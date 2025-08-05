Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Bạn đọc
Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:53 GMT+7

Dân phản ánh mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn “xâm lấn” khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng nói gì?

+ aA -
Diệu Bình Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:53 GMT+7
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa chính thức phản hồi về kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có phản hồi về kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn, ảnh hưởng đến khu dân cư dọc tuyến đường Phạm Thị Lam Anh, phường Hòa Khánh.

Theo phản ánh, khu vực dân cư Khánh Sơn xung quanh bãi rác Khánh Sơn thường xuyên có mùi hôi nồng nặc vào đêm và sáng sớm, gây khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

"Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra tình trạng có hay không việc bớt xén hóa chất khử trùng tại bãi rác, gây ô nhiễm không khí", người dân phản ánh.

Bãi rác Khánh Sơn, TP.Đà Nẵng.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực dân cư dọc tuyến đường Phạm Thị Lam Anh. Kết quả kiểm tra tại các thời điểm khác nhau cho thấy không có mùi hôi phát sinh tại khu vực này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý mùi hôi, đặc biệt là trong khung giờ từ 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau. Các đơn vị này phải chủ động theo dõi và xử lý kịp thời khi có mùi hôi phát sinh, nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về công tác giám sát dịch vụ xử lý rác, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đã ban hành quy định và thực hiện công tác kiểm soát chất lượng xử lý rác thải theo quy trình vận hành được phê duyệt để đảm bảo chất lượng môi trường. Hàng năm, Sở cũng thực hiện quan trắc chất lượng không khí quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Kết quả quan trắc gần nhất vào ngày 25-26/6/2025 cho thấy các chỉ số chất lượng không khí tại đây đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác xử lý rác ở bãi rác Khánh Sơn.

"Để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về mùi hôi, đơn vị đã công khai số điện thoại đường dây nóng của cán bộ Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp, cũng như số điện thoại của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xử lý chất thải đã được công bố. Người dân khi có phản ánh về mùi hôi có thể liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại đã được công bố", Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thông tin thêm.

Tham khảo thêm

Xóa sổ tàu “3 không”, Đà Nẵng tăng tốc gỡ thẻ vàng IUU

Xóa sổ tàu “3 không”, Đà Nẵng tăng tốc gỡ thẻ vàng IUU

Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng 'bỏ ngang' dự án đầu tư công?

Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng "bỏ ngang" dự án đầu tư công?
17

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

2 khoản tiền lớn người dân bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2025

Khi làm sổ đỏ, người dân bắt buộc phải nộp một số khoản chi phí theo quy định pháp luật. Những khoản này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây, luật sư sẽ phân tích rõ các quy định hiện hành để người dân nắm chắc và chủ động trong quá trình thực hiện.

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục "rườm rà" trong cấp Sổ đỏ, từ 1/7/2025

Bạn đọc
Bãi bỏ hàng loạt thủ tục 'rườm rà' trong cấp Sổ đỏ, từ 1/7/2025

Lâm Đồng: Thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí, thất thoát ngân sách

Bạn đọc
Lâm Đồng: Thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí, thất thoát ngân sách

Sổ đỏ “thế hệ mới”: Ghi rõ đất chung, đất riêng và tài sản từng người

Bạn đọc
Sổ đỏ “thế hệ mới”: Ghi rõ đất chung, đất riêng và tài sản từng người

Vụ "Vali chứa thi thể phụ nữ" giữa hẻm cụt: Nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?

Bạn đọc
Vụ 'Vali chứa thi thể phụ nữ' giữa hẻm cụt: Nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?

Đọc thêm

Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025
Thể thao

Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025

Thể thao

Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025 khi thể hiện phong độ cao với chức vô địch Giải Billiards HBSF Tour 2 kết thúc chiều tối 5/8.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
Tin tức

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tập huấn Vovinam cho giáo viên: Lan tỏa tinh thần võ Việt trong trường học ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tập huấn Vovinam cho giáo viên: Lan tỏa tinh thần võ Việt trong trường học ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Giáo dục và Đạo tạo TP.HCM quyết tâm đẩy mạnh Vovinam trong học đường sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Loài 'cá tàu ngầm' toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm
Nhà nông

Loài "cá tàu ngầm" toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm

Nhà nông

Nhờ nuôi cá trắm đen to bự dày đặc trong ao, đến nay ông Trần Văn Năm, tỷ phú Ninh Bình ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới, vươn lên làm giàu. Mô hình nuôi cá trắm đen tạo công ăn việc làm thu nhập tốt cho các lao động địa phương, mang lại cho ông thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu xử lý dứt điểm việc chậm tiến độ ở lĩnh vực quan trọng này
Nhà nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu xử lý dứt điểm việc chậm tiến độ ở lĩnh vực quan trọng này

Nhà nông

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chậm tiến độ do nguyên nhân từ cơ quan nhà nước hoặc nhà đầu tư.

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, 'chìa khóa then chốt' để giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, "chìa khóa then chốt" để giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

TS. Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, các cấp chính quyền cần phải chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bởi đây cũng chính giải pháp giúp giảm nghèo bền vững.

Hai vị tiến sĩ nào cùng tên đặc biệt nhất trong lịch sử khoa bảng nước Việt?
Đông Tây - Kim Cổ

Hai vị tiến sĩ nào cùng tên đặc biệt nhất trong lịch sử khoa bảng nước Việt?

Đông Tây - Kim Cổ

Hai nhà khoa bảng cùng có tên là Bạt Tụy, tuy khác họ, khác quê, khác năm sinh nhưng cùng thể hiện là người tài năng, đức độ, trung hiếu.

Chuyên gia kiến nghị ngành sữa Việt Nam cần hướng đến sự minh bạch, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật là rất cấp thiết
Nhà nông

Chuyên gia kiến nghị ngành sữa Việt Nam cần hướng đến sự minh bạch, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật là rất cấp thiết

Nhà nông

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, để ngành sữa Việt Nam phát triển bền vững cần phải minh bạch nguồn gốc và nhanh chóng hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về sữa.

Ukraine giáng đòn sấm sét cho quân Nga ở Sumy: 8 đại đội của Moscow bị xóa sổ trong một trận đánh
Thế giới

Ukraine giáng đòn sấm sét cho quân Nga ở Sumy: 8 đại đội của Moscow bị xóa sổ trong một trận đánh

Thế giới

Đơn vị đặc biệt Timur của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) vừa thành công trong việc ngăn chặn hoàn toàn đà tiến công của quân đội Nga trên mặt trận Sumy, tiêu diệt hơn 334 binh lính đối phương và khiến hơn 550 người khác bị thương.

TP.HCM, Quảng Trị, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước trồng mới, bổ sung rừng ven biển, Bộ NN&MT 'thúc' đẩy nhanh tiến độ
Nhà nông

TP.HCM, Quảng Trị, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước trồng mới, bổ sung rừng ven biển, Bộ NN&MT "thúc" đẩy nhanh tiến độ

Nhà nông

Từ 2021 đến nay, cả nước đã trồng mới và trồng bổ sung phục hồi, làm giàu rừng được 11.212 ha, đạt 56% so với kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2025 và bằng 32% nhiệm vụ của Đề án cả giai đoạn 2021 - 2030.

Gia Lai đầu tư 250 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ của 135 xã, phường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hành động quyết liệt
Kinh tế

Gia Lai đầu tư 250 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ của 135 xã, phường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hành động quyết liệt

Kinh tế

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài.

Thu hút nhân tài khoa học và công nghệ: Khung pháp lý đã hoàn thiện, còn thách thức nào cần tháo gỡ?
Kinh tế

Thu hút nhân tài khoa học và công nghệ: Khung pháp lý đã hoàn thiện, còn thách thức nào cần tháo gỡ?

Kinh tế

Với khung pháp lý đổi mới và những nỗ lực thực thi chính sách cụ thể, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Hà Nội: Xã Ba Vì vào cuộc xử lý vụ “thần y mạng” sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Hà Nội: Xã Ba Vì vào cuộc xử lý vụ “thần y mạng” sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

UBND xã Ba Vì (Hà Nội) vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý các “thần y mạng” hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật trên địa bàn. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh hàng loạt vi phạm của các cá nhân tự xưng “lương y gia truyền”, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Bệnh viện đầu tiên tại miền Tây sử dụng hệ thống dao mổ siêu âm cắt gan cho bệnh nhân ung thư
Xã hội

Bệnh viện đầu tiên tại miền Tây sử dụng hệ thống dao mổ siêu âm cắt gan cho bệnh nhân ung thư

Xã hội

Chiều 5/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công dao mổ siêu âm Cusa (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) trong phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia xuất khẩu công nghiệp cao
Doanh nghiệp

Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia xuất khẩu công nghiệp cao

Doanh nghiệp

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ “Make in Việt Nam”. Về quân sự, Viettel sẽ là chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của Quân đội.

Thủ môn Đông Á Thanh Hóa: Cao 1m84, sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp
Thể thao

Thủ môn Đông Á Thanh Hóa: Cao 1m84, sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp

Thể thao

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng gây ấn tượng với chiều cao 1m84. Người gác đền 25 tuổi sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tên là Nguyễn Ngọc Ánh.

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: 'Tiết lộ' biến động theo ngành so với năm trước
Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: "Tiết lộ" biến động theo ngành so với năm trước

Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 đã được đưa ra khi hạn cuối cùng để các trường công bố là trước 17h ngày 22/8.

Phường lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh mang bản sắc riêng
Tin tức

Phường lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh mang bản sắc riêng

Tin tức

Phường Long Hoa, đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển đồng bộ, bền vững, hướng tới trở thành đô thị văn minh, đậm đà bản sắc, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, trộm tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng của một giám đốc
Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, trộm tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng của một giám đốc

Pháp luật

Phi vụ trộm 2 tỷ đồng vào nhà một giám đốc từng gây chấn động dư luận. Sau thời gian dài lẩn trốn, Trần Đình Trung, nghi phạm cuối cùng trong băng nhóm, đã sa lưới tại TP.Hồ Chí Minh.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập: Quy trình có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập: Quy trình có gì mới?

Bạn đọc

Sau sáp nhập, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, đặt tên thôn, tổ dân phố được chuyển từ cấp huyện về HĐND cấp xã, một điểm mới đáng chú ý trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cũng được quy định cụ thể theo hướng chặt chẽ.

VinEnergo triển khai các dự án điện mặt trời kèm pin lưu trữ cho nhà máy ô tô VinFast và 2 nhà máy pin tại Hà Tĩnh
Kinh tế

VinEnergo triển khai các dự án điện mặt trời kèm pin lưu trữ cho nhà máy ô tô VinFast và 2 nhà máy pin tại Hà Tĩnh

Kinh tế

Ngày 5/8 tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G. Đây là bước tiến mạnh mẽ nhằm xanh hóa sản xuất, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng năng lượng sạch tại tổ hợp sản xuất pin và ô tô điện tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Kem ngon liền tay - Rinh ngay tour xịn cùng KIDO Foods
Xã hội

Kem ngon liền tay - Rinh ngay tour xịn cùng KIDO Foods

Xã hội

Vừa thích ăn kem, vừa mê đi chơi, tháng 8 này chỉ cần “quay nhẹ” là bạn có đủ cả hai. Chương trình “KIDO Foods – Kem ngon liền tay, rinh ngay tour xịn” đã chính thức khởi động, mang đến cơ hội vừa thưởng thức Celano, Merino mát lạnh, vừa săn tour du lịch trị giá 12 triệu đồng.

Xây dựng Tả Van trở thành “Khu du lịch cộng đồng tiêu biểu” của Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Xây dựng Tả Van trở thành “Khu du lịch cộng đồng tiêu biểu” của Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Với nền móng xây dựng Đảng vững mạnh, hệ thống chính trị hiệu quả, kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tả Van, tỉnh Lào Cai bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng xã Tả Van là “Khu du lịch Cộng đồng tiêu biểu” phát triển theo hướng “Xanh – Bản sắc – Hạnh phúc”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ cùng lúc 4 nội binh
Thể thao

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ cùng lúc 4 nội binh

Thể thao

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, mới đây Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường 4 tân binh dày dạn kinh nghiệm, bao gồm Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Công Thành và Nguyễn Văn Hiệp.

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga
Thế giới

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Thế giới

Đội quân máy bay không người lái của Ukraine đang viết lại cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại - và với hàng tỷ USD tài trợ quốc phòng bổ sung, các chuyên gia cho rằng Nga đang phải đối mặt với một cơn ác mộng mà họ không dễ gì ngăn chặn được.

Tọa đàm Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững
Video

Tọa đàm Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững

Video

Hôm nay 5/8, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm: "Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững". Tọa đàm nhằm đánh giá vai trò của việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững vùng nông thôn, vùng sâu, vùng sa.

Tạm giữ hình sự tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3, Hà Nội
Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3, Hà Nội

Pháp luật

Tài xế Bùi Trường Sơn bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, sau khi chặn đầu xe khách và rút chìa khóa ngay trên đường Vành đai 3.

Tiểu Long Nữ học được Cửu Âm Chân Kinh từ đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Tiểu Long Nữ học được Cửu Âm Chân Kinh từ đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Tiểu Long Nữ là một trong những nhân vật nữ chính nổi bật của Kim Dung, không chỉ bởi nhan sắc tuyệt trần mà còn bởi võ công thượng thừa và tính cách độc đáo.

Cảnh báo: Từ đêm nay, đợt mưa rất lớn sắp trút xuống miền Bắc, 5 tỉnh nguy cơ cực cao về lũ quét, sạt lở đất
Video

Cảnh báo: Từ đêm nay, đợt mưa rất lớn sắp trút xuống miền Bắc, 5 tỉnh nguy cơ cực cao về lũ quét, sạt lở đất

Video

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một đợt mưa lớn trên diện rộng sắp ảnh hưởng đến toàn miền Bắc, kéo dài từ đêm hôm nay 5/8, đến hết ngày 7/8. Và 5 tỉnh có nguy cơ cực cao về lũ quét, sạt lở đất là Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

Hà Nội số hóa chính quyền hai cấp: Quyết liệt từ thành phố, sáng tạo từ cơ sở
Tin tức

Hà Nội số hóa chính quyền hai cấp: Quyết liệt từ thành phố, sáng tạo từ cơ sở

Tin tức

Chiến dịch “45 ngày đêm hỗ trợ xã, phường chuyển đổi số” đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thành phố Hà Nội, trở thành điểm nhấn nổi bật ngay trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

4

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

5

Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ

Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ