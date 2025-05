Tình cảm bị đồn rạn nứt

Ngày 8/5, Hà Siêu Liên, con gái của ông Hà Hồng Sân – người được mệnh danh là “Vua sòng bạc Macau”, đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 34 với sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, sự vắng mặt của chồng cô, diễn viên Đậu Kiêu, trong các hình ảnh được đăng tải khiến dư luận đặt nghi vấn về tình trạng hôn nhân của hai người. Các bình luận trên mạng xã hội liên tục hỏi thăm mối quan hệ hiện tại của cặp đôi, nhưng Hà Siêu Liên không đưa ra phản hồi.

Đúng 0h01 ngày 9/5, động thái này của Đậu Kiêu nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa tin đồn rạn nứt hôn nhân suốt nhiều tháng qua. HK01.

Từ đầu năm 2024, tương tác công khai giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã giảm rõ rệt. Một số nguồn tin cho rằng họ đã sống ly thân trong vài tháng và đang trong quá trình ly hôn. Cả hai đều giữ im lặng trước các thông tin lan truyền, không xác nhận cũng không bác bỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm vừa sang ngày 9/5, Đậu Kiêu đăng một dòng trạng thái ngắn gọn “HBD” kèm theo việc gắn thẻ tài khoản cá nhân của Hà Siêu Liên. Ngay sau đó, Hà Siêu Liên cũng phản hồi bằng biểu tượng trái tim. Hành động trao đổi ngắn nhưng công khai này được xem là lời phủ nhận kín đáo trước mọi đồn đoán ly hôn.

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Anh sở hữu chiều cao 1m82, gương mặt sáng và nụ cười dễ tạo thiện cảm. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2008, Đậu Kiêu được đạo diễn Trương Nghệ Mưu tuyển chọn đóng vai chính trong bộ phim "Love in the mountain slag tree" cùng với Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, anh chỉ thật sự nổi tiếng khi thủ vai Yến Tuân trong bộ phim truyền hình ăn khách "Sở Kiều truyện".

Trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Đậu Kiêu từng sống ở Vancouver, Canada và trải qua thời gian khó khăn về tài chính. Sau một vụ trộm khiến toàn bộ tài sản của gia đình bị mất, anh phải đi học nghề tóc từ năm 16 tuổi và bắt đầu công việc tại các tiệm gội đầu. Tính cách hòa nhã và chăm chỉ giúp anh được nhiều khách hàng yêu quý. Nhờ chiến thắng trong cuộc thi "Sunshine nation", anh dần có cơ hội bước chân vào giới giải trí và từ đó phát triển sự nghiệp diễn xuất tại Trung Quốc đại lục.

Cuộc hôn nhân xa hoa, xuất thân trái ngược của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên

Hà Siêu Liên sinh năm 1991 tại Hong Kong, là con gái của bà vợ thứ ba trong số bốn người vợ của ông Hà Hồng Sân. Từ nhỏ, cô sống trong môi trường giàu có và có điều kiện học tập tốt. Theo trang Idolnetworth, khối tài sản ròng hiện tại của Hà Siêu Liên vào khoảng 1,5 triệu USD. Trang cá nhân của cô thu hút hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram và 1,7 triệu người hâm mộ trên Weibo. Trước khi quen Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Ngô Khắc Quần và chia tay vào năm 2015.

Cặp đôi xác nhận quan hệ tình cảm vào năm 2019. Sau bốn năm yêu nhau, họ tổ chức đám cưới vào tháng 4/2023 tại đảo Bali, Indonesia. Hôn lễ diễn ra trong không gian sang trọng và được khen ngợi là "đẹp như vườn địa đàng". Trong các hình ảnh được truyền thông ghi lại, cả hai đều thể hiện sự hạnh phúc và thân thiết. Tuy nhiên, chỉ sau một năm kết hôn, nghi vấn về sự rạn nứt bắt đầu lan rộng khi cả hai gần như không còn tương tác công khai.

Gia tộc họ Hà, sau khi ông Hà Hồng Sân qua đời vào năm 2020, tiếp tục là đề tài được quan tâm bởi khối tài sản kếch xù cùng những mối quan hệ phức tạp giữa các con riêng. Hà Siêu Liên, tuy là một trong những người kín tiếng hơn so với các anh chị em, vẫn luôn là nhân vật thu hút truyền thông do nhan sắc, học vấn và mối tình với ngôi sao nổi tiếng như Đậu Kiêu.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn chưa lên tiếng chính thức về cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, hành động công khai lời chúc sinh nhật cùng biểu tượng trái tim đáp lại cho thấy họ vẫn giữ liên lạc và có thể chưa xảy ra đổ vỡ như dư luận đồn đoán.