Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đồng hành với hội viên, nông dân tiến vào kỷ nguyên số

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk - cầu nối đưa công nghệ số về tận thôn, buôn

Chuyển đổi số đã không còn là khái niệm xa lạ ở nông thôn Đắk Lắk. Người nông dân hôm nay có thể tra cứu thời tiết, dự báo sâu bệnh, quảng bá nông sản qua livestream… Sự thay đổi này mang đậm dấu ấn của Hội Nông dân tỉnh - lực lượng nòng cốt kiên trì triển khai ba mũi nhọn: số hóa tổ chức Hội, số hóa sản xuất và số hóa tiêu thụ sản phẩm

Nông dân Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số để quản lý mùa vụ và quảng bá nông sản an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm.

Cụ thể, các chi, tổ Hội được định hướng trở thành “trung tâm chuyển đổi số tại chỗ”, trong đó mỗi cán bộ chi hội vừa là hạt nhân, vừa là tuyên truyền viên số, trực tiếp đưa công nghệ về gần với bà con nông dân.

Chỉ trong chỉ 2 năm, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, giúp cán bộ, hội viên thành thạo phần mềm quản lý hội viên, họp trực tuyến, truyền thông qua Zalo, Facebook. Nông dân ngày càng chủ động áp dụng IoT giám sát cây trồng, dán tem truy xuất nguồn gốc cho cà phê, hồ tiêu, gửi đơn hàng trực tuyến và bán sản phẩm qua sàn thương mại điện tử.

Công nghệ canh tác thông minh và hệ thống chăm sóc cây trồng tự động được áp dụng rộng rãi tại Đắk Lắk.

Vườn sầu riêng ở xã Krông Pắc, Đắk Lắk được ứng dụng công nghệ 5.0 trong chăm sóc và quản lý cây trồng.

Các mặt hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk như cà phê được quảng bá, tiêu thụ qua kênh online.

Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” do Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động đặc biệt thiết thực, góp phần xóa “mù công nghệ” cho người lớn tuổi, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nông dân đã có thể quản lý mùa vụ, ghi nhật ký sản xuất điện tử, thậm chí quảng bá sản phẩm ngay tại vườn.

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.200 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, lan tỏa đến nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có gần 69.000 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất, thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản an toàn, có thương hiệu.

Giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức gần 1.400 lớp tập huấn cho hơn 93.000 lượt hội viên, đồng thời vận động trên 320.000 lượt hội viên tham gia các chương trình đào tạo khác.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn kỹ năng số cho hội viên, kết hợp giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk còn giữ vai trò đầu mối kết nối thị trường. Các tuần lễ giới thiệu nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP được tổ chức thường xuyên tại Đắk Lắk, TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa… Hàng trăm mặt hàng được quảng bá, mở ra thị trường mới, giúp nông dân gia tăng giá trị sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thương lái.

Cửa hàng nông sản an toàn do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk thành lập.

Đến nay, Hội đã hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho hàng trăm sản phẩm OCOP, mở 10 cửa hàng nông sản an toàn và đưa nhiều sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk quyết tâm xây dựng thế hệ nông dân thông thái, nông nghiệp thông minh

Bên cạnh những thành tựu ấy, chuyển đổi số nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn không ít trở ngại như: hạ tầng mạng ở vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; nhiều hội viên lớn tuổi e ngại công nghệ; sản xuất còn manh mún; nhân lực kỹ thuật thiếu hụt.

Để tháo gỡ, Hội Nông dân tỉnh đã và đang thúc đẩy thành lập “Tổ công nghệ số nông dân” ở từng chi, tổ Hội; hợp tác với doanh nghiệp viễn thông phủ sóng Internet đến vùng khó; mở thêm lớp “xóa mù số”; đồng thời liên kết với các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm chuyên nghiệp hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk Ya Toan Ênuôl khẳng định: “Chuyển đổi số sẽ trở thành động lực then chốt để nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân. Khi nông dân làm chủ công nghệ, từ gieo trồng, bón phân, chăm sóc đến thu hoạch đều được hỗ trợ bởi dữ liệu và công cụ số, giúp sản xuất chính xác và hiệu quả hơn.”

Ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Ông Ya Toan nhấn mạnh thêm: “Chuyển đổi số không chỉ giúp sản phẩm đạt chuẩn cao hơn, minh bạch nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng mà còn mở rộng cánh cửa thị trường. Đặc sản Đắk Lắk có thể đến với bất kỳ đâu trong cả nước, thậm chí vươn ra thế giới.”

Với quyết tâm ấy, Đắk Lắk đang hướng đến một thế hệ “nông dân thông thái” – biết ứng dụng công nghệ để sản xuất sạch, tiêu thụ nhanh, xây dựng thương hiệu bền vững. Đây cũng chính là con đường hiện thực hóa mục tiêu: “Nông dân giàu – Nông thôn văn minh – Nông nghiệp bền vững” trong kỷ nguyên số.