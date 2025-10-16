Đại hội MTTQ Việt Nam tại xã đảo duy nhất của TP.HCM: Hướng tới nông thôn xanh, sạch, thông minh

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạnh An (TP.HCM) nhiệm kỳ 2025–2030 (phiên thứ nhất) đã diễn ra với sự tham dự của 55 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạnh An. Ảnh: Thanh Tâm

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Thạnh An đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể, tổ chức 7 cuộc giám sát và 5 hội nghị phản biện xã hội. Các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Xóa 21 căn nhà tạm, dột nát với tổng kinh phí 1,42 tỷ đồng.

Giai đoạn năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đơn vị đã trao tặng hơn 2.600 suất quà, 41 phương tiện sinh kế trị giá hơn 2,27 tỷ đồng; sửa chữa 11 căn nhà (610 triệu đồng), khám chữa bệnh cho hơn 300 hộ dân và trao 172 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 10 xe đạp, 355 bộ dụng cụ học tập với tổng kinh phí 679,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của người dân được phát huy qua việc góp ý cho các dự thảo quan trọng như Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung) và văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Thạnh An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: Thanh Tâm

Từ phong trào “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, địa phương đã hình thành 2 khu dân cư đạt tiêu chí “Sạch – Xanh – Thân thiện với môi trường”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng xã đảo đáng sống.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội, hướng đến xây dựng Thạnh An trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh, xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 53 ủy viên vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2025-2030, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Ông Cao Văn Hoàng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng với các phó chủ tịch là những đại diện tiêu biểu của các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương.

Ông Cao Văn Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An. Ảnh: Thanh Tâm

Đại hội cũng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các đại biểu khi quyên góp hơn 8 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão lũ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã đảo Thạnh An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo trong lao động và đời sống. Qua đó, cùng nhau xây dựng Thạnh An trở thành điểm sáng của thành phố về mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Một xã đảo đáng sống giữa kỷ nguyên phát triển xanh và bền vững.

Sau ngày 1/7/2025, xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM) là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác.

Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM, có diện tích hơn 131 km2, dân số hơn 4.200 người. Xã Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021. Vì vị trí địa lý đặc thù, chỉ có thể tiếp cận xã đảo Thạnh An bằng đường thủy. Do đó, địa phương này được giữ nguyên hiện trạng, trở thành xã đảo duy nhất của TP.HCM không sáp nhập với địa phương khác.