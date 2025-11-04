Chủ đề nóng

Pháp luật
Thứ ba, ngày 04/11/2025 15:32 GMT+7

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị tối đa 4 năm 6 tháng tù

Gia Bình Thứ ba, ngày 04/11/2025 15:32 GMT+7
Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.
Chiều 4/11, VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong các bị cáo, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Ông bị phía kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe yếu.

Lý do, cơ quan tố tụng căn cứ dữ liệu máy tính thu được tại King Club và lời khai trong quá trình điều tra, cáo buộc ông đánh bạc hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tháng 6/2020, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới tên Mr. Michael. Lý do, nếu người Việt Nam dùng tên thật, sẽ không được vào King Club.

Giai đoạn từ tháng 2 - 6/2024, ông Dũng "đỏ đen" 95 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số hơn 7 triệu USD, thu khoảng 760.000 USD. Trong đó, lần nhiều nhất, vị này chi 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng). Lần ít nhất, ông Dũng đánh bạc 4.920 USD (khoảng 118 triệu đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, khai báo tại tòa.

Một cựu quan chức khác, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ) bị viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Theo phía công tố, ông Đức là 1 trong 10 người "xuống tiền" nhiều nhất tại King club với tổng số gần 4,3 triệu USD trong 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của ông Đức là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng.

Ở hành vi “Tổ chức đánh bạc”, phía kiểm sát đề nghị tòa phạt tù 3 quản lý người Hàn Quốc, gồm Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Hai người Việt Nam bị đề nghị án tù về tội danh này là quản lý Công ty Việt Hải Đăng gồm Phan Trường Giang, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Ngoài ra, cả 5 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nêu trên đều bị đề nghị hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.

Chủ mưu đang bỏ trốn

Theo cáo trạng năm 2019, bị cáo Nguyễn Đình Lâm, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, ký hợp đồng, cho Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club trong Pullman Hà Nội.

Các bên thỏa thuận, phía Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh. Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD/tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng.

Các bị cáo tại tòa.

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Để che giấu hành vi này, Sung và các quản lý dưới quyền yêu cầu khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân.

Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật. Như ông Ngô Ngọc Đức có tên “Mr Lucky One”; ông Hồ Đại Dũng có tên “Mr Michael”…

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)…

Qua những cách trên, ổ nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm còn giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, hai người thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.

