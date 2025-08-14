Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án không đáp ứng điều kiện, tiêu chí đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).



Theo Sở NNMT Hà Nội, có tổng cộng 169 khu đất dự án xin thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 nhưng không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.



Ví như, khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu nhà ở TC Land Thạch Bàn của Công ty cổ phần phát triển Bất động sản TC Land thuộc danh mục thu hồi đất để đấu giá.

Khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu nhà ở Sài Đồng không phù hợp quy hoạch phân khu đô thị N10; Dự án khu nhà ở sinh thái Khánh Hà tại quận Hai Bà Trưng (cũ) của Công ty đầu tư BĐS Luxury Việt Nam vì không còn phù hợp quy hoạch, có một phần diện tích trùng lấn với địa điểm đề xuất xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung của thành phố thuộc ô quy hoạch ký hiệu C3-1.

Bên cạnh đó còn có khu đất đề xuất thực hiện dự án nhà ở Đa Tốn của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến Lương Thực Vĩnh Hà có hồ sơ tài liệu gửi kèm không đủ cơ sở để xác định vị trí khu đất để đánh giá về quy hoạch đô thị, phân khu. Công ty này còn có dự án Khu nhà ở Yên Thường không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.



Ngoài ra có một số dự án như: Khu nhà ở Nhị Khê ở huyện Thường Tín (Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư quốc tế DHR; khu nhà ở Eco (Công ty cổ phần Đồng lực) không phù hợp với quy hoạch, trùng lấn với địa điểm dự kiến xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại KCN Bắc Thường Tín.



Cũng ở huyện Thường Tín còn có dự án Khu nhà ở Green Home Đại Áng (Công ty cổ phần đầu tư Sapparo), Khu nhà ở Cầu Vân – Thường Tín (Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Trường Thành).



Tại huyện Gia Lâm (cũ) có các dự án khu nhà ở thấp tầng kết hợp cây xanh và bãi đỗ xe (Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hoàng Cầu).



Công ty cổ phần đầu tư Horizon Land có các dự án như: Khu nhà ở Horizon Land La Phù chồng lấn ranh giới với dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất…; khu nhà ở Horizon Land Gia Lâm do UBND huyện (cũ) không có phiếu tham gia ý kiến do đó chưa đủ căn cứ để đánh giá; Khu nhà ở Horizon Land Hoàng Mai…

Một số dự án có diện tích tương đối lớn như: Dự án Khu đô thị nhà vườn, biệt thự Bình Minh (52,179 ha); Khu nhà ở tại các xã Liên Hà, Liên Hồng (hơn 24,4ha);

Khu nhà ở Vân Đình (23,60ha); Dự án Khu nhà ở Metropole (12,71 ha); Khu nhà ở thương mại tại xã Quang Tiến (18,8ha)...



Sở NNMT Hà Nội cũng có thông báo mời các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15.



Hồ sơ gồm tài liệu chứng minh năng lực tài chính; Bản sao giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất; trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm...



Trước đó, tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Danh mục gồm 150 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm với tổng diện tích khoảng 690,1ha.



Được biết, các khu đất thực hiện dự án thí điểm phải đáp ứng các điều kiện như: Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

