Tin tức
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 17:21 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang và 10 sĩ quan cấp cao của Quân đội nhận Huân chương cao quý

Chủ nhật, ngày 31/08/2025 17:21 GMT+7
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các sĩ quan cấp cao của Quân đội đã đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.
Chiều 31/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng - những người đã có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, 8 tướng lĩnh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 tướng lĩnh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Dịp này, đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất có các lãnh đạo: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì, gồm: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ,” nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá; triển khai sắp xếp hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, theo chỉ đạo của Trung ương về tổ chức bộ máy bảo đảm “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.”

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức các hoạt động và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng được vinh dự nhận huân chương dịp này là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị; đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dù bất kỳ ở cương vị nào, từ người chiến sỹ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, các cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội, của nhân dân lên trên hết; chấp hành nghiêm quy định của tổ chức, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ...

