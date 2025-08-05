Dân phản ánh mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn “xâm lấn” khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng nói gì?

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có phản hồi về kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn, ảnh hưởng đến khu dân cư dọc tuyến đường Phạm Thị Lam Anh, phường Hòa Khánh.

Theo phản ánh, khu vực dân cư Khánh Sơn xung quanh bãi rác Khánh Sơn thường xuyên có mùi hôi nồng nặc vào đêm và sáng sớm, gây khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

"Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra tình trạng có hay không việc bớt xén hóa chất khử trùng tại bãi rác, gây ô nhiễm không khí", người dân phản ánh.

Bãi rác Khánh Sơn, TP.Đà Nẵng.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực dân cư dọc tuyến đường Phạm Thị Lam Anh. Kết quả kiểm tra tại các thời điểm khác nhau cho thấy không có mùi hôi phát sinh tại khu vực này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý mùi hôi, đặc biệt là trong khung giờ từ 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau. Các đơn vị này phải chủ động theo dõi và xử lý kịp thời khi có mùi hôi phát sinh, nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về công tác giám sát dịch vụ xử lý rác, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đã ban hành quy định và thực hiện công tác kiểm soát chất lượng xử lý rác thải theo quy trình vận hành được phê duyệt để đảm bảo chất lượng môi trường. Hàng năm, Sở cũng thực hiện quan trắc chất lượng không khí quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Kết quả quan trắc gần nhất vào ngày 25-26/6/2025 cho thấy các chỉ số chất lượng không khí tại đây đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác xử lý rác ở bãi rác Khánh Sơn.

"Để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về mùi hôi, đơn vị đã công khai số điện thoại đường dây nóng của cán bộ Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp, cũng như số điện thoại của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xử lý chất thải đã được công bố. Người dân khi có phản ánh về mùi hôi có thể liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại đã được công bố", Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thông tin thêm.