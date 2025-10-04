Đắk Lắk đề nghị công nhận liệt sỹ cho Chủ tịch xã tử nạn khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông giữa mưa lũ

Sáng 4/10, UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông khiến Chủ tịch UBND xã tử vong.

Theo báo cáo, vào 18h đến 21h30’ ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng, Đắk Lắk), phía trước Trường THPT Y Jut làm ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đắk Lắk: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Lê Phước Toàn (người đeo kính), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, cùng với Đoàn công tác của xã thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường tại vị trí lụt cục bộ tại Km16+650 quốc lộ 27.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25’ cùng ngày, ông Toàn đã bị xe ô tô BKS: 47A- 461.73 do bà Lê Thị Cẩm C. (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông trúng.

Mặc dù, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Toàn đã từ trần vào lúc 22h9’ cùng ngày tại bệnh viện.

Theo đó, UBND xã Dray Bhăng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để UBND xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận Liệt sỹ cho ông Lê Phước Toàn hy sinh trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 4/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường, nhưng hiện đã đến trình diện tại cơ quan chức năng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.