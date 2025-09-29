Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6

Clip: Mưa lớn gây ngập úng, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, nước lũ đổ về ầm ầm ở nhiều địa phương ở tỉnh Sơn La.

Lũ tràn, sạt taluy, sụt đất...ở tỉnh Sơn La

Hoàn lưu bão gây mưa lụt bao trùm miền Bắc, nước lũ hàng loạt sông lên nhanh, đỉnh lũ trên báo động 3

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tại các xã vùng cao của thuộc huyện Phù Yên, Vân Hồ, Mộc Châu (cũ) và một số địa phương khác, nước suối dâng cao, đất đá từ taluy sườn núi tràn xuống khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc.

Đặc biệt, tại bản Sọc, xã Mường Bang (huyện Phù yên cũ), dòng lũ đổ về quá nhanh làm một số ngôi nhà bị sập, cuốn trôi. Trung tâm bản Lằn, xã Mường Bang biến thành “dòng sông”, nước lũ tràn ngập đường đi, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nước lũ dâng cao tại bản Sọc, xã Mường Bang, tỉnh Sơn La. Ảnh: Ban PCTT và TKCN tỉnh Sơn La

Tại khu vực gần cây xăng 174 (bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng

Ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch UBND xã Văn Hồ thông tin: Trước tình hình bị ngập sâu, sạt lở đất đá trên địa bàn, xã đã khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ cùng phương tiện, máy móc đến san gạt các điểm bị sạt lở và khơi thông dòng chảy, cống thoát nước để sớm khắc phục tình trạng ngập lụt.

Đồng thời, di chuyển người và tài sản của nhân dân tới nơi an toàn; bố trí lực lượng ứng trực, cảnh báo đến người dân và các phương tiện lưu thông không di chuyển qua khu vực ngập úng, nguy cơ sạt lở cao và các đập tràn, cầu, suối, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân.

Người dân di chuyển tài sản để tránh mưa lớn. Ảnh: Ban PCTT và TKCN tỉnh Sơn La

Thiệt hại do bão số 10 (bão BUALOI), tin mới nhất: 26 người chết, 22 người mất tích, trôi nhiều tài sản

Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn Sơn La, chỉ trong 24 giờ (từ 14h ngày 28/9 đến 14h ngày 29/9), nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Mường Do 325,8mm; Km46 235,2mm; Bắc Phong 226mm; Huy Tường 178,8mm; Tô Múa 263,4mm; Song Khủa (Song Khủa) 198,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa (trên 85%), nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất. Trong bản tin phát chiều 29/9, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo: trong 3 – 6 giờ tới, nhiều xã trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 60 – 80mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại các xã: Chiềng Hặc, Kim Bon, Hua Păng, Huy Tường, Vân Hồ, Tà Xùa, Lóng Sập, Mường Do, Ngọc Chiến, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha… với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.



Điểm sạt lở tại bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm giao thông trên tuyến Quốc lộ 6. Ảnh: Ban PCTT và TKCN tỉnh Sơn La

Đáng chú ý, mực nước trên sông Mã tại trạm Xã Là hiện đạt 27.884cm (thấp hơn báo động 1 khoảng 66cm), trong khi sông Nậm Pàn tại trạm Hát Lót đạt 51.165cm (cao hơn báo động 1 khoảng 15cm).

Tin thiệt hại mới nhất do mưa lũ ở Lào Cai: 1 người mất tích, hàng loạt thôn, xã bị cô lập, cây đổ, sụt đất, sạt taluy

Dự báo, từ ngày 29 đến 30/9, trên hai sông này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa, mực nước đỉnh lũ có khả năng vượt báo động 2. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất ven sông suối và mất an toàn khi qua cầu treo, ngầm tràn được đặt ở mức đáng lo ngại.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện tăng cường kiểm tra, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị phương án sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, không qua suối, ngầm tràn khi mưa lũ; chủ động tích trữ lương thực, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Sơn La, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai. Trong bối cảnh mưa lũ khó lường, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Một số hình ảnh mưa lớn tại Sơn La

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin