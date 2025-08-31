Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 05:54 GMT+7

Đây là loài động vật hoang dã khổng lồ ở Côn Đảo, TPHCM (mới) cần khẩn cấp bảo vệ, bảo tồn

+ aA -
Huỳnh Sơn Chủ nhật, ngày 31/08/2025 05:54 GMT+7
Hiện nay, quần thể Dugong ở Côn Đảo, TPHCM (sau sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chỉ còn lại một số lượng ít, tập trung chủ yếu ở khu vực Bến Đầm, vịnh Côn Sơn và một số vùng nước nông ven đảo.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dugong, hay còn gọi là bò biển, được mệnh danh là "Nàng tiên cá" của biển. Loài thú biển quý hiếm này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do các mối đe dọa từ hoạt động của con người và biến đổi khí hậu.

Hình hài hoành tráng của cây cầu gần 4.900 tỷ bắc qua sông Thị Vải, nối TPHCM với Đồng Nai (sau sáp nhập)

Theo Danh lục đỏ IUCN năm 2023, Dugong được xếp vào mức sắp nguy cấp (VU) và thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam. Hiện nay, Dugong chỉ được ghi nhận ở vùng biển Côn Đảo.

"Nàng tiên cá" Côn Đảo suy giảm nghiêm trọng

Dugong là loài có kích thước trung bình, con trưởng thành có chiều dài khoảng 2,5 - 3,5 mét, trọng lượng từ 250 - 450 kg.

Nhìn chung, những nghiên cứu về Dugong trên thế giới chủ yếu tập trung vào điều tra hiện trạng, phạm vi phân bố của các quần thể Dugong ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Một trong những cá thể Dugong đầu tiên được Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phát hiện vào năm 1998. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu về khả năng di cư của Dugong cũng như môi trường sống và các tác nhân gây suy giảm số lượng Dugong cũng được tiến hành.

Kết quả của các nghiên cứu này cho thấy, xu hướng các quần thể Dugong đang suy giảm nhanh về cả số lượng quần thể lẫn mật độ cá thể.

Ở làng cổ xưa của tỉnh Thái Bình, hương ước quy định về ngôi thứ như thế nào, vì sao hương đảng như một triều đình nhỏ?

Một số quần thể nhỏ đã bị tuyệt chủng, số khác đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng rất cao.

Các nguyên nhân chính được cho là mất nguồn thức ăn cỏ biển, môi trường sống bị ô nhiễm, bị chết do các hoạt động của con người.

Hiện nay, quần thể Dugong ở Côn Đảo chỉ còn lại một số ít, tập trung chủ yếu ở khu vực Bến Đầm, vịnh Côn Sơn và một số vùng nước nông ven đảo.

Dugong là loài ăn cỏ biển, nên sự tồn tại của chúng gắn liền với sự phát triển của các thảm cỏ biển.

Dòng sông nào ở tỉnh Gia Lai có cảnh sắc thay đổi theo từng khoảnh khắc ánh sáng trong ngày?

Dugong xuất hiện tại khu vực vịnh Côn Sơn, đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát.

Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn

Tuy nhiên, các thảm cỏ biển này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi ô nhiễm môi trường, sự phát triển du lịch thiếu kiểm soát và hoạt động khai thác thủy sản.

Dugong cũng thường xuyên bị mắc vào lưới đánh cá, va chạm với tàu thuyền và đôi khi bị săn bắt trái phép. Trước tình hình cấp bách đó, việc thực hiện các giải pháp bảo tồn đồng bộ và hiệu quả là vô cùng cần thiết.

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, kết quả điều tra năm 2024 của Viện Tài nguyên và Môi trường biển, số lượng Dugong tại Côn Đảo ước tính khoảng 12 cá thể.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận 4 trường hợp Dugong chết tại Côn Đảo chưa xác định được nguyên nhân.

Điều này cho thấy, quần thể Dugong tại Côn Đảo đang suy giảm nghiêm trọng nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.

Để hạn chế thiệt hại và góp phần bảo tồn loài thú biển quý hiếm này, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã báo cáo và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác định nguyên nhân chết và khuyến cáo các giải pháp để kịp thời bảo vệ, phục hồi quần thể Dugong.

Bảo vệ từ môi trường sống đến nhận thức cộng đồng

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Để bảo tồn Dugong, điều cốt lõi là phải bảo vệ và phục hồi môi trường sống của chúng, chính là các thảm cỏ biển.

Dugong chỉ ăn cỏ biển, đặc biệt là các loài thuộc chi Halophila, Halodule, Zostera, Enhalus.

Tuy nhiên, các thảm cỏ biển tại Côn Đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi ô nhiễm môi trường, phát triển du lịch thiếu kiểm soát và hoạt động khai thác thủy sản.

Thống kê cho thấy diện tích cỏ biển tại Côn Đảo đã suy giảm đáng kể, từ 12 khu vực phân bố ban đầu xuống chỉ còn 2 khu vực vào năm 2022.

Cá thể Dugong chết ngày 18/8/2025 được xác định giới tính đực; chiều dài tổng thể 300cm; chu vi bụng 147cm; trọng lượng khoảng 135kg; mõm rộng 20cm; vây ngực trái rộng 21cm, dài 38cm; vây ngực phải rộng 20cm, dài 37cm. Ảnh: TTXVN phát

Cây tốt um ra trái như hòn bi, ví như "nữ hoàng quả khô" ở Lâm Đồng, liệu có là "cây tỷ đô" tiếp theo cây sầu riêng?

Do đó, cần có các chương trình giám sát, đánh giá thường xuyên để xác định khu vực suy thoái và triển khai các dự án trồng, phục hồi.

Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm môi trường từ du lịch, khu dân cư và tàu thuyền. Xử lý rác thải và nước thải triệt để sẽ giúp cải thiện chất lượng nước, tạo điều kiện thuận lợi cho thảm cỏ biển phát triển.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát các hoạt động của con người trong khu vực sinh sống của Dugong. Cần khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt và hạn chế tối đa việc đánh bắt cá bằng lưới kéo đáy, lưới rê tại các khu vực này.

Việc đặt ra các quy định về tốc độ và tuyến đường của tàu thuyền cũng rất cần thiết để giảm thiểu nguy cơ va chạm.

PGS. TS. Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển cho rằng, các loài động vật biển quý, hiếm (rùa biển, thú biển) đã và đang bị suy giảm đến mức độ báo động.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tiến hành chôn lấp cá thể Dugong chết ngày 12/5/2025. Ảnh: TTXVN phát.

Đây là 10 tấn quả ngon mà tỉnh Bắc Ninh vừa xuất khẩu thành công sang Úc

Việc quản lý và bảo tồn động vật biển quý hiếm chưa có đột phá do thiếu sự tham gia tích cực của cộng đồng. Do vậy, cần có một sự thay đổi trong toàn xã hội về quản lý bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.

Ông đề xuất mô hình cảnh báo và bảo vệ Dugong dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương. Việc thành lập các Trung tâm cứu hộ Dugong tại Côn Đảo là rất cần thiết.

Trung tâm này không chỉ cứu hộ Dugong mà còn cho các loài động vật biển khác, đồng thời là nơi lưu giữ nguồn gen và nâng cao nhận thức cho người dân.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát các hoạt động của con người trong khu vực sinh sống của Dugong là giải pháp vô cùng quan trọng.

Cả làng này ở Hải Phòng, vừa huy động 1.000 cái nơm, dân đồng loạt xuống ao úp cá to bự

Khu vực sinh sống của Dugong phải được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt.

Cần cấm hoặc hạn chế tối đa việc đánh bắt cá bằng lưới kéo đáy, lưới rê tại các khu vực này, vì đây là loại ngư cụ dễ gây mắc kẹt cho Dugong.

Chính quyền địa phương cần hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sang các loại ngư cụ thân thiện với môi trường hơn, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt và đánh bắt trái phép.

Việc đặt ra các quy định về tốc độ và tuyến đường của tàu thuyền cũng rất cần thiết để giảm thiểu nguy cơ va chạm.

Bên cạnh đó, bảo tồn Dugong cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Các chương trình giáo dục môi trường cần được đưa vào trường học và cộng đồng ở Côn Đảo để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ về giá trị của dugong và vai trò của chúng trong hệ sinh thái biển.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế - Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, việc cung cấp kiến thức, kỹ năng cho người dân địa phương, ngư dân và du khách để họ biết cách xử lý khi vô tình phát hiện Dugong bị thương sẽ giúp giảm thiểu thương vong.

Đi xe máy vào các làng chài đẹp như phim ở tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, cùng dân kéo lưới, mỏi tay gỡ cá ngon

Đồng thời, tạo ra sinh kế bền vững cho người dân, như du lịch sinh thái có trách nhiệm, cũng khuyến khích họ tham gia tích cực vào công tác bảo tồn.

Sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và bảo tồn là chìa khóa để đạt được hiệu quả lâu dài. Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới như IUCN và WWF, cũng như các quốc gia có kinh nghiệm trong việc bảo tồn Dugong như Australia, Thái Lan và Philippines. 

Việc áp dụng các công nghệ hiện đại như gắn thẻ vệ tinh, máy bay không người lái để giám sát và theo dõi Dugong cũng sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hoạt động của loài này.

Bảo tồn Dugong tại Côn Đảo là một cuộc chiến đầy cam go nhưng không phải là không thể. Bằng cách thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc bảo vệ môi trường sống, kiểm soát hoạt động của con người, đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng và hợp tác quốc tế, hy vọng mang lại một tương lai bền vững cho những "nàng tiên cá" cuối cùng của Việt Nam.

Theo: TTXVN

Tham khảo thêm

Con vật khổng lồ này là chim mà nuôi như gà, ông nông dân Bạc Liêu bán 1 con giống cao nhất 2,8 triệu đồng

Con vật khổng lồ này là chim mà nuôi như gà, ông nông dân Bạc Liêu bán 1 con giống cao nhất 2,8 triệu đồng

Nuôi con động vật 'khổng lồ' nhất trong họ cá chép, nông dân nơi này ở Kiên Giang bán 200.000 đồng/kg

Nuôi con động vật "khổng lồ" nhất trong họ cá chép, nông dân nơi này ở Kiên Giang bán 200.000 đồng/kg

Người dân Đắk Lắk bàn giao con động vật khổng lồ này cho ngành chức năng để nuôi bảo tồn

Người dân Đắk Lắk bàn giao con động vật khổng lồ này cho ngành chức năng để nuôi bảo tồn

Khu rừng nổi tiếng ở Cà Mau nghe chuyện về một loài động vật khổng lồ từng nằm chắn ngang đường nhựa

Khu rừng nổi tiếng ở Cà Mau nghe chuyện về một loài động vật khổng lồ từng nằm chắn ngang đường nhựa

Lạ mắt với linh vật khổng lồ hình rồng dài 30 mét của một gia đình ở Nam Định làm từ cây duối

Lạ mắt với linh vật khổng lồ hình rồng dài 30 mét của một gia đình ở Nam Định làm từ cây duối

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?

HĐND các xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng đã thông qua việc chuyển đổi thôn, khu dân cư thành tổ dân phố và ngược lại; đồng thời đổi tên một số thôn, khu dân cư, tổ dân phố sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng.

Nông thôn mới Bắc Ninh, miền quê đáng sống, "làng biệt thự" đẹp như phim thế này đây

Nhà nông
Nông thôn mới Bắc Ninh, miền quê đáng sống, 'làng biệt thự' đẹp như phim thế này đây

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?

Nhà nông
Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

Nhà nông
Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

Người buôn lợn năm nào nay là tỷ phú Thanh Hóa, sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo 40 tỷ, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông
Người buôn lợn năm nào nay là tỷ phú Thanh Hóa, sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo 40 tỷ, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Đọc thêm

Vợ Lee Seung gi và bạn thân của chồng khẩu chiến
Văn hóa - Giải trí

Vợ Lee Seung gi và bạn thân của chồng khẩu chiến

Văn hóa - Giải trí

Câu chuyện tranh cãi giữa Lee Da In và MC Mong sau một bức ảnh cũ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận Hàn Quốc chú ý.

Lễ chào cờ tại ngôi trường đặc biệt tại Hà Nội
Video

Lễ chào cờ tại ngôi trường đặc biệt tại Hà Nội

Video

Để hòa chung vào không khí khai giảng trên toàn quốc, thầy và trò của trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) đã hướng ánh mắt lên lá cờ Tổ quốc bằng ngôn ngữ riêng của mình – dùng tay "hát" Quốc ca.

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn: 'Không có lời nào nói hết được sự cảm ơn của ngành'
Xã hội

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn: "Không có lời nào nói hết được sự cảm ơn của ngành"

Xã hội

Sáng 5/9, Bộ trưởng GDĐT đã có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026.

Thép thành phẩm bán chạy trong 7 tháng nhờ đầu tư công, bất động sản hồi phục
Nhà đất

Thép thành phẩm bán chạy trong 7 tháng nhờ đầu tư công, bất động sản hồi phục

Nhà đất

Tiêu thụ thép thành phẩm 7 tháng đạt hơn 18,3 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ. Đầu tư công và bất động sản hồi phục giúp ngành thép khởi sắc, cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu báo cáo nhanh sự cố hạ tầng về cây xanh, cấp, thoát nước
Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu báo cáo nhanh sự cố hạ tầng về cây xanh, cấp, thoát nước

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão và triều cường, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật phải báo cáo nhanh, kịp thời mọi sự cố phát sinh liên quan đến cây xanh, cấp, thoát nước…

'Xẻ thịt'đồi núi, phân lô bán nền trái phép tràn lan tại xã Trung Giã (Hà Nội)
Bạn đọc

"Xẻ thịt"đồi núi, phân lô bán nền trái phép tràn lan tại xã Trung Giã (Hà Nội)

Bạn đọc

Từng được ví như “lá phổi xanh” của huyện Sóc Sơn cũ, nhưng nhiều sườn đồi ở Trung Giã nay bị cày xới nham nhở. Đất đồi bị “xẻ thịt”, san phẳng rồi phân lô mua bán trái phép. Câu chuyện không chỉ là vi phạm đất đai, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý tài nguyên ở vùng ven Thủ đô.

Xúc động Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa
Xã hội

Xúc động Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa

Xã hội

Sáng nay, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây (Khánh Hòa).

Chuỗi sự kiện tuyển dụng của Prudential khép lại, mở ra cánh cửa sự nghiệp linh hoạt cho hàng trăm ứng viên tiềm năng
Doanh nghiệp

Chuỗi sự kiện tuyển dụng của Prudential khép lại, mở ra cánh cửa sự nghiệp linh hoạt cho hàng trăm ứng viên tiềm năng

Doanh nghiệp

Hơn cả một chuỗi hội thảo nghề nghiệp, Prudential đã mang đến hành trình khám phá bản thân và định hướng tương lai cho hàng trăm ứng viên tiềm năng tại 8 tỉnh thành trên toàn quốc. Với thông điệp “Có nghề phòng thân – Có đà tiến thân”, chương trình không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra góc nhìn mới về sự ổn định trong sự nghiệp, nơi mỗi cá nhân có thể chủ động kiến tạo tương lai thông qua kỹ năng, thu nhập đa dạng và sự linh hoạt.

Bị gai đâm vào đùi khi đi làm ruộng, một nông dân suýt mất mạng
Xã hội

Bị gai đâm vào đùi khi đi làm ruộng, một nông dân suýt mất mạng

Xã hội

Khi đi làm ruộng, bệnh nhân bị gai đâm vào đùi nhưng chỉ nghĩ là vết xước nhỏ, nào ngờ chỉ vài ngày sau, đùi sưng lớn, da chuyển màu đen.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu Sở Du lịch kiểm soát nạn chèo kéo, đeo bám, lừa đảo khách du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu Sở Du lịch kiểm soát nạn chèo kéo, đeo bám, lừa đảo khách du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bán đúng giá, đúng số lượng, chất lượng, trọng lượng hàng hóa, không chèo kéo, đeo bám, chèn ép, lừa đảo khách du lịch.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng tiền bảo hiểm
Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Pháp luật

Ngày 5/9, Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (38 tuổi, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Vincom Shophouse Diamond Legacy: Nơi dòng tiền tìm thấy cơ hội sinh lời kép
Nhà đất

Vincom Shophouse Diamond Legacy: Nơi dòng tiền tìm thấy cơ hội sinh lời kép

Nhà đất

Sở hữu vị trí trung tâm chiến lược cùng những lợi thế hiếm có từ phong cách sống quốc tế độc tôn, Vincom Shophouse Diamond Legacy (Thành Vinh, Nghệ An) không chỉ là chốn an cư thượng lưu mà còn là những “viên kim cương” sáng giá của giới đầu tư nhờ khả năng tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị bền vững.

Chủ tịch Liên đoàn boxing Việt Nam “mất tích”, đối mặt án chung thân?
Thể thao

Chủ tịch Liên đoàn boxing Việt Nam “mất tích”, đối mặt án chung thân?

Thể thao

Ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn boxing Việt Nam “mất tích” hơn nửa năm, đối mặt án chung thân với cáo buộc nhập khẩu 78 kg cocaine vào Úc.

Người lính Nga bị thương bò 2 tuần vượt qua vòng vây Ukraine để trở về đơn vị
Thế giới

Người lính Nga bị thương bò 2 tuần vượt qua vòng vây Ukraine để trở về đơn vị

Thế giới

Một quân nhân Nga bị thương đã tự mình thoát khỏi hậu phương của Ukraine trong vòng hai tuần để tìm về các vị trí của quân đội Nga - Chỉ huy trung đội súng trường cơ giới thuộc tập đoàn quân «phương Nam”, có biệt danh “Ahi” kể lại với hãng tin Sputnik.

Ngày lành đã đến! 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nhận tài lộc bất ngờ trong đầu tháng 9
Gia đình

Ngày lành đã đến! 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nhận tài lộc bất ngờ trong đầu tháng 9

Gia đình

3 con giáp được Thần Tài mở rộng vòng tay ở đầu tháng 9. Họ sẽ nhận được những khoản tài lộc bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có là đương nhiên.

Chủ tịch TP Đà Nẵng trực tiếp đón học sinh dự lễ khai giảng
Xã hội

Chủ tịch TP Đà Nẵng trực tiếp đón học sinh dự lễ khai giảng

Xã hội

Sáng 5/9, tại lễ khai giảng Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng thầy cô giáo nhà trường đứng hai bên cổng, trực tiếp đón chào học sinh vào dự lễ khai giảng năm học 2025-2026, tạo nên hình ảnh gần gũi và xúc động trong ngày tựu trường.

Điều đặc biệt chưa từng có trong buổi chiếu “Mưa đỏ” tại Thành cổ Quảng Trị
Văn hóa - Giải trí

Điều đặc biệt chưa từng có trong buổi chiếu “Mưa đỏ” tại Thành cổ Quảng Trị

Văn hóa - Giải trí

Tối 4/9, tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức buổi chiếu đặc biệt bộ phim "Mưa đỏ".

EVN miền Bắc: Không nhận được phản ánh về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường, cảnh báo ngành điện bị “gây sức ép”
Kinh tế

EVN miền Bắc: Không nhận được phản ánh về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường, cảnh báo ngành điện bị “gây sức ép”

Kinh tế

Trước thông tin trên mạng xã hội phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 tăng đột biến, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẳng định chưa tiếp nhận phản ánh nào về việc hóa đơn bất thường. Đơn vị này còn cho rằng, ngành điện bị "gây sức ép".

Chỉ trong 2 tháng, cả nước phải tiêu hủy trên 660.000 con lợn do dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Chỉ trong 2 tháng, cả nước phải tiêu hủy trên 660.000 con lợn do dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Chỉ trong 2 tháng 7 và 8 do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, cả nước đã buộc phải tiêu hủy hơn 660.000 con lợn, trong đó riêng tháng 7 tiêu hủy tới 618.000 con và 47.783 con trong tháng 8. Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã giảm mạnh và được kiểm soát tốt.

Đầu Trâu Bio-Canxi – Vì một nền nông nghiệp bền vững
Nhà nông

Đầu Trâu Bio-Canxi – Vì một nền nông nghiệp bền vững

Nhà nông

Trong nông nghiệp hiện nay, đất đai canh tác ngày càng bị khai thác mạnh nhằm gia tăng năng suất và sản lượng. Việc tăng vòng quay đất đòi hỏi phải bón phân nhiều hơn để bổ sung dưỡng chất cho cây trồng. Tuy nhiên, thâm canh liên tục, tăng vụ, chuyên canh một loại cây mà thiếu luân canh hợp lý lại khiến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây không đạt hiệu quả như mong muốn. Hệ quả là đất dần bị suy thoái, đi ngược với xu hướng canh tác hiện đại vốn đề cao tính bền vững.

Khai trừ Đảng nguyên Đội trưởng Cảnh sát và 5 nguyên cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk
Tin tức

Khai trừ Đảng nguyên Đội trưởng Cảnh sát và 5 nguyên cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk

Tin tức

Ngày 4/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 36. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với 6 đảng viên nguyên là cán bộ lãnh đạo.

Cấm một làn đường Lê Lợi 5 ngày để tổ chức sự kiện Việt - Mỹ, người tham gia giao thông lưu ý
Chuyển động Sài Gòn

Cấm một làn đường Lê Lợi 5 ngày để tổ chức sự kiện Việt - Mỹ, người tham gia giao thông lưu ý

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết sẽ tạm cấm làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, trong 5 ngày để phục vụ sự kiện giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Giá USD hôm nay 5/9: Thế giới giằng co, tỷ giá tự do tiến sát 27.000 VND/USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/9: Thế giới giằng co, tỷ giá tự do tiến sát 27.000 VND/USD

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/9 trong nước ghi nhận sự biến động nhẹ ở các ngân hàng thương mại. Còn tỷ giá trung tâm và thị trường tự do "bất động".

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ: Messi lập cú đúp, Argentina đánh bại Venezuela
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ: Messi lập cú đúp, Argentina đánh bại Venezuela

Thể thao

Tại lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, siêu sao Lionel Messi đã tạo dấu ấn với cú đúp bàn thắng giúp Argentina vượt qua Venezuela với tỷ số 3-0 trên sân nhà.

Thị trường tín chỉ carbon: Ý tưởng thúc đẩy thị trường 3 nghìn tỷ USD tại ASEAN
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Ý tưởng thúc đẩy thị trường 3 nghìn tỷ USD tại ASEAN

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Các nhà phân tích ước tính ASEAN có thể tạo ra doanh thu lên tới 3 nghìn tỷ đô la vào năm 2050 thông qua các dự án tín chỉ carbon.

Ba trường hợp đặc biệt khi bị thu hồi đất sẽ được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Bạn đọc

Ba trường hợp đặc biệt khi bị thu hồi đất sẽ được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bạn đọc

Khi Nhà nước thu hồi đất, đơn vị vũ trang nhân dân sẽ được bố trí vị trí mới hoặc chuyển đổi vị trí đất phù hợp, bảo đảm quyền lợi trong quá trình sử dụng. Đây là một trong những quy định quan trọng của Luật Đất đai 2024 về các trường hợp đặc biệt khi bị thu hồi đất.

Hội chợ Du lịch Quốc tế: Cơ hội 'vàng' cho ngành du lịch siêu đô thị TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hội chợ Du lịch Quốc tế: Cơ hội "vàng" cho ngành du lịch siêu đô thị TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nguồn tài nguyên du lịch TP.HCM trở nên phong phú và đa dạng hơn. Việc kết nối với các nhà mua hàng quốc tế, tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới mở nhiều cơ hội cho TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra thiếu sót, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng trong khoá mới
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra thiếu sót, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng trong khoá mới

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị UBTVQH, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể, không để xảy ra thiếu sót, góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ghi bàn cho U23 Việt Nam, Nguyễn Ngọc Mỹ nhắn nhủ gì tới Trần Thành Trung?
Thể thao

Ghi bàn cho U23 Việt Nam, Nguyễn Ngọc Mỹ nhắn nhủ gì tới Trần Thành Trung?

Thể thao

Chiều 4/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại Vòng loại U23 châu Á 2026, gặp U23 Singapore trên SVĐ Việt Trì.

'Còn vài tuần nữa': Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
Thế giới

"Còn vài tuần nữa": Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Thế giới

Thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp châu Âu. Các nhà chế biến phế liệu đã bắt đầu đóng cửa các nhà máy, và các quan chức EU đang khẩn trương chuẩn bị một kế hoạch cứu trợ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế chỉ ra rằng hành động của Washington chỉ làm trầm trọng thêm một vấn đề căn bản hơn nhiều.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

5

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm