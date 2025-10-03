Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Hội và Cuộc sống
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 13:26 GMT+7
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đồng hành với hội viên, nông dân tiến vào kỷ nguyên số

+ aA -
Công Nam Thứ sáu, ngày 03/10/2025 13:26 GMT+7
Từ quản lý hội viên điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản đến livestream bán hàng, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đang đưa công nghệ số về tận thôn, buôn, giúp nông dân đổi mới sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập và khẳng định vị thế “nông dân thông thái” trong thời đại mới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk - cầu nối đưa công nghệ số về tận thôn, buôn

Chuyển đổi số đã không còn là khái niệm xa lạ ở nông thôn Đắk Lắk. Người nông dân hôm nay có thể tra cứu thời tiết, dự báo sâu bệnh, quảng bá nông sản qua livestream… Sự thay đổi này mang đậm dấu ấn của Hội Nông dân tỉnh - lực lượng nòng cốt kiên trì triển khai ba mũi nhọn: số hóa tổ chức Hội, số hóa sản xuất và số hóa tiêu thụ sản phẩm

Nông dân Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số để quản lý mùa vụ và quảng bá nông sản an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm.

Cụ thể, các chi, tổ Hội được định hướng trở thành “trung tâm chuyển đổi số tại chỗ”, trong đó mỗi cán bộ chi hội vừa là hạt nhân, vừa là tuyên truyền viên số, trực tiếp đưa công nghệ về gần với bà con nông dân.

Chỉ trong chỉ 2 năm, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, giúp cán bộ, hội viên thành thạo phần mềm quản lý hội viên, họp trực tuyến, truyền thông qua Zalo, Facebook. Nông dân ngày càng chủ động áp dụng IoT giám sát cây trồng, dán tem truy xuất nguồn gốc cho cà phê, hồ tiêu, gửi đơn hàng trực tuyến và bán sản phẩm qua sàn thương mại điện tử.

Công nghệ canh tác thông minh và hệ thống chăm sóc cây trồng tự động được áp dụng rộng rãi tại Đắk Lắk.
Vườn sầu riêng ở xã Krông Pắc, Đắk Lắk được ứng dụng công nghệ 5.0 trong chăm sóc và quản lý cây trồng.
Các mặt hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk như cà phê được quảng bá, tiêu thụ qua kênh online.

Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” do Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động đặc biệt thiết thực, góp phần xóa “mù công nghệ” cho người lớn tuổi, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nông dân đã có thể quản lý mùa vụ, ghi nhật ký sản xuất điện tử, thậm chí quảng bá sản phẩm ngay tại vườn.

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.200 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, lan tỏa đến nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có gần 69.000 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất, thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản an toàn, có thương hiệu.

Giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức gần 1.400 lớp tập huấn cho hơn 93.000 lượt hội viên, đồng thời vận động trên 320.000 lượt hội viên tham gia các chương trình đào tạo khác.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn kỹ năng số cho hội viên, kết hợp giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk còn giữ vai trò đầu mối kết nối thị trường. Các tuần lễ giới thiệu nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP được tổ chức thường xuyên tại Đắk Lắk, TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa… Hàng trăm mặt hàng được quảng bá, mở ra thị trường mới, giúp nông dân gia tăng giá trị sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thương lái.

Cửa hàng nông sản an toàn do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk thành lập.

Đến nay, Hội đã hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho hàng trăm sản phẩm OCOP, mở 10 cửa hàng nông sản an toàn và đưa nhiều sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk quyết tâm xây dựng thế hệ nông dân thông thái, nông nghiệp thông minh

Bên cạnh những thành tựu ấy, chuyển đổi số nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn không ít trở ngại như: hạ tầng mạng ở vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; nhiều hội viên lớn tuổi e ngại công nghệ; sản xuất còn manh mún; nhân lực kỹ thuật thiếu hụt.

Để tháo gỡ, Hội Nông dân tỉnh đã và đang thúc đẩy thành lập “Tổ công nghệ số nông dân” ở từng chi, tổ Hội; hợp tác với doanh nghiệp viễn thông phủ sóng Internet đến vùng khó; mở thêm lớp “xóa mù số”; đồng thời liên kết với các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm chuyên nghiệp hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk Ya Toan Ênuôl khẳng định: “Chuyển đổi số sẽ trở thành động lực then chốt để nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân. Khi nông dân làm chủ công nghệ, từ gieo trồng, bón phân, chăm sóc đến thu hoạch đều được hỗ trợ bởi dữ liệu và công cụ số, giúp sản xuất chính xác và hiệu quả hơn.”

Ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Ông Ya Toan nhấn mạnh thêm: “Chuyển đổi số không chỉ giúp sản phẩm đạt chuẩn cao hơn, minh bạch nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng mà còn mở rộng cánh cửa thị trường. Đặc sản Đắk Lắk có thể đến với bất kỳ đâu trong cả nước, thậm chí vươn ra thế giới.”

Với quyết tâm ấy, Đắk Lắk đang hướng đến một thế hệ “nông dân thông thái” – biết ứng dụng công nghệ để sản xuất sạch, tiêu thụ nhanh, xây dựng thương hiệu bền vững. Đây cũng chính là con đường hiện thực hóa mục tiêu: “Nông dân giàu – Nông thôn văn minh – Nông nghiệp bền vững” trong kỷ nguyên số.

Tham khảo thêm

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Một ông nông dân Long An sáng chế máy gieo hạt khiến cả làng phục sát đất

Một ông nông dân Long An sáng chế máy gieo hạt khiến cả làng phục sát đất

Cả làng phục lăn một anh nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở An Giang, 14 tuổi đã 'phát tiết'

Cả làng phục lăn một anh nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở An Giang, 14 tuổi đã "phát tiết"

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Bình Phước, có một thiết bị được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Bình Phước, có một thiết bị được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền

Cà Mau: Ông nông dân sáng chế máy cày bơi lặn như cá, nhiều người kéo đến xem

Cà Mau: Ông nông dân sáng chế máy cày bơi lặn như cá, nhiều người kéo đến xem

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hội Nông dân Sơn La triển khai học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, chuẩn bị Đại hội các cấp

Ngày 7/10, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, của tỉnh Sơn La gắn với tổng kết các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh

Đà Nẵng: Đại hội Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc, ông Lê Minh Sơn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã
6

Hội và Cuộc sống
Đà Nẵng: Đại hội Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc, ông Lê Minh Sơn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân, lối đi chính của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau

Hội và Cuộc sống
Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân, lối đi chính của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau

Các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội NDVN và Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025

Hội và Cuộc sống
Các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội NDVN và Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025

Chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Long ở TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội và Cuộc sống
Chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Long ở TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!
Gia đình

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Gia đình

Câu nói khiến tôi nhớ lại thời trẻ tự ti của mình...

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng 'lạm thu'
Xã hội

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng "lạm thu"

Xã hội

Từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội được miễn học phí.

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Gia đình

Sự giàu có của người sinh ngày Âm lịch này không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của sự chăm chỉ và kiên trì.

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Thế chiến II, trong lòng chính quyền Quốc dân Đảng tồn tại một “bóng ma” mang tên Nghiêm Bảo Hán – người vừa là cố vấn thân cận của Tưởng Giới Thạch, vừa là điệp viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với sự khôn khéo và trí tuệ hơn người, ông được ví như “Richard Sorge của phương Đông”, kẻ đã âm thầm xoay chuyển cục diện chiến tranh bằng những tin tức làm chấn động cả Berlin lẫn Moscow.

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?
Nhà nông

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?

Nhà nông

Tin mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương vào lúc 21 giờ ngày 8/10.

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan
Thế giới

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến hàng loạt cường quốc châu Á bất bình với kế hoạch “giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram” ở Afghanistan — động thái được ông cho là cần thiết vì “lợi ích chiến lược” do căn cứ này nằm gần phía tây Trung Quốc.

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng là tân binh của ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 10/2025.

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?
Kinh tế

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?

Kinh tế

Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cơ chế giá điện hai thành phần giúp doanh nghiệp tối ưu công suất, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, đối với ngành điện, cơ chế giá điện 2 thành phần được áp dụng cũng giúp ngành điện Việt Nam tiệm cận quản trị hiện đại phù hợp với xu hướng thế giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Tin tức

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu
Bạn đọc

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu

Bạn đọc

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”
Tin tức

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tổ chức phiên trù bị với sự tham dự của 447 đại biểu, tập trung vào mô hình "đại hội số".

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin
Thế giới

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin

Thế giới

Động lực mà cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska mang lại cho tiến trình hòa bình Ukraine đã bị làm tiêu tan bởi những nỗ lực của người châu Âu - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu.

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Tin tức

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương và khu vực sạt lở xã Yên Xuân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử có thể đã rẽ theo một hướng khác, nếu nỗ lực liên minh với Đại Việt của Trần Hữu Lượng vào năm 1354 thành công. Khi ấy, lịch sử Đông Á có thể không còn ghi tên “Minh Thái Tổ” Chu Nguyên Chương, mà là Đại Hán Trần Hữu Lượng.

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025
Tin tức

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

Tin tức

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) - vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố là người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025.

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo 'đơn đặt hàng'
Pháp luật

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo "đơn đặt hàng"

Pháp luật

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai lấy trộm xe theo "đơn đặt hàng" của một đường dây chuyên mua bán xe gian từ Việt Nam sang Lào.

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10
Nhà nông

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10

Nhà nông

Bão số 10 đi qua nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh. Nắm bắt tình hình này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nhanh chóng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp bà con nông dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định sản xuất.

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA
Thể thao

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Thể thao

Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA; hé lộ ban cán sự ĐT Việt Nam; bật mí số tiền Messi kiếm được ở Inter Miami; HLV Amorim so sánh Lammens với Courtois; Adeyemi lọt vào tầm ngắm của Barca.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Nhà nông

Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ngay tại buổi lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng để gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

Giăng 'mắt thần' trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga
Thế giới

Giăng "mắt thần" trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga

Thế giới

Lực lượng Ukraine từng buộc phải rút toàn bộ khỏi khu rừng Serebryanski, gần thị trấn Yampil khi kiểm soát được một số tuyến đường chủ chốt bằng UAV tấn công. Nhưng giờ đây, họ đang biến "bước lùi chiến thuật" này thành cơ hội để "săn" các nhóm tấn công của Nga, theo Euromaidanpress.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, đến cuối năm 2025, vận may như thủy triều tràn ngập cuộc sống của 4 con giáp này. Họ sẽ gặp nhiều sự kiện vui vẻ trong cuộc sống.

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt
Thể thao

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt

Thể thao

Tiến Dũng và Đức Chiến đã tập luyện trở lại báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi ông có thêm nhiều phương án chiến thuật cho trận đấu với Nepal vào tối 9/10.

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker 'Vũ Râu' bị xử lý hành chính
Pháp luật

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker "Vũ Râu" bị xử lý hành chính

Pháp luật

Ông N.Đ.H.V sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương
Pháp luật

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo với ô tô con ở tỉnh Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương, cơ quan công an đã khởi tố tài xế xe đầu kéo.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”
Thế giới

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”

Thế giới

Giải Nobel Hóa học 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Úc) và Omar Yaghi (Mỹ) vì phát triển các cấu trúc kim loại – hữu cơ (viết tắt là MOF) – một đột phá được xem là “cuộc cách mạng” trong ngành khoa học vật liệu.

FAM quyết tâm 'phản công' FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự 'tổn thương'
Thể thao

FAM quyết tâm "phản công" FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự "tổn thương"

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố những cáo buộc của FIFA là hoàn toàn sai sự thật và họ sẵn sàng theo kiện đến cùng.

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi
Nhà nông

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi

Nhà nông

Ngày nay, phong trào chơi cây cảnh bonsai mini (cây kiểng bonsai mini) được xem là thú vui tao nhã của nhiều người dân tỉnh Đồng Tháp (bao gồm cả tỉnh Tiền Giang sau sáp nhập). Từ những loài cây hoang dại mộc mạc, những người đam mê cây bonsai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân
Xã hội

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân

Xã hội

Không gian chợ nhộn nhịp, gần gũi và đậm chất lễ hội, tạo nên trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai muốn cảm nhận đời sống và văn hóa địa phương một cách trọn vẹn.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc
Tin tức

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Tin tức

Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, ghi dấu ấn tiên phong trong số hóa công tác Đảng, phục vụ gần 500.000 đảng viên toàn thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói về sang chấn tâm lý, nỗi ám ảnh của người dân sau thiên tai
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói về sang chấn tâm lý, nỗi ám ảnh của người dân sau thiên tai

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cảnh báo về những sang chấn tâm lý, nỗi ám ảnh và sợ hãi của người dân sau thiên tai, bão lũ. Theo ông, có những tổn thất không gì bù đắp được.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

3

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất

4

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

5

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền