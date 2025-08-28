Ông Putin muốn chấm dứt chiến tranh - đặc phái viên Witkoff tiết lộ Nga có đề nghị hòa bình mới cho Ukraine





Tổng thống Nga Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Kremlin.

"Nga đã đưa ra một đề xuất hòa bình. Đề xuất này có thể không phù hợp với Ukraine, nhưng chưa bao giờ có tiến triển nào như thế này trước đây" - ông Witkoff nói.

"Tôi tin rằng ông ấy (Putin) đã thực sự nỗ lực thiết lập liên lạc. Ông ấy chắc chắn đã làm điều này tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska" - ông nói thêm.

Witkoff cũng cho biết ông sẽ gặp gỡ các đại diện Ukraine tại New York trong tuần này và các cuộc gặp với người Nga sẽ "diễn ra thường xuyên".

Ngoài ra, đại diện đặc biệt của Tổng thống Trump tin rằng ông Putin đang tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Người dẫn chương trình hỏi: "Ông ấy có nói với anh rằng ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh không?"

"Chắc chắn rồi. Có một đề xuất hòa bình đang được đưa ra. Ông ấy chắc chắn đã nói như vậy, và tôi hy vọng ông ấy sẽ giữ vững tuyên bố đó" - Witkoff trả lời.

Trước nhận xét rằng "các nhà phê bình nói Putin đang đùa giỡn với tất cả các bạn", đặc phái viên trả lời: "Tôi nghĩ ông ấy đã có nỗ lực thiện chí để tham gia. Ông ấy chắc chắn đã làm điều đó tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, nhưng đây là một cuộc xung đột rất phức tạp. Và tổng thống quyết tâm làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc xung đột này."

Theo Whitkoff, Trump "thất vọng ở một mức độ nào đó" với cả Moscow và Kiev, nhưng đã nỗ lực rất nhiều để đưa lập trường của hai bên xích lại gần nhau hơn. Ông lưu ý rằng đề xuất hòa bình của Nga đang được Kiev xem xét.

"Người Nga đã đưa ra một đề xuất. Đề xuất này có thể bao gồm những điều mà người Ukraine có thể chấp nhận" - đại diện đặc biệt của Trump kết luận.

Trong khi đó, ông Trump đã đe dọa trừng phạt không chỉ Nga mà còn cả Ukraine .

Theo ông, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng không thể được coi là vô tội trong tình huống không có động thái rõ ràng hướng tới hòa bình ở Ukraine.