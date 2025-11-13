Đang xử lý quả bom nặng khoảng 80 – 90kg được phát hiện tại khu vực suối Tân Lai tỉnh Lâm Đồng

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, quả bom trên được ông Cao Cường (SN 1994), trú tại thôn 2, xã Tuy Phong phát hiện tại khu vực suối Tân Lai vào sáng 12/11.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Tuy Phong đã cử tổ công tác đến hiện trường khảo sát và tiến hành khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm.
Theo kết quả khảo sát, quả bom bị rỉ sét nặng, chưa xác định được chủng loại, số hiệu, ký hiệu. Kích thước quả bom dài 90cm, đường kính 30cm, phần đuôi quả bom bị vỡ toét với kích thước 15x20cm.
Trọng lượng quả bom khoảng 80 – 90kg. Khu vực phát hiện nằm ngay bãi đá suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong.
Ban CHQS xã Tuy Phong đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết cử cán bộ chuyên môn đến để khảo sát, tiến hành thu gom, tiêu hủy nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.