Đang xử lý quả bom nặng khoảng 80 – 90kg được phát hiện tại khu vực suối Tân Lai tỉnh Lâm Đồng





Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, quả bom trên được ông Cao Cường (SN 1994), trú tại thôn 2, xã Tuy Phong phát hiện tại khu vực suối Tân Lai vào sáng 12/11.

Người dân phát hiện quả bom tại khu vực suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong, Lâm Đồng nên trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: CTV



Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Tuy Phong đã cử tổ công tác đến hiện trường khảo sát và tiến hành khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm.

Theo kết quả khảo sát, quả bom bị rỉ sét nặng, chưa xác định được chủng loại, số hiệu, ký hiệu. Kích thước quả bom dài 90cm, đường kính 30cm, phần đuôi quả bom bị vỡ toét với kích thước 15x20cm.

Trọng lượng quả bom khoảng 80 – 90kg. Khu vực phát hiện nằm ngay bãi đá suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong.

Trọng lượng quả bom khoảng 80 -90 kg. Ảnh: CTV

Ban CHQS xã Tuy Phong đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết cử cán bộ chuyên môn đến để khảo sát, tiến hành thu gom, tiêu hủy nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.