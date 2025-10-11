Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khống chế được vụ cháy tại bãi xe cạnh cửa hàng xăng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h40 cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bao trùm hai xe bồn chở xăng dầu và một thùng container bên trong chứa các phuy dầu, khói lửa bốc cao nghi ngút.

Lực lượng chức năng huy động chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng và sử dụng bột chữa cháy để khống chế ngọn lửa.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát, ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.