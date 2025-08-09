Chủ đề nóng

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?

Thành An - Sông Bùi Thứ bảy, ngày 09/08/2025 11:53 GMT+7
Quyết định thu hồi toàn bộ hơn 5.600m² bán đảo hồ Đống Đa đã được ban hành hơn một tháng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu nhà hàng, quán cà phê nằm trên bán đảo này vẫn sáng đèn, phục vụ khách nhộn nhịp như chưa hề có thông báo thu hồi.
Ghi nhận nhiều ngày qua tại khu vực hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu), phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội cho thấy, con đường ven hồ vẫn rộn rã tiếng xe cộ, người dạo mát, tập thể dục, nhiều khu vực vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ “ăn nhậu”, quán nước…

Đặc biệt, trên bán đảo hồ - nơi đã có quyết định thu hồi để cải tạo thành vườn hoa, sân chơi công cộng từ hơn một tháng trước, ánh đèn từ khu nhà hàng, quán cà phê vẫn hắt ra mặt nước, từng tốp khách nối nhau bước vào.

Bên trong, nhân viên tất bật dọn bàn, bê đồ ăn, uống. Mùi đồ ăn nhiều khi tỏa khắp không gian. Trẻ con đôi khi nô đùa ở khu sân đỗ xe ô tô, người lớn trò chuyện rôm rả. Không khí chẳng khác nào một nhà hàng hoạt động bình thường.

“Nghe nói bán đảo này bị thu hồi từ lâu rồi, nhưng ngày nào cũng thấy đông khách. Cứ như chưa có quyết định gì cả, nhiều khi họ còn tổ chức cả các chương trình ca nhạc”, bà H., sống trên phố Mai Anh Tuấn, vừa tập thể dục vừa chỉ tay về phía nhà hàng nói.

Ngày 13/6/2025, UBND quận Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600m² đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy (toàn bộ bán đảo) để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa. Ảnh: Sông Bùi.
Theo cơ quan chức năng, trước đây khu vực này phải là sân chơi, khu giải trí, tầng 2 phải được đầu tư làm thư viện đọc sách... Ảnh: Sông Bùi.

Trước đó, ngày 13/6/2025, UBND quận Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600m² đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy), bao gồm toàn bộ công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ (toàn bộ bán đảo) để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa. Kế hoạch là biến toàn bộ bán đảo thành không gian mở phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, ngày 1/7/2025, UBND phường Ô Chợ Dừa nhận được văn bản của Văn phòng UBND TP Hà Nội, chuyển kiến nghị của Công ty Hà Thủy xin được giữ lại khoảng 568m² (gồm nhà 2 tầng và phụ trợ vui chơi giải trí) để khai thác kinh doanh. Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xem xét, chưa có kết luận cuối cùng.

Khu vực bán đảo hồ Đống Đa hiện nay là quán cà phê phục vụ ăn uống. Trong ảnh là ghi nhận ban ngày. Ảnh: Sông Bùi.
Hình ảnh ghi nhận vào buổi tối tại khu vực bán đảo hồ Đống Đa. Ảnh: Sông Bùi.

Trong thời gian chờ phản hồi, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra đều đặn. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào giờ cao điểm tối, nhất là những buổi cuối tuần, bãi để xe ô tô, xe máy nhộn nhịp. Phía trong nhà việc kinh doanh ăn, uống vẫn diễn ra. Thỉnh thoảng, tiếng nhạc từ các buổi tiệc lại vang vọng.

Anh T., một người dân sống ở phố Đặng Tiến Đông chia sẻ: “Chúng tôi ủng hộ việc cải tạo bán đảo thành công viên, khu vui chơi cho người dân, nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì không biết bao giờ mới xong. Quanh hồ giờ đẹp hơn nhiều rồi, chỉ còn chỗ này là vẫn ‘lạc nhịp’”.

Nhiều buổi tối tại đây thường tổ chức ca nhạc với nhiều ca sĩ góp mặt. Được biết, trước khi có tên là Skyline coffee khu vực này có tên là Lake view coffee. Ảnh: Sông Bùi.
Khu vực sân khấu ngoài trời của quán cà phê do Công ty Hà Thủy cho kinh doanh.

Một số người dân và chuyên gia quy hoạch cho rằng, việc giữ lại một phần diện tích để kinh doanh sẽ phá vỡ mục tiêu làm không gian công cộng trọn vẹn, tạo tiền lệ không tốt trong quản lý đất công. Nếu diện tích đã nằm trong quyết định thu hồi thì cơ quan chức năng cần thực hiện đúng quy định, tránh kéo dài dẫn đến xung đột lợi ích và chậm tiến độ dự án.

Dự án cải tạo hồ Đống Đa được khởi công tháng 7/2024, tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 252 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục kè hồ, đường dạo, cây xanh đã cơ bản hoàn thiện; một số hạng mục đang hoàn tất và một phần bán đảo chưa bàn giao mặt bằng.

Công ty Hà Thủy kinh doanh cả trong và ngoài nhà hàng ở bán đảo hồ Đống Đa từ sáng đến tối. (Hình ảnh ghi nhận vào buổi sáng). Ảnh: Sông Bùi.
Công ty Hà Thủy kinh doanh cả trong và ngoài nhà hàng ở bán đảo hồ Đống Đa từ sáng đến tối. (Hình ảnh ghi nhận vào buổi tối). Ảnh: Sông Bùi.
Khu vực quanh bán đảo chủ yếu là không gian phục vụ kinh doanh ăn uống được "quây" tường rào xung quanh.

Hồ Đống Đa có diện tích khoảng 12,5ha, chiều dài kè gần 1.900m, bao quanh bởi các tuyến phố Hoàng Cầu, Đặng Tiến Đông, Mai Anh Tuấn.

Năm 2010, TP Hà Nội cho Công ty Hà Thủy thuê toàn bộ hơn 5.600m² tại bán đảo trong 50 năm để thực hiện dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, năm 2019, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án này có nhiều tồn tại, không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản xử lý vi phạm tại dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Thủy và yêu cầu khắc phục vi phạm.

Được biết, năm 2021, UBND quận Đống Đa (cũ) triển khai thực hiện một số đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc yêu cầu chủ đầu tư sử dụng tầng 1 đúng quy hoạch; tiến hành, xem xét việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công viên vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó.

Tại khu vực sân bán đảo, đơn vị này treo biển với nội dung: "Đỗ xe miễn phí - đặc quyền chỉ dành cho khách sử dụng dịch vụ tại Skyline coffee. Không đỗ xe qua đêm, khách không đúng đối tượng được đỗ miễn phí sẽ chịu phạt tiền theo quy định của Skyline coffee từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng hoặc báo công an phường đến xử lý". Ảnh: Thành An - Sông Bùi.
Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm thu hồi và cải tạo khu vực bán đảo hồ Đống Đa thành nơi công cộng. Ảnh: Sông Bùi.

Thực hiện chỉ đạo trên, năm 2023, UBND TP Hà Nội đồng ý chủ trương cho UBND quận Đống Đa (cũ) đầu tư xây dựng dự án Cải tạo đồng bộ kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa, nguồn vốn lấy từ ngân sách quận.

Đầu năm 2025, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) ban hành hướng dẫn UBND quận Đống Đa cũ thực hiện dự án trên. Để triển khai dự án, ngày 13/6/2025, UBND quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 389/TB-UBND, về việc thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo đồng bộ kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa gửi đến doanh nghiệp đang thuê và các cơ quan chức năng chuẩn bị bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật.

Thời điểm đó, đại diện UBND phường Đống Đa (cũ) cho biết, doanh nghiệp đang thuê mặt bằng đều nhất trí, đồng thuận bàn giao mặt bằng để quận sớm triển khai dự án đưa vào phục vụ nhu cầu của người dân.

Hiện dự án đã cơ bản hoàn thiện, việc triển khai tiếp hạng mục cải tạo bán đảo hồ Đống Đa sẽ tạo ra sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ, phục vụ nhu cầu thụ hưởng của người dân. Song, sự việc “thu hồi rồi nhưng vẫn kinh doanh” khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính nghiêm minh trong quản lý đất công, cũng như tiến độ thực hiện các dự án cải tạo cảnh quan đô thị. Trong khi người dân mong chờ một không gian công cộng đúng nghĩa, bán đảo hồ Đống Đa vẫn sáng đèn từ sáng đến tối, như một minh chứng cho khoảng cách giữa quyết định hành chính và thực tế ngoài đời.

Trước thông tin trên, lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa cho biết, đơn vị sẽ cử cán bộ kiểm tra thông tin phản ánh và sẽ có phản hồi sau.

