin này có sức lan truyền rất lớn, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín và danh dự.

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
Nhà nông

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trân trọng giới thiệu số báo đặc biệt với chủ đề: “Giai cấp nông dân Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này không chỉ là một loại quả thơm ngon mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, hỗ trợ tích cực cho sức khỏe hệ tiêu hóa và xương khớp.

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả
Pháp luật

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Vì sao Nguyễn Hoành Từ được Lê Thế Tông phong tước 'Tiết nghĩa Quận công'?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nguyễn Hoành Từ được Lê Thế Tông phong tước "Tiết nghĩa Quận công"?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa vùng đô thị (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), quần thể đền thờ và lăng mộ Nguyễn Hoành Từ hiện diện như một chứng nhân của khí tiết, trí tuệ Việt.

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3
Nhà đất

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3

Nhà đất

Bất chấp sản lượng thép toàn cầu giảm 1,3%, nhu cầu trong nước tăng mạnh 11% nhờ bất động sản hồi phục và đầu tư công tăng tốc. Hòa Phát, Hoa Sen được dự báo hưởng lợi lớn trong quý 3/2025.

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long
Tin tức

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Tin tức

Công an TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản
Xã hội

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản... Mức phụ cấp này cũng được Bộ đề xuất tăng so với hiện hành.

Tin đọc nhiều

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

3

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài