Đá vỉa hè hư hỏng, nhiều tuyến đường ở Hà Nội lại được thay mới

Mấy ngày nay, nhiều đoạn vỉa hè trên đường Vạn Phúc được công nhân thay loạt đá mới. Trước đó khu vực này đá vỉa hè xuống cấp, hư hỏng, cong vênh, nứt toác…

Trên đường Kim Đồng, nơi gần hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng cũng đang tiến hành thay đá vỉa hè. Loạt đá thay mới ở đây là đá xanh tự nhiên.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều tuyến đường thay mới đá tự nhiên, nhưng trong vòng vài năm đã hư hỏng như đường Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng…

Khu vực đường Giải Phóng ngồn ngang công trường thay mới, lát đá vỉa hè.

Hiện loạt đá vỉa hè được lắp đặt trên hầu hết các con đường ở Hà Nội là đá xanh tự nhiên, được nhà chức trách giới thiệu có kết cấu bền vững, tuổi thọ 70 năm.

Đường Nguyễn Xiển đang tập kết hàng trăm phiến đá để “khoác áo mới” cho vỉa hè.

Phía trước chung cư Kim Văn - Kim Lũ, công tác thay mới được tiến hành khá chậm chạp.

Theo người dân xung quanh, người đi xe máy hay đi lên vỉa hè, đặc biệt 2 trận ngập ở Hà Nội khiến vỉa hè dọc con đường hư hỏng, bong tróc, nhìn rất nham nhở.

Một công trường quây kín trạm xe buýt, người dân bị đẩy xuống đường, lối đi lại bị thu hẹp.

Cách đó không xa, đoạn gần cầu Dậu cũng đang được cải tạo, thay thế mới đường ống thoát nước và đá vỉa hè.

Nhiều người dân sinh sống tại các khu đang lát đá vỉa hè cho biết, vật liệu xây dựng như cát, xi măng, đá... tập kết ngổn ngang đã gây cản trở cho giao thông, môi trường bụi bặm do thời tiết hanh khô và độ ẩm thấp.

Một đoạn vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển lát đá xanh tự nhiên, tuổi thọ 70 năm hư hỏng hoàn toàn sau thời gian ngắn.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4236/UBND-ĐT ngày 16/12/2022 về việc chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư hè đường các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguyên nhân xảy ra tình trạng đá lát, bị bong bật lún nứt, vỡ... nghiên cứu các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bao gồm cả việc nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng.