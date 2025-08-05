Da Nang Downtown tạm dừng đón khách

Ngày 5/8, Ban giám đốc Da Nang Downtown cho biết, Da Nang Downtown sẽ tạm dừng đón khách từ ngày 3/9/2025 để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi, hình thành một tổ hợp giải trí mới trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Da Nang Downtown (tên cũ là Công viên Châu Á) đi vào hoạt động từ năm 2014, từng là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch tại Đà Nẵng, nổi bật với vòng quay Sun Wheel, các trò chơi mạo hiểm và chợ đêm VUI-Fest.



Việc dừng hoạt động Da Nang Downtown nhằm phục vụ kế hoạch nâng cấp và định hướng phát triển một mô hình giải trí mới phù hợp với chiến lược phát triển đô thị và du lịch của TP.Đà Nẵng.

Bên cạnh không gian vui chơi, ẩm thực đặc sắc tại chợ đêm VUI-Fest và nhà hàng Panda cũng góp phần làm nên sức sống của tổ hợp giải trí này suốt nhiều năm qua.

Da Nang Downtown là một trong những tọa độ giải trí nổi tiếng nhất Đà Nẵng.

Bà Phùng Phạm Thanh Thúy, Giám đốc Da Nang Downtown chia sẻ: “Việc đóng cửa công viên không phải hồi kết – mà là một lời tạm biệt để nhường chỗ cho một công trình biểu tượng mới, xứng tầm với vị thế và khát vọng của TP.Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.



