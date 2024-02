Đã tìm thấy nữ sinh 16 tuổi mất tích ở Gia Lai

Trưa 26/2, ông Vũ Văn Nguyên (trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận, vào trưa cùng ngày thì ông đã tìm thấy Vũ Thị Mai Lan (16 tuổi, con gái của mình là học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) đã mất tích từ ngày 24/2 đến nay.

Em Vũ Thị Mai Lan đã được gia đình tìm thấy vào trưa ngày 26/2

"Khoảng 10h45 phút, tôi đã tìm được cháu tại phòng trọ của một bạn nữ tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai). Lúc gặp, tinh thần của cháu không được ổn định lắm, thần kinh có vẻ căng thẳng. Sau đó, gia đình đã trình báo với lực lượng chức năng. Hiện nay, cháu đang làm việc với Công an thị trấn Ia Kha", ông Nguyên nói.

Như đã đưa tin, trưa 24/2, sau khi vào nhà bà nội ăn cơm cúng rằm tháng Giêng, em Vũ Thị Mai Lan lái xe máy đến trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để học tập.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc em vắng học.

Sau đó, đến tối gia đình không thấy em Lan về nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng đều không tìm thấy. Do vậy, gia đình đã đến Công an xã Ia Tô trình báo sự việc và Công an huyện Ia Grai cũng có đăng tải thông báo tìm người.