Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:40 GMT+7

Đánh bại Marseille, Real tạo nên kỷ lục chưa từng có

Minh Chí Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:40 GMT+7
Chiến thắng nhọc nhắn với tỷ số 2-1 trước Marseille giúp Real Madrid tạo nên kỷ lục chưa từng có tại đấu trường Champions League.
Real Madrid đấu với Marseille: “Los Blancos” tạo nên kỷ lục chưa từng có

Ở cuộc tiếp đón Marseille trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2025/26 diễn ra trên sân Bernabeu rạng sáng nay (17/9, giờ Việt Nam), Real Madrid chỉ nắm giữ 43% thời lượng kiểm soát bóng nhưng tung ra 28 pha dứt điểm, trong đó có 15 pha trúng đích. Bên phía đội khách có 15 lần sút cầu môn với 5 lần trúng mục tiêu.

Tiền đạo Kylian Mbappe toả sáng với cú đúp trên chấm phạt đền vào các phút 28 và 81 giúp Real lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Timothy Weah là người mở tỷ số cho Marseille vào phút 22. Trận này, hậu vệ Dani Carvajal bị truất quyền thi đấu ở phút 72.

Ảnh: ChatGPT.

Chiến thắng này giúp Real đứng thứ 4 trên BXH Champions League 2025/26 khi cùng có 3 điểm nhưng Union SG, Arsenal, Qarabag nhưng thua hiệu số bàn thắng.

Real Madrid đấu với Marseille: Theo thống kê của hãng Opta, Real Madrid trở thành CLB đầu tiên giành 200 chiến thắng tại Champions League. Đồng thời, đội bóng Hoàng gia cũng chạm cột mốc 700 bàn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid đã thắng cả 5 trận gặp Marseille tại cúp châu Âu. Nếu tính 18 lần đối đầu các đại diện Pháp, họ chỉ thua 1 trận (thắng 13, hoà 4 trận).

Marseille đã thua ở trận mở màn Champions League ở 7/8 lần gần nhất (thắng 1 trận). nếu tính 22 trận gần nhất của đội bóng thành phố cảng nước Pháp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, họ chỉ thắng 3, thua 19 trận.

Real Madrid đã có 15 cú sút trúng đích ở trận gặp Marseille. Đây là thành tích tốt nhất của 1 HLV ở trận đầu tiên dẫn dắt “Kền kền trắng” tại Champions League.

Real Madrid đấu với Marseille: Kylian Mbappe đã ghi được 50 bàn thắng sau 64 trận đấu cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ chạm cột mốc này nhanh nhất kể từ Cristiano Ronaldo vào tháng 11/2010 (51 bàn sau 54 lần ra sân).

Real Madrid có 11 cú sút trúng đích trong 45 phút đầu tiên gặp Marseille, nhiều nhất trong hiệp một của một trận đấu tại Champions League kể từ mùa giải 2003/04.

Mbappe đã ghi được 56 bàn thắng sau 88 trận đấu tại Champions League, ngang bằng với Ruud van Nistelrooy (56 bàn sau 73 lần ra sân). Nhờ đó, tuyển thủ Pháp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 7 trong lịch sử giải đấu.

Franco Mastantuono trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận đấu tại Champions League cho Real Madrid khi mới 18 tuổi 33 ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó của Endrick lập vào tháng 11/2024 (18 tuổi 73 ngày).

Kết quả các trận vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (17/9). Ảnh: 24h.
Thứ hạng của Real và 1 số CLB khác. Ảnh: 24h.

Chân dung tiền vệ Việt kiều Nga vừa về V.League chơi bóng

Chân dung tiền vệ Việt kiều Nga vừa về V.League chơi bóng

Cựu sao U23 Việt Nam: Ít thi đấu, vẫn có 2 lần vô địch V.League

Cựu sao U23 Việt Nam: Ít thi đấu, vẫn có 2 lần vô địch V.League

Thanh Nhàn lập công, U23 Việt Nam giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2026

Thanh Nhàn lập công, U23 Việt Nam giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2026

Clip: Thanh Nhàn lập công, phá vỡ thế bế tắc cho U23 Việt Nam

Clip: Thanh Nhàn lập công, phá vỡ thế bế tắc cho U23 Việt Nam

Tin tối (4/9): Hé lộ thời điểm Văn Toàn trở lại thi đấu

Tin tối (4/9): Hé lộ thời điểm Văn Toàn trở lại thi đấu

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

Truyền thông Indonesia bất ngờ đưa tin ĐT Việt Nam đang lên kế hoạch nhập tịch 3 cầu thủ gốc Brazil để quyết tâm phục hận Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

VĐV Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh

Thể thao
VĐV Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Thể thao
Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?

Thể thao
Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?

HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận sự thật về Tiến Linh

Thể thao
HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận sự thật về Tiến Linh

Jeon Ji Hyun mất hàng triệu USD vì một câu thoại trong 'Tempest'
Văn hóa - Giải trí

Jeon Ji Hyun mất hàng triệu USD vì một câu thoại trong "Tempest"

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thương hiệu gỡ bỏ hình ảnh Jeon Ji Hyun khi cô vấp phải làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc.

Chiều nay (24/9), Báo Dân Việt tổ chức tọa đàm Bịt lỗ hổng 'rau bẩn' vào trường học, siêu thị
Bạn đọc

Chiều nay (24/9), Báo Dân Việt tổ chức tọa đàm Bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị

Bạn đọc

Chiều ngày 24/9, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến "Bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị.

Vì sao Điền Bá Quang thua Lệnh Hồ Xung dù võ công cao hơn?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Điền Bá Quang thua Lệnh Hồ Xung dù võ công cao hơn?

Đông Tây - Kim Cổ

Trận đấu giữa Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung không chỉ là cuộc so tài võ công, mà còn là bài học về nhân cách và khí phách.

Hỗ trợ chủ đầu tư, thúc tiến độ cải tạo loạt chung cư xuống cấp tại TP.HCM
Kinh doanh

Hỗ trợ chủ đầu tư, thúc tiến độ cải tạo loạt chung cư xuống cấp tại TP.HCM

Kinh doanh

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị sớm triển khai cơ chế đặc biệt, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 có nhiều đặc biệt nhất từ trước đến giờ
Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 có nhiều đặc biệt nhất từ trước đến giờ

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2025 sẽ là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất 2 địa phương Hải Phòng và Hải Dương.

Thị trường tài sản số hôm nay 24/9: 'Ông lớn' Hàn Quốc bắt tay IDG Capital, sân chơi trong nước thêm 'nóng'
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 24/9: "Ông lớn" Hàn Quốc bắt tay IDG Capital, sân chơi trong nước thêm "nóng"

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 24/9: IDGX (IDG Capital Vietnam) đã ký kết hợp tác chiến lược với BDACS – công ty lưu ký tài sản số hàng đầu Hàn Quốc.

Không phải lựu, cây cảnh này đẹp từ xuân sang thu, hoa rợp trời, quả rực rỡ, vàng ngọc đầy nhà
Gia đình

Không phải lựu, cây cảnh này đẹp từ xuân sang thu, hoa rợp trời, quả rực rỡ, vàng ngọc đầy nhà

Gia đình

Cây cảnh không chỉ cho hoa đẹp và vào mùa thu, quả đỏ dày đặc, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp "gió thu thổi bay sắc đỏ thắm, cành cây như những chuỗi hạt mã não".

“Đó là thảm họa”, lần đầu tiên châu Âu nêu hậu quả của sai lầm nghiêm trọng
Điểm nóng

“Đó là thảm họa”, lần đầu tiên châu Âu nêu hậu quả của sai lầm nghiêm trọng

Điểm nóng

Hiện nay, EU phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Mỹ, và chính họ đã thừa nhận thực tế khắc nghiệt: phải trả giá cao gấp 5 lần. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã đề nghị Brussels suy nghĩ về vấn đề này.

Trên bờ nuôi vịt, dưới ao thả cá, nông dân thế hệ mới TP.HCM thu tiền tỷ
Chuyển động Sài Gòn

Trên bờ nuôi vịt, dưới ao thả cá, nông dân thế hệ mới TP.HCM thu tiền tỷ

Chuyển động Sài Gòn

Ông Đặng Văn Tân ở xã Thái Mỹ là nông dân thế hệ mới TP.HCM đã phát triển mô hình nuôi vịt siêu trứng khép kín kết hợp thả cá nước ngọt thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

'Cơm quê' ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi
Nhà nông

"Cơm quê" ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi

Nhà nông

Sau chuyến tham quan rừng dừa nước, chúng tôi thật bất ngờ khi trong bữa cơm trưa tại nhà anh Phạm Văn Phường, ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi có toàn những món ăn dân dã của người dân Tịnh Khê như: Rạm rang me, ram tôm đất, bánh xèo tôm, cá ngạnh nấu canh khế chua và lạ nhất là món rau ráng xào tỏi.

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bất ngờ tăng sốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bất ngờ tăng sốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai bất ngờ tăng rất mạnh trên 1,3 USD/thùng so với phiên giao dịch hôm qua.

Ngân hàng đang 'buôn vàng' thế nào trước thềm thay đổi chính sách?
Kinh tế

Ngân hàng đang "buôn vàng" thế nào trước thềm thay đổi chính sách?

Kinh tế

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh, kinh doanh vàng đã và đang là một hoạt động giúp các ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu bên cạnh các mảng truyền thống như tín dụng. Tiêu biểu có thể kể đến những cái tên nổi bật trong mảng này như Agribank, VPBank, Eximbank, Sacombank,...

Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi 'nhắm' vào du khách Việt Nam
Xã hội

Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi "nhắm" vào du khách Việt Nam

Xã hội

Bà Liew Chian Jia - Tổng cục Du lịch Hồng Kông chia sẻ với Dân Việt: “Để thu hút thị trường Việt Nam, chúng tôi đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi và các gói tốt để người Việt Nam có thể tận hưởng khi đến Hồng Kông (Trung Quốc)”.

'Những tuyến phòng thủ mềm” và bài học “yên dân”
Tin tức

"Những tuyến phòng thủ mềm” và bài học “yên dân”

Tin tức

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Tư tưởng dựa vào dân, lấy dân làm gốc của cụ Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô Đại Cáo” cũng chính là tư tưởng xuyên suốt quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trong phát biểu sáng 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa nhắc lại bài học "yên dân, xã tắc bền" của cha ông ta.

Real Madrid đại thắng Levante, HLV Alonso đề cao ai nhất?
Thể thao

Real Madrid đại thắng Levante, HLV Alonso đề cao ai nhất?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh với chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Levante dù phải làm khách tại Ciutat de Valencia. Sau trận đấu, HLV Alonso đã hết lời khen ngợi Vinicius.

Đây, loại quả ngon ở Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tự dưng tăng giá gấp 3 lần, nhà nào cắt bán là trúng
Nhà nông

Đây, loại quả ngon ở Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tự dưng tăng giá gấp 3 lần, nhà nào cắt bán là trúng

Nhà nông

Hiện nay, trái thanh long thương phẩm ở vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Thuận Bình (trước sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Thuận Bình thuộc tỉnh Tiền Giang) cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh đang được các thương lái thu mua với giá cao gấp 3 lần so với giá thanh long mua cách đây một tháng trước đây.

Những ứng dụng, đổi mới đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất
Tin tức

Những ứng dụng, đổi mới đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất được ứng dụng chuyển đổi số qua nhận dạng khuôn mặt “Face ID”; ứng dụng “phòng họp không giấy”, tích hợp nội dung dự thảo văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội trên các máy tính bảng, quét mã QR.

Thứ gà gì đi lại như cục than di động, nuôi thành công ở Huế, bán cao hơn giá gà ta, dân vẫn 'xuống tiền'?
Nhà nông

Thứ gà gì đi lại như cục than di động, nuôi thành công ở Huế, bán cao hơn giá gà ta, dân vẫn "xuống tiền"?

Nhà nông

Nỗ lực, học hỏi để phát triển kinh tế chăn nuôi vật nuôi mới lạ, chị Phạm Thị Hồng, hội viên Chi hội Vân Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vỹ Dạ (TP Huế) mạnh dạn đưa giống gà đen H’Mông về quê chăn nuôi.

Thoát nghèo trên cát trắng: Câu chuyện của nông dân Khánh Hòa làm giàu từ măng tây, nho và nha đam
Media

Thoát nghèo trên cát trắng: Câu chuyện của nông dân Khánh Hòa làm giàu từ măng tây, nho và nha đam

Media

Nhiều năm qua, vùng đất tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa đã có thế mạnh trong việc trồng nha đam, măng tây và nho. Các loại cây trồng này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm và giúp nhiều nông dân địa phương cải thiện cuộc sống.

Vụ 'phù phép' rau trôi nổi vào trường học: Sở NNMT Hà Nội có động thái cứng rắn với HTX, hộ kinh doanh chợ đầu mối
Bạn đọc

Vụ "phù phép" rau trôi nổi vào trường học: Sở NNMT Hà Nội có động thái cứng rắn với HTX, hộ kinh doanh chợ đầu mối

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tập trung quản lý điều kiện đảm bảo ATTP, truy xuất nguồn gốc của các HTX, hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh tại chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn.

Liverpool thắng Southampton, vì sao HLV Arne Slot gay gắt với Hugo Ekitike?
Thể thao

Liverpool thắng Southampton, vì sao HLV Arne Slot gay gắt với Hugo Ekitike?

Thể thao

Liverpool đã đánh bại Southampton 2-1 tại vòng 3 League Cup với bàn thắng quyết định của tiền đạo Hugo Ekitike, nhưng HLV Arne Slot đã có phát biểu thể hiện sự không hài lòng về pha ăn mừng dẫn đến thẻ đỏ không cần thiết của chính cầu thủ này.

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về xung đột Ukraine
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về xung đột Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine vẫn có thể thắng thế trong cuộc xung đột với Nga sau ba năm giao tranh, ngay cả khi lực lượng Kiev liên tục mất ưu thế trong những tháng gần đây. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Hàng nghìn con chim hoang dã là các con cò trắng cùng các loài chim di cư khác bay rợp trời lòng hồ Ngàn Trươi, thắng cảnh đẹp như phim ở Hà Tĩnh. Cảnh tượng này tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, minh chứng cho môi trường sinh thái trong lành và hoang sơ.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới với mái tóc bạc trắng gần như toàn bộ.

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một 'làng sống chậm' khiến người ta tò mò
Nhà nông

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một "làng sống chậm" khiến người ta tò mò

Nhà nông

Giữa bốn bề mênh mông đầm Thị Nại-một đầm nước mặn ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Định) nổi lên như một “ốc đảo xanh-làng sống chậm”. Không chỉ là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi đây còn mang trong mình những ký ức hào hùng và đang từng bước chuyển mình theo hướng du lịch sinh thái bền vững.

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Ông Nguyễn Văn Chào, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Thông Bình và xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng tháp trước đây) dùng chất thải chăn nuôi làm thức ăn nuôi trùn quế. Từ phân trùn quế làm ra loại phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ đồng/năm.

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn
Kinh tế

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn

Kinh tế

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm cạnh tranh với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng
Nhà đất

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở Hà Nội tăng gấp 3 lần với hơn 30.000 căn, song phân khúc cao cấp chiếm áp đảo, trong khi căn hộ giá rẻ và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm.

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trước thềm Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói dự kiến diễn ra đầu tháng 10/2025 tại Hà Nội, ông Trần Tiến Sỹ – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ, kiến nghị gửi tới diễn đàn, xoay quanh nhiều vấn đề nóng đang đặt ra cho nông dân địa phương.

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?
Xã hội

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?

Xã hội

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho rằng: Thông tư 19 không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm "biện pháp giáo dục" và "hình thức kỷ luật".

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

3

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?