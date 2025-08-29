Đe dọa hòa bình - ông Trump phản ứng với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine





Đặc phái viên Keith Kellogg.

Trong một bài đăng trên FB ngày 28/8, ông Keith Kellogg viết: "Nga đã phát động cuộc không kích lớn thứ hai trong cuộc chiến".

Ông cáo buộc mục tiêu của cuộc tấn công này không phải binh lính và vũ khí mà là khu dân cư ở Kiev, các chuyến tàu dân sự, văn phòng đại diện của EU và Anh, và dân thường đang bị đánh bom.

"Những cuộc tấn công vô nhân đạo này đe dọa nền hòa bình mà Tổng thống Mỹ mong muốn" - ông Kellogg viết.

Tại Kiev đã có 21 người thiệt mạng do cuộc không kích đêm 27/8, theo báo cáo của người đứng đầu Lực lượng Phòng không Nhà nước Kiev Timur Tkachenko.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ sập vẫn tiếp tục. Sau cuộc không kích của Nga vào Kiev, Đại sứ quán Mỹ đã nhắc lại lời kêu gọi đàm phán hòa bình của ông Trump.

Trước đó ông Trump cũng đã tỏ ra thất vọng với Ukraine và EU về lập trường của họ trong việc giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, tờ The Atlantic đưa tin.

Ông phàn nàn rằng hoạt động ngoại giao cấp cao của ông không mang lại kết quả nào, một số quan chức thân cận với Nhà Trắng chia sẻ với tạp chí.

Ông đã hướng sự thất vọng tới ông Zelensky và EU vì không thực tế trong các yêu cầu của họ, nói rằng Ukraine sẽ cần phải từ bỏ một số lãnh thổ để chấm dứt xung đột, các nguồn tin cho biết.

"Ông ấy chỉ muốn chuyện này kết thúc. Kết thúc bằng cách nào thì gần như không quan trọng" - một quan chức cấp cao cho biết.

Kể từ cuộc hội đàm với ông Zelensky, ông Trump đã nhấn mạnh rằng việc Ukraine giành lại Crimea và gia nhập NATO đều là "bất khả thi", đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine "thể hiện sự linh hoạt".