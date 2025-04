Ngày 16/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên, sáng 16/4/2025.

Thông qua mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, cổ tức dự kiến từ 30 – 40%

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinaseed – cho biết: Trong bối cảnh năm 2024 còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khi giá đầu vào liên tục tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban điều hành, công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Theo đó, Vinaseed đã giữ vững được quy mô, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và quản trị rủi ro hiệu quả.

Cụ thể, doanh thu năm 2024 đạt 2.448,7 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 272,1 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra và duy trì quy mô tương đương năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 11.712 đồng, bằng 109% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Vinaseed đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ đạo của HĐQT; đồng thời tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị hiện hành. Công tác điều hành được triển khai theo đúng chức năng, đảm bảo phân cấp quản trị rõ ràng và hiệu quả.

Công ty cũng duy trì quản trị công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho HĐQT và Ban Kiểm soát; đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đồng thời, Vinaseed đã kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, cải tiến hệ thống phân phối với sự kết hợp giữa kênh truyền thống và hiện đại, hướng tới tiếp cận người tiêu dùng cuối và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Cùng với đó, công ty đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm theo đuổi sứ mệnh Net-zero.

Ông Nguyễn Quang Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinaseed.

Bước sang năm 2025, ông Nguyễn Quang Trường nhận định đây là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược đổi mới tăng trưởng của Vinaseed. Công ty sẽ tập trung nâng cao cả về chất và lượng.

Với sự lãnh đạo mới, HĐQT cam kết cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV tiếp tục kế thừa các giá trị đã xây dựng, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết liệt triển khai chiến lược phát triển bền vững, đưa Vinaseed vươn lên tầm cao mới.

Theo ông Trường, Vinaseed đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới với việc chuẩn bị thương mại hóa và ra mắt bộ sản phẩm chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu, có năng lực cạnh tranh trên tất cả các tỉnh, thành trong cả nước – đặc biệt là trong vụ Hè Thu, vốn là vụ mùa khắc nghiệt nhất trong năm và chưa có sản phẩm thực sự dẫn dắt thị trường.

Cùng với đó, công ty tiếp tục hoàn thiện bộ giải pháp canh tác bền vững, giảm phát thải nhằm tham gia hiệu quả vào Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã thống nhất mục tiêu năm 2025 với doanh thu hợp nhất 2.750 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng 14%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là kết quả cao kỷ lục trong lịch sử Vinaseed.

Cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 40%, tương ứng tổng chi khoảng 70,3 tỷ đồng. Đây là năm thứ 14 liên tiếp Vinaseed duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 30% trở lên, trong đó 5 năm gần nhất không dưới 40%, đỉnh điểm 2021 đạt 70%. Kế hoạch cổ tức năm 2025 tiếp tục khoảng 30-40%.

Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu năm 2025 cùng các tờ trình liên quan.

Tái cấu trúc toàn diện

Chia sẻ tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Trà My – Chủ tịch HĐQT Vinaseed cho biết: Năm 2024, doanh số của Vinaseed tăng 20%, đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận, lợi nhuận chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tăng 2%, và trong suốt 3 năm gần đây gần như không có tăng trưởng đáng kể. “Doanh số tăng nhưng lợi nhuận đi ngang, tôi cho rằng rất cần phải nghiêm túc nhìn lại”, bà My nhấn mạnh.

Chính vì vậy, bước sang năm 2025, Vinaseed đặt mục tiêu tăng trưởng thách thức: Doanh thu dự kiến đạt 2.750 tỷ đồng, tăng khoảng 12%; trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu đạt 310 tỷ đồng, tăng 14%. Đây là mức tăng cao so với mặt bằng lợi nhuận trong 3 năm liền trước, thể hiện quyết tâm cải thiện hiệu quả kinh doanh của Ban lãnh đạo.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch HĐQT Vinaseed.

Trước câu hỏi về chiến lược cụ thể để cắt giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận, đồng thời cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2025, bà Nguyễn Thị Trà My chia sẻ: Việc đầu tiên khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT là tái cấu trúc toàn bộ các mảng hoạt động, trong đó tập trung đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D) và hợp tác quốc tế để có các sản phẩm chất lượng cao đưa ra thị trường.

Đối với mảng gạo – hiện đang chiếm gần 30%, Vinaseed sẽ điều chỉnh lại tỷ trọng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

Đồng thời, công ty cũng rà soát, sắp xếp lại toàn bộ chi phí ở các mảng như vận tải, bao bì... để khai thác tốt các ưu thế nội tại, đồng thời tận dụng mạng lưới các đầu mối trong hệ sinh thái của Tập đoàn PAN nhằm tiết giảm chi phí.

Tiếp theo, Vinaseed sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với vị thế là công ty đứng đầu ngành giống và tham vọng đứng đầu quản trị hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số sẽ được phổ cập với tất cả phòng ban để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ sáp nhập các đơn vị, ví dụ như Vinaseed Quảng Nam & SSC miền Trung để tối ưu bộ máy và giảm chi phí.

Bà My nhấn mạnh, R&D và thị trường là hai yếu tố then chốt trong việc tạo ra những sản phẩm "trúng" và "đúng". Do đó, bà đã làm việc với các đơn vị thành viên để cùng phân tích rõ nhu cầu, xu hướng thị trường, từ đó bám sát định hướng và tránh lãng phí nguồn lực, nhân lực.

Về kết quả kinh doanh quý I, ông Nguyễn Quang Trường – Tổng Giám đốc Vinaseed cho biết: Doanh thu hợp nhất ước đạt 380 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng gần 49 tỷ đồng, tăng 6–7% so với cùng kỳ năm 2024. Báo cáo tài chính chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Lý giải thêm về mục tiêu tăng lợi nhuận vượt doanh thu trong năm 2025, ông Trường cho biết: Việc tái cấu trúc, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, có bản quyền và biên lợi nhuận cao như ngô Darling 10, ngô Diamond 999, được kỳ vọng góp phần hoàn thành mục tiêu thách thức mà HĐQT và ĐHĐCĐ giao phó.

Vinaseed là doanh nghiệp luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và hướng tới các thị trường cao cấp

Trả lời câu hỏi về kế hoạch khai thác thị trường châu Phi trong bối cảnh khu vực này đang thiếu hụt nguồn cung gạo, bà Nguyễn Thị Trà My cho biết: “Vinaseed là doanh nghiệp luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và hướng tới các thị trường cao cấp”.

Bà chia sẻ thêm, thị trường châu Phi có mức giá nhập khẩu rất thấp và thực tế Vinaseed từng có kế hoạch xuất khẩu bánh kẹo sang khu vực này nhưng không thành công do giá không phù hợp. Do đó, định hướng của Tập đoàn PAN nói chung và Vinaseed nói riêng là tập trung vào những thị trường khó tính, nơi doanh nghiệp có thể khẳng định sức cạnh tranh bằng chất lượng.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ gạo tại thị trường Nhật Bản đang tăng cao. Hội đồng quản trị Vinaseed đã thảo luận và xác định sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

“Chúng tôi tự tin về chất lượng, truy xuất nguồn gốc từ giống đến bàn ăn,” bà My khẳng định.

Ngoài ra, Vinarice – đơn vị thành viên của Vinaseed – đang tham gia Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (TRVC) do Chính phủ Australia hỗ trợ. Trong vụ đầu tiên, dự án đã giúp giảm phát thải 3.888 tấn CO2 và nhận được khoản thưởng 28.600 AUD. Hiệu ứng truyền thông từ dự án cũng mang lại tín hiệu tích cực.

Không chỉ chú trọng thị trường xuất khẩu, Vinaseed cũng đang đẩy mạnh mảng gạo đóng gói trong nước. Bà My cho biết, hiện nay gạo đóng gói chỉ chiếm khoảng 5% thị phần nội địa, trong khi tại Thái Lan, tỷ lệ này lên tới 60–70%. Đây chính là dư địa lớn để Vinaseed mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với định hướng mới, Vinaseed sẽ tái cấu trúc toàn diện cả hai thị trường – trong nước và xuất khẩu để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tốt nhất.