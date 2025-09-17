Đánh bại Marseille, Real tạo nên kỷ lục chưa từng có

Real Madrid đấu với Marseille: “Los Blancos” tạo nên kỷ lục chưa từng có

Ở cuộc tiếp đón Marseille trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2025/26 diễn ra trên sân Bernabeu rạng sáng nay (17/9, giờ Việt Nam), Real Madrid chỉ nắm giữ 43% thời lượng kiểm soát bóng nhưng tung ra 28 pha dứt điểm, trong đó có 15 pha trúng đích. Bên phía đội khách có 15 lần sút cầu môn với 5 lần trúng mục tiêu.

Tiền đạo Kylian Mbappe toả sáng với cú đúp trên chấm phạt đền vào các phút 28 và 81 giúp Real lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Timothy Weah là người mở tỷ số cho Marseille vào phút 22. Trận này, hậu vệ Dani Carvajal bị truất quyền thi đấu ở phút 72.



Ảnh: ChatGPT.

Chiến thắng này giúp Real đứng thứ 4 trên BXH Champions League 2025/26 khi cùng có 3 điểm nhưng Union SG, Arsenal, Qarabag nhưng thua hiệu số bàn thắng.

Real Madrid đấu với Marseille: Theo thống kê của hãng Opta, Real Madrid trở thành CLB đầu tiên giành 200 chiến thắng tại Champions League. Đồng thời, đội bóng Hoàng gia cũng chạm cột mốc 700 bàn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid đã thắng cả 5 trận gặp Marseille tại cúp châu Âu. Nếu tính 18 lần đối đầu các đại diện Pháp, họ chỉ thua 1 trận (thắng 13, hoà 4 trận).

Marseille đã thua ở trận mở màn Champions League ở 7/8 lần gần nhất (thắng 1 trận). nếu tính 22 trận gần nhất của đội bóng thành phố cảng nước Pháp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, họ chỉ thắng 3, thua 19 trận.

Real Madrid đã có 15 cú sút trúng đích ở trận gặp Marseille. Đây là thành tích tốt nhất của 1 HLV ở trận đầu tiên dẫn dắt “Kền kền trắng” tại Champions League.

Real Madrid đấu với Marseille: Kylian Mbappe đã ghi được 50 bàn thắng sau 64 trận đấu cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ chạm cột mốc này nhanh nhất kể từ Cristiano Ronaldo vào tháng 11/2010 (51 bàn sau 54 lần ra sân).

Real Madrid có 11 cú sút trúng đích trong 45 phút đầu tiên gặp Marseille, nhiều nhất trong hiệp một của một trận đấu tại Champions League kể từ mùa giải 2003/04.

Mbappe đã ghi được 56 bàn thắng sau 88 trận đấu tại Champions League, ngang bằng với Ruud van Nistelrooy (56 bàn sau 73 lần ra sân). Nhờ đó, tuyển thủ Pháp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 7 trong lịch sử giải đấu.

Franco Mastantuono trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận đấu tại Champions League cho Real Madrid khi mới 18 tuổi 33 ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó của Endrick lập vào tháng 11/2024 (18 tuổi 73 ngày).



Kết quả các trận vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (17/9). Ảnh: 24h.