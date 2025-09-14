Real thắng “toát mồ hôi”, HLV Alonso nổi giận vì 1 học trò

Real Sociedad đấu với Real Madrid: HLV Alonso tức giận vì Huijsen

Ở cuộc đọ sức tại vòng 4 La Liga 2025/26, Real Madrid phải thi đấu thiếu người khi trung vệ Dean Huijsen phải nhận thẻ đỏ vào phút 32. Kết quả là "Kền kền trắng" chơi lép vế trước Real Sociedad.

Tuy nhiên, nhờ phòng ngự kín kẽ và dứt điểm tốt nên Real Madrid đã vượt qua Sociedad với tỷ số 2-1 nhờ các pha dứt điểm của Kylian Mbappe (12'), Arda Guler (44'). Bàn duy nhất của đội chủ nhà đến từ Mikel Oyarzabal (56' pen).



Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục dẫn đầu BXH La Liga với 12 điểm sau 4 trận, hơn đội xếp sau là Athletic Bilbao 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Real Sociedad đấu với Real Madrid: Theo thống kê của hãng Opta, tiền đạo Kylian Mbappe đã có 5 lần góp công vào bàn thắng cho Real ở La Liga 2025/26 (4 bàn, 1 kiến tạo). Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Can Uzun (Eintracht Frankfurt, 3 bàn thắng, 2 kiến tạo), Harry Kane (Bayern Munich, 3 bàn thắng, 2 kiến tạo) và Mason Greenwood (Marseille, 2 bàn thắng, 3 kiến tạo) có thành tích tương tự.

Mbappe đã ghi 7 bàn trong 6 trận gặp Real Sociedad trên mọi đấu trường. Chỉ có Barcelona (11 bàn) là CLB ngoài nước Pháp mà ngôi sao 26 tuổi ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Dean Huijsen (20 tuổi 152 ngày) là cầu thủ trẻ nhất của Real Madrid bị đuổi khỏi sân trong 1trận đấu La Liga kể từ Marcelo Vieira (gặp Real Betis vào tháng 9/2008 khi mới 20 tuổi 138 ngày).

Real Sociedad đấu với Real Madrid: Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Xabi Alonso nói: “Real Madrid đã có những quãng thời gian thi đấu tốt. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc của mình. Tinh thần đồng đội của chúng tôi sau thẻ đỏ của Dean Huijsen thật ấn tượng.

Khi Huijsen vừa nhận thẻ đỏ, tôi cảm thấy tức giận vì đó là tình huống hoàn toàn có thể tránh được, vì nếu cậy ấy không phạm lỗi, Oyarzabal gần như không thể kiểm soát được bóng. Thế nhưng, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Real giành chiến thắng.

Khi Real phải thi đấu thiếu người, tôi cũng nhìn vào các tài năng trẻ do CLB đào tạo ra nhưng tôi vẫn có những cầu thủ đội một để thay thế cho vị trí trung vệ”.