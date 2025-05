Đại mỹ nhân Hollywood Kiều Chinh và kỷ niệm với Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương: “Ước gì cuối đời còn được đóng chung một phim nữa”

Xuất hiện trong chương trình Jimmy TV, nữ diễn viên gạo cội Kiều Chinh đã chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc với Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương – người bạn diễn thân thiết của bà trong làng điện ảnh.

“Tôi và chị Kim Cương rất quý nhau. Đã từng đóng chung hai bộ phim và không hề có sự cạnh tranh hay ganh ghét. Mỗi người có vóc dáng, lối diễn khác nhau, hợp lại rất quý”, Kiều Chinh chia sẻ. Một trong những tác phẩm được công chúng yêu mến là bộ phim Chiếc bóng bên đường, đánh dấu sự kết hợp ấn tượng giữa hai nghệ sĩ.

Phim Chiếc bóng bên đường có Kiều Chinh và NSND Kim Cương tham gia. Ảnh: TL

Nữ diễn viên bồi hồi nhớ lại: “Sau này, khi gặp lại, chị em tôi thường nói đùa: ‘Ước gì bây giờ có một cuốn phim nữa để hai đứa được đóng chung lúc cuối đời nhỉ’. Chị Kim Cương cứ nhắc đi nhắc lại điều ấy, mong muốn có thể tái hợp trong một bộ phim cuối đời – thì đẹp biết bao”.

Kiều Chinh cũng tiết lộ rằng vào thời kỳ vàng son của điện ảnh miền Nam, cả bà, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương và NSƯT Thẩm Thúy Hằng đều sở hữu hãng phim riêng. Ba nữ nghệ sĩ từng cùng ngồi trò chuyện và bàn bạc ý tưởng hợp tác chung thay vì mỗi người tự mình sản xuất. Chính Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương là người tiên phong khi khởi xướng dự án Chiếc bóng bên đường và mời Kiều Chinh tham gia, dù bà lúc đó cũng đã có hãng phim riêng.

“Chúng tôi rất yêu quý nhau, ngày ấy không hề có sự cạnh tranh, chỉ có sự trân trọng và mong muốn cùng làm nên những tác phẩm hay”, Kiều Chinh xúc động nói.

Mỹ nhân Kiều Chinh thời trẻ. Ảnh: TL

Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn một thời, sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới chinh phục thị trường Hollywood. Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong bộ phim The Joy Luck Club (1993). Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim Chuyện năm Dần (Year Of The Tiger) do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson.

Đại mỹ nhân Kiều Chinh trong sự kiện phim của Trương Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV

Kiều Chinh được nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Emmy cho bộ phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà cho nghệ thuật và cộng đồng.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương – Huyền thoại sân khấu Việt

NSND Kim Cương sinh năm 1937 tại Sài Gòn trong một gia đình ba đời làm nghệ thuật. Cha là bầu gánh Đại Phước Cương, mẹ là NSND Bảy Nam – được mệnh danh là “Tổ nghề sống” của sân khấu cải lương Nam Bộ. Bà bén duyên sân khấu từ thuở lọt lòng, lần đầu diễn tuồng khi mới 7 tuổi.

NSND Kim Cương thời trẻ. Ảnh: TL

Tuổi thơ của bà gắn liền với gánh hát gia đình, phiêu bạt khắp nơi. Biến cố lớn xảy ra năm 9 tuổi khi cha mất, mẹ bà phải bán cả đạo cụ sân khấu để nuôi sống đoàn. Sau đó, Kim Cương về sống với dì là nghệ sĩ Năm Phỉ, rồi trở lại sân khấu năm 19 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng với vai diễn trong Giai nhân và ác quỷ.

Năm 1961, bà rẽ hướng sang kịch nói, thành lập Đoàn kịch Kim Cương và ghi dấu ấn với loạt vở nổi tiếng như Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ... Đặc biệt, vai cô Diệu trong Lá sầu riêng trở thành biểu tượng sân khấu, được bà thể hiện suốt 40 năm.

Trong thập niên 1970–1980, Kim Cương ở đỉnh cao danh vọng, được mệnh danh là một trong “tứ đại mỹ nhân” của sân khấu miền Nam, đồng thời là nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam. Năm 2012, bà tổ chức liveshow Tạ ơn đời để chia tay sân khấu sau hơn nửa thế kỷ cống hiến.