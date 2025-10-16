Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ năm, ngày 16/10/2025 14:00 GMT+7

Đại hội MTTQ Việt Nam tại xã đảo duy nhất của TP.HCM: Hướng tới nông thôn xanh, sạch, thông minh

+ aA -
Quang Dương - Thanh Tâm Thứ năm, ngày 16/10/2025 14:00 GMT+7
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh An – xã đảo duy nhất của TP.HCM đã diễn ra trong không khí đoàn kết, thống nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng xã đảo “xanh, sạch, thông minh” trong nhiệm kỳ 2025–2030.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạnh An (TP.HCM) nhiệm kỳ 2025–2030 (phiên thứ nhất) đã diễn ra với sự tham dự của 55 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạnh An. Ảnh: Thanh Tâm

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Thạnh An đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể, tổ chức 7 cuộc giám sát và 5 hội nghị phản biện xã hội. Các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Xóa 21 căn nhà tạm, dột nát với tổng kinh phí 1,42 tỷ đồng.

Giai đoạn năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đơn vị đã trao tặng hơn 2.600 suất quà, 41 phương tiện sinh kế trị giá hơn 2,27 tỷ đồng; sửa chữa 11 căn nhà (610 triệu đồng), khám chữa bệnh cho hơn 300 hộ dân và trao 172 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 10 xe đạp, 355 bộ dụng cụ học tập với tổng kinh phí 679,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của người dân được phát huy qua việc góp ý cho các dự thảo quan trọng như Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung) và văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Thạnh An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: Thanh Tâm

Từ phong trào “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, địa phương đã hình thành 2 khu dân cư đạt tiêu chí “Sạch – Xanh – Thân thiện với môi trường”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng xã đảo đáng sống.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội, hướng đến xây dựng Thạnh An trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh, xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 53 ủy viên vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2025-2030, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Ông Cao Văn Hoàng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng với các phó chủ tịch là những đại diện tiêu biểu của các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương.

Ông Cao Văn Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An. Ảnh: Thanh Tâm

Đại hội cũng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các đại biểu khi quyên góp hơn 8 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão lũ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã đảo Thạnh An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo trong lao động và đời sống. Qua đó, cùng nhau xây dựng Thạnh An trở thành điểm sáng của thành phố về mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Một xã đảo đáng sống giữa kỷ nguyên phát triển xanh và bền vững.

Sau ngày 1/7/2025, xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM) là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác.
Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM, có diện tích hơn 131 km2, dân số hơn 4.200 người. Xã Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021. Vì vị trí địa lý đặc thù, chỉ có thể tiếp cận xã đảo Thạnh An bằng đường thủy. Do đó, địa phương này được giữ nguyên hiện trạng, trở thành xã đảo duy nhất của TP.HCM không sáp nhập với địa phương khác.

Tham khảo thêm

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ

Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng mang “nghĩa tình miền Trung” ra Bắc giúp đồng bào bị lũ lụt

Đoàn công tác TP Đà Nẵng do Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao tặng mỗi tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh 1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đà Nẵng: Hơn 700 tỷ đồng giúp mang mái ấm đến 12.000 hộ dân

Đại đoàn kết dân tộc
Đà Nẵng: Hơn 700 tỷ đồng giúp mang mái ấm đến 12.000 hộ dân

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc
Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đọc thêm

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ 'tật xấu' của chồng
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ "tật xấu" của chồng

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ, vợ chồng cô không giám sát, quản lý nhau, nhưng chồng cô - nhạc sĩ Tô Minh Đức là người khó tính.

'Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà
Nhà nông

"Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà

Nhà nông

Suốt 13 năm qua, chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đổi mới vì nông dân và nông nghiệp Việt Nam. Năm nay, sự kiện càng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ
Pháp luật

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ

Pháp luật

Sau câu nói “anh muốn đổi điện thoại không”, hai người đàn ông rình rập, chờ thời cơ rồi giật lấy chiếc Iphone 14 của một phụ nữ, khiến nạn nhân ngã ra đường, phải khâu vết thương. Tang vật được một tên cướp mang về làm quà sinh nhật cho vợ còn người kia được hưởng 3 triệu đồng.

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa
Thị trường

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Thị trường

Giữa cảnh người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vàng và các nhà vàng đồng loạt “đóng cửa” vì hết hàng, thị trường đang chứng kiến tình trạng hai mặt bằng giá chưa từng có: giá vàng chợ đen vọt lên 170 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết 10–12 triệu đồng/lượng. Sau hơn một thập kỷ “độc quyền vàng miếng”, Việt Nam đứng trước ngã rẽ lớn – cải cách chính sách và lập sàn giao dịch vàng quốc gia để đưa vàng trở lại khuôn khổ thị trường.

Cục Hàng không công bố bộ tiêu chuẩn khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Giao thông - Xây dựng

Cục Hàng không công bố bộ tiêu chuẩn khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Giao thông - Xây dựng

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn tất bước chuẩn bị kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên với hệ thống khai thác hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng đến vận hành thương mại trong năm 2025.

Tiên phong thực hiện NET ZERO: Phúc Sinh đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 cho toàn bộ chuỗi nhà máy hồ tiêu, cà phê
Nhà nông

Tiên phong thực hiện NET ZERO: Phúc Sinh đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 cho toàn bộ chuỗi nhà máy hồ tiêu, cà phê

Nhà nông

Tập đoàn Phúc Sinh vừa công bố chính thức đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính (Green House Gas Inventory) từ Tổ chức chứng nhận quốc tế TUV NORD, trở thành doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế này cho toàn bộ hệ thống nhà máy sản xuất hồ tiêu và cà phê.

Quyết tâm đưa chương trình OCOP và du lịch nông thôn chuyển từ lượng sang chất
Nhà nông

Quyết tâm đưa chương trình OCOP và du lịch nông thôn chuyển từ lượng sang chất

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đồng hành cùng các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp để thúc đẩy chương trình OCOP và du lịch nông thôn đi vào chiều sâu, chất lượng và bền vững. Chỉ khi người dân nông thôn thực sự hạnh phúc, tự hào về nơi mình sinh ra, chương trình mới thành công.

TP.HCM quảng bá hình ảnh ra thế giới, đưa văn hóa - du lịch trở thành trụ cột phát triển trong tương lai
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM quảng bá hình ảnh ra thế giới, đưa văn hóa - du lịch trở thành trụ cột phát triển trong tương lai

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang xúc tiến quảng bá du lịch ra thế giới tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia diễn ra tại Singapore. Chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách du lịch đến TP.HCM, để văn hóa - du lịch trở thành một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Nữ diễn viên phải đổi tên để 'né' Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên phải đổi tên để "né" Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về chuyện Thẩm Ngạo Quân đổi tên có liên quan đến Triệu Vy đã được hé lộ.

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây
Điểm nóng

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây

Điểm nóng

Chiến lược vàng của Nga đã thành công 850%. Kể từ khi nước này bắt đầu mua vàng dự trữ, giá vàng đã tăng đúng bằng mức đó. Giá vàng đã tăng đặc biệt nhanh chóng trong những năm gần đây. Kể từ năm 2023, giá vàng đã tăng gấp đôi, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong năm nay.

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững
Nhà nông

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững

Nhà nông

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chú trọng phát triển các chi, tổ nghề nghiệp, nhất là các hợp tác xã nhằm tạo điều kiện để hội viên gắn kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả kinh tế, góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

HDBank tiếp tục ghi dấu ấn trong những ngày đầu tháng 10/2025 bằng 3 giải thưởng uy tín, phản ánh toàn diện năng lực kinh doanh hiệu quả, thương hiệu bền vững và đổi mới công nghệ.

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau
Doanh nghiệp

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau

Doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. Tôm, cua biển… trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng hành cùng bà con trên hành trình này, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong trong cung ứng tín dụng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ Indonesia đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Patrick Kluivert trong vai trò HLV trưởng của ĐT Indonesia sau thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương

Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân sẽ “đối thoại giả tưởng” xuyên thế hệ cùng 7 nghệ sĩ đương đại trong triển lãm mỹ thuật “Hình vang vọng ý”.

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam
Kinh tế

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam

Kinh tế

Thay vào vai trò nhà thầu cạnh tranh tại các gói thầu sử dụng ngân sách, hoạt động gần đây của C BHI cho thấy doanh nghiệp đang chuyển hướng sang làm chủ đầu tư dự án nhà ở, với việc giữ vị trí chủ chốt ở các dự án tại Quy Nhơn.

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 6 đến 15/10, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố đã quyên góp hơn 7 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10.

Sự thật về 'bạn trai quốc dân' tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu
Xã hội

Sự thật về "bạn trai quốc dân" tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu

Xã hội

Người người phụ nữ ở Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tiết lộ rằng chính bạn trai, người đã chi 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) để chăm sóc cô, là kẻ đã đánh cô đến bất tỉnh.

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?
Nhà nông

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?

Nhà nông

Mỗi năm, anh Trần Đức Hoài (SN 1976, trú thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bán ra thị trường hàng triệu con cá giống, lãi 200 triệu đồng từ mô hình nuôi cá giống.

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”
Chuyển động Sài Gòn

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”

Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển quốc tế Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách nước ngoài dự kiến cập cảng Cái Mép – Thị Vải (thuộc TP.HCM hiện nay) ngày 18/10 có nguy cơ không thể thực hiện kế hoạch, sau khi cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại khu vực này theo quy định.

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng
Tin tức

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sẽ đầu tư 151 tỷ đồng triển khai Dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, đó là thông tin vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi Dân Việt về hướng xử lý với 34 hộ dân sinh sống sát nghĩa trang Hòa Sơn, sau khi Báo phản ánh tình trạng người dân “kẹt” suốt 10 năm trong vùng quy hoạch nghĩa trang lớn nhất TP.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí

Tin tức

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), với 450 đại biểu tham dự.

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép
Xã hội

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép

Xã hội

Qua 10 ngày ra quân “mật phục” tại các điểm nóng về rác thải, lực lượng chức năng UBND phường Sơn Trà đã phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật đổ thải trái phép.

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang
Kinh tế

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang

Kinh tế

Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đang liên tiếp lập đỉnh, đẩy mặt bằng chung lên mức kỷ lục. Ngay giữa “cơn sốt giá”, Sunshine Group bất ngờ tung ra loạt dự án cao cấp có giá thấp hơn thị trường 20–25%. Điều gì đứng sau chiến lược “ngược dòng” này?

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam
Thể thao

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam

Thể thao

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang ý nghĩa tích cực, nhưng nếu ĐT Việt Nam không cải thiện khả năng kết nối và vận hành lối chơi thì vẫn khó bứt phá.

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải
Văn hóa - Giải trí

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, á hậu Ngọc Thảo... xuất hiện rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng nay (16/10).

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
Nhà đất

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
5

Nhà đất

Số dự án nhà ở xã hội tại TP. Huế mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu trong khi giá bán vẫn cao khiến người thu nhập thấp rất khó tiếp cận.

Cận cảnh dung mạo và gia thế 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Video

Cận cảnh dung mạo và gia thế "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Video

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy
Pháp luật

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy

Pháp luật

Phạm tội và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc nhưng cặp vợ chồng vẫn có thể ra ngoài, chi mỗi người hàng tỷ đồng để đánh bạc hàng chục lần trong khách sạn Pullman Hà Nội và còn tổ chức tiệc ma túy ở biển Sầm Sơn với sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

4

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

5

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng