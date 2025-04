Danh sách dự kiến 41 đơn vị hành chính cấp xã của Trà Vinh sau khi sắp xếp

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Trà Vinh, từ 104 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường, 10 thị trấn và 85 xã) ban đầu, sau khi sắp xếp, tỉnh Trà Vinh dự kiến sẽ còn 41 đơn vị, gồm 35 xã và 6 phường, giảm 60,58% số đơn vị hành chính cấp xã theo quy định.

Từ 104 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường, 10 thị trấn và 85 xã), sau khi sắp xếp, tỉnh Trà Vinh dự kiến còn 41 đơn vị, gồm 35 xã và 6 phường, giảm 60,58% số đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Trong ảnh là Ao Bà Om - điểm du lịch nổi tiếng tại Trà Vinh. Nguồn: CTV

Cụ thể, tỉnh Trà Vinh sẽ thành lập phường Long Đức trên cơ sở sáp nhập xã Long Đức và phường 4 của TP.Trà Vinh. Trụ sở làm việc sẽ đặt tại xã Long Đức hiện nay.

Thành lập phường Trà Vinh trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 3 và phường 9 của TP.Trà Vinh. Trụ sở làm việc đặt tại phường 1 hiện nay.



Thành lập phường Nguyệt Hóa trên cơ sở sáp nhập phường 7, phường 8 của TP.Trà Vinh và xã Nguyệt Hóa của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc của Phường Nguyệt Hóa là phường 7 hiện nay.

Thành lập phường Hòa Thuận trên cơ sở sáp nhập phường 5 của TP.Trà Vinh và xã Hòa Thuận của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Hòa Thuận là xã Hòa Thuận hiện nay.



Thành lập xã An Trường trên cơ sở sáp nhập xã An Trường, xã An Trường A, xã Tân Bình của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã An Trường là xã An Trường hiện nay.

Thành lập xã Tân An trên cơ sở sáp nhập xã Tân An và xã Huyền Hội của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tân An là xã Huyền Hội hiện nay.

Thành lập xã Càng Long trên cơ sở sát nhập thị trấn Càng Long, xã Mỹ Cẩm và xã Nhị Long Phú của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Càng Long là thị trấn Càng Long hiện nay.

Thành lập xã Nhị Long trên cơ sở sáp nhập xã Đại Phước, xã Nhị Long và xã Đức Mỹ của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Nhị Long là xã Đại Phước hiện nay.

Thành lập xã Bình Phú trên cơ sở sáp nhập xã Bình Phú, xã Đại Phúc và xã Phương Thạnh của huyện Càng Long. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Bình Phú là xã Bình Phú hiện nay.



Thành lập xã Song Lộc trên cơ sở sáp nhập xã Lương Hòa, xã Lương Hòa A, xã Song Lộc của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Song Lộc là xã Lương Hòa A hiện nay.

Thành lập xã Châu Thành trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Chánh, xã Thanh Mỹ, xã Đa Lộc và thị trấn Châu Thành của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Châu Thành là thị trấn Châu Thành hiện nay.

Thành lập xã Hưng Mỹ trên cơ sở sáp nhập xã Phước Hảo, xã Hưng Mỹ và xã Hòa Lợi của huyện Châu Thành. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Hưng Mỹ là xã Hưng Mỹ hiện nay.

Xã Hòa Minh và xã Long Hòa của huyện Châu Thành không thực hiện sắp xếp. Hai xã này được Chính phủ công nhận là xã đảo tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2016, có đơn vị hành chính có vị trí biệt lập khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề.



Thành lập xã Cầu Kè trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cầu Kè, xã Hòa Ân, xã Châu Điền của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Cầu Kè là thị trấn Cầu Kè hiện nay.

Thành lập xã Phong Thạnh trên cơ sở sáp nhập xã Ninh Thới, xã Phong Phú và xã Phong Thạnh của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Phong Thạnh là xã Phong Thạnh hiện nay.

Thành lập xã An Phú Tân trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Tân và xã An Phú Tân của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã An Phú Tân là xã An Phú Tân hiện nay.

Thành lập xã Tam Ngãi trên cơ sở sáp nhập xã Tam Ngãi, xã Thạnh Phú và xã Thông Hòa của huyện Cầu Kè. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tam Ngãi là xã Thông Hòa hiện nay.



Thành lập xã Tân Hòa trên cơ sở sáp nhập xã Tân Hòa, xã Long Thới và thị trấn Cầu Quan của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tân Hòa là xã Tân Hòa hiện nay.

Thành lập xã Hùng Hòa trên cơ sở sáp nhập xã Hùng Hòa, xã Tân Hùng và xã Ngãi Hùng của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Hùng Hòa là xã Tân Hùng hiện nay.

Thành lập xã Tiểu Cần trên cơ sở sáp nhập xã Phú Cần, xã Hiếu Trung và thị trấn Tiểu Cần của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tiểu Cần là thị trấn Tiểu Cần hiện nay.

Thành lập xã Tập Ngãi trên cơ sở sáp nhập xã Tập Ngãi và xã Hiếu Tử của huyện Tiểu Cần. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tập Ngãi là xã Tập Ngãi hiện nay.



Thành lập xã Mỹ Long trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mỹ Long là thị trấn Mỹ Long hiện nay.

Thành lập xã Vinh Kim trên cơ sở sáp nhập xã Vinh Kim và xã Kim Hòa của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Vinh Kim là xã Vinh Kim hiện nay.

Thành lập xã Cầu Ngang trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Hòa, xã Thuận Hòa và thị trấn Cầu Ngang của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Cầu Ngang là thị trấn Cầu Ngang hiện nay.

Thành lập xã Nhị Trường trên cơ sở sáp nhập Xã Hiệp Hòa, xã Nhị Trường và xã Trường Thọ của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Nhị Trường là xã Nhị Trường hiện nay.

Thành lập xã Hiệp Mỹ trên cơ sở sáp nhập xã Hiệp Mỹ Đông, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Long Sơn của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Hiệp Mỹ là xã Hiệp Mỹ Tây hiện nay.

Thành lập xã Lưu Nghiệp Anh trên cơ sở sáp nhập xã An Quảng Hữu và xã Lưu Nghiệp Anh của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Lưu Nghiệp Anh là xã Lưu Nghiệp Anh hiện nay.

Thành lập xã Đại An trên cơ sở sáp nhập xã Đại An, xã Định An và thị trấn Định An của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Đại An là xã Đại An hiện nay.

Thành lập xã Hàm Giang trên cơ sở sáp nhập xã Kim Sơn, xã Hàm Tân và xã Hàm Giang của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Hàm Giang là xã Hàm Tân hiện nay.

Thành lập xã Trà Cú trên cơ sở sáp nhập xã Ngãi Xuyên, xã Thanh Sơn và thị trấn Trà Cú của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Trà Cú là thị trấn Trà Cú hiện nay.

Thành lập xã Long Hiệp trên cơ sở sáp nhập xã Long Hiệp, xã Tân Hiệp và xã Ngọc Biên của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Long Hiệp là xã Long Hiệp hiện nay.

Thành lập xã Tập Sơn trên cơ sở sáp nhập xã Tập Sơn, xã Phước Hưng và xã Tân Sơn của huyện Trà Cú. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tập Sơn là xã Tập Sơn hiện nay.

Thành lập phường Duyên Hải trên cơ sở sáp nhập phường 1, xã Long Toàn và xã Dân Thành của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Duyên Hải là Phường 1 hiện nay.

Thành lập phường Trường Long Hòa trên cơ sở sáp nhập phường 2 và xã Trường Long Hòa của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Trường Long Hòa là Phường 2 hiện nay.

Thành lập xã Long Hữu trên cơ sở sáp nhập xã Long Hữu và xã Hiệp Thạnh của thị xã Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Long Hữu là xã Long Hữu hiện nay.

Thành lập xã Long Thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Long Thành và xã Long Khánh của huyện Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Long Thành là thị trấn Long Thành hiện nay.

Xã Đông Hải, xã Long Vĩnh của huyện Duyên Hải không thực hiện sắp xếp. Bởi xã Đông Hải và xã Long Vĩnh đều được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo, có đơn vị hành chính biệt lập khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề.

Thành lập xã Đôn Châu trên cơ sở sáp nhập xã Đôn Châu, xã Đôn Xuân của huyện Duyên Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Đôn Châu là xã Đôn Xuân hiện nay.

Thành lập xã Ngũ Lạc trên cơ sở sáp nhập xã Ngũ Lạc của huyện Duyên Hải và xã Thạnh Hòa Sơn của huyện Cầu Ngang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Ngũ Lạc là xã Ngũ Lạc hiện nay.