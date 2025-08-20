Đang làm vườn, ông nông dân Phú Thọ đào được hai thứ cổ vật quý, là trống đồng, rìu đồng từ thời Hùng Vương

Ông Bùi Bá Lạc - Chủ tịch UBND xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ cho biết, xã vừa phối hợp với gia đình ông Nguyễn Hữu Long tiến hành bàn giao nhiều cổ vật quý có niên đại từ thời đại Hùng Vương cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Long tiến hành bàn giao nhiều cổ vật quý cho chính quyền địa phương.

Các hiện vật gồm hai trống đồng, một chiếc rìu đồng đầu vuông và một dụng cụ đựng bằng đồng. Đây là những hiện vật có giá trị lớn về mặt lịch sử và văn hóa, được đánh giá là thuộc thời văn hóa Đông Sơn - nền văn hóa tiêu biểu của thời kỳ các Vua Hùng dựng nước, có niên đại hơn 2.500 năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Long, số cổ vật này được gia đình ông phát hiện trong quá trình làm vườn. Khi đào đất trong khuôn viên vườn nhà, ông bất ngờ phát hiện nhiều hiện vật bằng đồng nằm sâu dưới lòng đất.

2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông, 1 dụng cụ đựng bằng đồng được hộ ông Long, xã Vân Bán phát hiện trong khuôn viên vườn nhà.

Nhận thấy khả năng đây là cổ vật quý, gia đình ông đã cẩn thận bảo quản và thông báo đến chính quyền xã.

Việc kịp thời phát hiện, bảo quản và tự nguyện bàn giao cổ vật cho cơ quan chuyên môn của gia đình ông Nguyễn Hữu Long không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa đến cộng đồng.

Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức trưng bày các cổ vật này để phục vụ khách tham quan, đồng thời lồng ghép vào các hoạt động giáo dục truyền thống nhằm khơi dậy lòng tự hào về cội nguồn dân tộc – nơi phát tích Nhà nước Văn Lang đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.