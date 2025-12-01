Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thể thao
Thứ hai, ngày 01/12/2025 09:18 GMT+7

Điểm danh những môn thể thao "độc lạ" từng xuất hiện tại SEA Games

+ aA -
PV Thứ hai, ngày 01/12/2025 09:18 GMT+7
Nhiều người cho rằng, SEA Games giống như một đại hội thể dục thể thao "ao làng" đúng nghĩa, khi các nước chủ nhà đều quyết tâm đưa những môn mà... chỉ mình có vào nội dung thi đấu nhằm "vơ vét" huy chương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nếu xem SEA Games như một “bữa buffet thể thao” thì các môn như bóng đá, điền kinh, bơi lội… rõ ràng là những món chính quen thuộc. Thế nhưng, hễ nước nào đăng cai là y như rằng thực đơn lại được “chế biến” thêm vài món đặc sản địa phương – những môn thể thao độc lạ, đôi lúc hiếm thấy ngoài biên giới nước chủ nhà, thậm chí có môn cả khu vực chỉ có… một đội biết chơi. Người hâm mộ thì vừa tò mò vừa thích thú, còn các đoàn thể thao khác thì chỉ biết thở dài, kiểu “nước bạn mạnh thì bạn cứ thêm, chúng tôi thi cho vui”.

Cùng điểm lại những môn thể thao đặc sắc đã từng “làm mưa làm gió” tại các kỳ SEA Games – từ hào sảng, truyền thống cho đến kỳ quặc, khiến khán giả không biết nên cổ vũ hay nên tra Google trước khi xem.

SEA Games 32 (2023) – Campuchia và bữa tiệc võ thuật Khmer

Campuchia lần đầu đăng cai SEA Games và nhanh chóng chứng minh: nếu đã làm chủ nhà thì phải… làm tới bến.

Kun Khmer

Nếu Thái Lan có Muay Thái thì Campuchia có Kun Khmer – bộ môn mà họ khẳng định là tinh hoa võ thuật Khmer. Các võ sĩ dùng tay, chân, gối, chỏ để tung đòn. Môn này được đưa vào SEA Games 32 như cách Campuchia “gỡ điểm” lịch sử, khẳng định bản sắc võ thuật riêng. Sự cạnh tranh trực tiếp với Muay làm cả khu vực xôn xao một thời gian dài.

Một trận đấu tại môn Kun Khmer ở SEA Games 32.

Kun Bokator

Nói vui thì Kun Bokator giống như “Kungfu phiên bản Angkor”. Với lịch sử hơn 1.000 năm, Bokator từng được các chiến binh Khmer sử dụng trong chiến đấu, và nay được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể. Khi được đưa vào SEA Games, các võ sĩ Campuchia thi như múa – uyển chuyển, đẹp mắt và… khó ai giành được huy chương ngoài chủ nhà.

Conch

Một môn thi liên quan đến thuyền truyền thống Khmer. Với các đoàn khác, đây gần như là môn “lạ như tiếng chim hót”, nhưng đội chủ nhà thì thi đấu cực kỳ nhuần nhuyễn. Chỉ cần biết bơi và chèo thuyền theo đúng kiểu Campuchia là có thể lên bục nhận huy chương.

Jet Ski

Jet Ski thì không truyền thống, nhưng lại tạo hiệu ứng mạnh khi Campuchia quyết định thêm vào để phô diễn hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Dù là môn quốc tế, Jet Ski chưa từng xuất hiện ở SEA Games trước đó, khiến nhiều đoàn phải vội vàng tập huấn.

SEA Games 30 (2019) – Philippines và tinh thần “có gì chơi nấy”

Philippines là quốc gia rất thoáng trong việc đưa các môn lạ vào chương trình thi đấu. Và năm 2019, họ chơi lớn thật.

Arnis

Quốc võ Philippines, dùng gậy và các loại vũ khí mô phỏng. Nhìn thì đơn giản nhưng rất khó chơi, vì tốc độ ra đòn cực nhanh. Philippines đương nhiên thống trị bảng huy chương – còn các nước khác chủ yếu “học cấp tốc” để có mặt thi đấu.

Một trận đấu tại môn Arnis ở SEA Games 30.

Khúc côn cầu bãi biển

Khi khúc côn cầu sân băng quá đắt đỏ để đưa vào SEA Games, Philippines sáng tạo ngay bản “hè” – chơi trên cát, không cần giày trượt, không cần băng, chỉ cần nắng biển và cây gậy. Thể thức tính điểm khác lạ khiến nhiều người xem cảm giác đây giống trò vận động mùa hè hơn là môn thể thao chính thống.

E-sports

Năm 2019 đánh dấu SEA Games đầu tiên đưa thể thao điện tử vào thi đấu chính thức. Người hâm mộ thì vui còn những ai yêu thể thao truyền thống thì tranh luận không ngừng. Dù vậy, E-sports đã trở thành “món ăn mới” cực hút khán giả và tiếp tục gắn bó với SEA Games từ đó về sau.

SEA Games 27 (2013) – Myanmar và tinh thần bảo tồn văn hóa

Sittuyin

Phiên bản cổ của cờ vua Myanmar, bố trí quân theo kiểu riêng, đòi hỏi chiến thuật khác biệt hoàn toàn. Với các kỳ thủ quốc tế, đây như một bài toán hóc búa vì phải học lại từ đầu. Nhưng Myanmar rất mạnh và gần như “một mình một sân”.

Chinlone

Môn Chinlone tại SEA Games 27.

Nếu cầu mây là môn để thi thắng thua thì Chinlone là môn để… múa. Người chơi chuyền bóng mây bằng chân theo kiểu biểu diễn nghệ thuật. Khán giả xem vừa lạ vừa thích, còn các đội tuyển thì không biết phải gọi đây là môn thể thao hay tiết mục biểu diễn truyền thống.

SEA Games 26 (2011) – Indonesia và “phong cách đa dạng”

Bridge (Đánh bài trí tuệ)

Lần đầu và rất hiếm khi xuất hiện. Bridge vốn là môn Olympic trí tuệ chứ không phải môn đại chúng. Indonesia mạnh nên ngẫu nhiên môn này trở thành “món đặc sản” năm 2011.

Sport Climbing

Xuất hiện lần đầu và sau đó lan ra các kỳ SEA Games tiếp theo. Đây là một trong số ít môn “lạ” nhưng lại được đánh giá cao vì phù hợp với xu hướng thể thao trẻ.

SEA Games 25 (2009) – Lào và nghệ thuật đá cầu dân gian

Shuttlecock

Đá cầu phiên bản Lào, sử dụng quả cầu lớn hơn, chơi theo phong cách pha trộn giữa cầu mây và đá cầu Việt Nam. Lào và Việt Nam gần như không có đối thủ tại môn này.

SEA Games 22 (2003) – Việt Nam và niềm tự hào truyền thống

Đá cầu

Môn đá cầu rất phổ biến ở Việt Nam.

Việt Nam luôn mạnh môn này, và kỳ SEA Games 22 là cơ hội “ghi dấu” khi đưa vào thi đấu chính thức.

Dancesport

Năm 2003, dancesport còn rất mới, nhưng Việt Nam lại có phong trào mạnh, giúp giành nhiều huy chương vàng.

Những môn truyền thống khác từng “ghé thăm” SEA Games

Pencak Silat

Môn võ đặc trưng của Indonesia và Malaysia. Tuy không quá lạ nhưng vẫn được xem là “món chủ nhà” mỗi khi hai quốc gia này đăng cai.

Vovinam

Võ Việt Nam, đã xuất hiện ở SEA Games 26 và SEA Games 31. Nội dung thi đấu đẹp mắt, mang bản sắc riêng, nhưng vì ít quốc gia tập luyện nên bị xem là “môn vàng dễ kiếm” của Việt Nam.

Cờ Tướng (Xiangqi)

Cờ tướng Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 31. Ảnh: Cờ tướng quận 3.

Môn cờ phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc, nhưng không được nhiều nước trong khu vực chơi, nên chỉ xuất hiện lẻ tẻ.

Cờ Ouk Chaktrang (Cờ ốc)

Campuchia đưa vào SEA Games 32. Đây là phiên bản cờ vua Khmer với nhiều luật lạ, khiến các kỳ thủ quốc tế phải “đổi não” để thích ứng.

SEA Games – nơi thể thao và văn hóa gặp nhau

Nhìn lại các kỳ SEA Games, có thể thấy mỗi nước chủ nhà đều muốn để lại dấu ấn bằng việc đưa vào những môn thể thao truyền thống hoặc đặc sản văn hóa. Điều này đôi khi gây tranh cãi – nhất là khi lợi thế nghiêng hẳn về nước tổ chức – nhưng cũng giúp đại hội trở nên đa màu sắc, thú vị và rất… Đông Nam Á.

SEA Games vì thế không chỉ là nơi thi đấu đỉnh cao, mà còn là lễ hội thể thao – văn hóa, nơi bạn có thể bắt gặp tất cả: từ võ cổ truyền nghìn năm đến trò chơi dân gian, từ môn trí tuệ như đánh bài đến môn hiện đại như E-sports. Và biết đâu, trong tương lai, chúng ta sẽ còn chứng kiến thêm nhiều môn lạ lùng khác, miễn là nước chủ nhà chưa hết “ý tưởng sáng tạo”.

Tham khảo thêm

Nguyễn Văn Trường về nước bằng xe lăn, lỡ hẹn với SEA Games 33?

Nguyễn Văn Trường về nước bằng xe lăn, lỡ hẹn với SEA Games 33?

Tin tối (19/11): 2 cầu thủ Việt kiều hết cơ hội dự SEA Games 33

Tin tối (19/11): 2 cầu thủ Việt kiều hết cơ hội dự SEA Games 33

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Thể thao
Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

HLV Polking: "Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời"

Thể thao
HLV Polking: 'Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời'

Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN sang Thái Lan làm khách trước Buriram United

Thể thao
Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN sang Thái Lan làm khách trước Buriram United

Tiết lộ lý do thực sự khiến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Thể thao
Tiết lộ lý do thực sự khiến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Đọc thêm

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban
Thế giới

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha gọi quyết định của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki không gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban là một quyết định đúng đắn.

Lao động tự do đối mặt với 'tai nạn nghề nghiệp', lừa đảo trước khi tham gia việc làm số
Xã hội

Lao động tự do đối mặt với "tai nạn nghề nghiệp", lừa đảo trước khi tham gia việc làm số

Xã hội

Kinh tế số giúp nhiều lao động tự do có việc làm, thu nhập cao nhưng cũng mang đến nhiều nguy cơ về tai nạn nghề nghiệp, an toàn lao động hay nguy cơ lừa đảo...

Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo thị trường vượt 1.700 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo thị trường vượt 1.700 điểm

Nhà đất

Dù nhóm midcap bất động sản tiếp tục chìm trong sắc đỏ, thị trường phiên 1/12 vẫn giữ được đà tăng nhờ lực kéo mạnh mẽ từ “họ” Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giúp VN-Index vượt lại ngưỡng 1.700 điểm và kéo đà tăng của cả nhóm ngành.

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?
Xã hội

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?

Xã hội

Buổi đối thoại trưa 1/12 kéo dài với nhiều ý kiến “nóng” xoay quanh khoản bồi dưỡng A80 của sinh viên. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận việc thông tin chưa kịp thời, giải thích từng khoản chi và cho biết sinh viên sẽ nhận thêm 580.000 đồng trong đợt 2.

BTV Thời tiết đời đầu VTV, mỹ nhân làng truyền hình tiết lộ bí quyết tránh xa điều tiêu cực
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời tiết đời đầu VTV, mỹ nhân làng truyền hình tiết lộ bí quyết tránh xa điều tiêu cực

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, BTV Đan Lê đã có dòng trạng thái, chia sẻ cách để thoát khỏi những luông thông tin tiêu cực ngày một nhan nhản trên mạng xã hội và trong đời sống.

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới
Kinh tế

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới

Kinh tế

Theo ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, hiện tượng “rỗng não AI” đang diễn ra ngày càng rõ nét trong môi trường học tập và làm việc tại Việt Nam.

Chính sách mới liên quan đến công chức, tiêu chuẩn bác sĩ, xử lý vi phạm... có hiệu lực từ tháng 12/2025
Bạn đọc

Chính sách mới liên quan đến công chức, tiêu chuẩn bác sĩ, xử lý vi phạm... có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bạn đọc

Tháng 12/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến công chức, tiêu chuẩn chức danh bác sĩ, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên... chính thức có hiệu lực.

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?
Thể thao

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?

Thể thao

Bóng đá đỉnh cao, chứ không phải bóng đá văn phòng hay sinh viên, để cứ đến giải bổ sung vài anh phủi bán chuyên vào đội hình là có thể giải quyết trận đấu...

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay 'huyền thoại' ẩm thực sau 70 năm
Ảnh

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay "huyền thoại" ẩm thực sau 70 năm

Ảnh

Đầu tháng 12, con ngõ nhỏ số 61 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) dường như chật chội hơn thường lệ. Không khí đặc quánh mùi nước dùng thơm nức, tiếng bát đũa lanh canh và tiếng thực khách xì xụp những thìa nước phở nóng hổi của bát phở Thìn Bờ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào

Thế giới

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã
Bạn đọc

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã

Bạn đọc

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai hành động trên toàn tỉnh nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ
Gia đình

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ

Gia đình

Loại rau này giúp dưỡng ẩm cho da khô, chắc xương, giải độc và làm sáng mắt. Vào giữa mùa đông, loại rau này là món ăn cực phẩm, vô cùng tươi non, ngon miệng.

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
Nông thôn mới

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
18

Nông thôn mới

Phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi tại xã A Lưới 1 lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở xã miền núi này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei

Tin tức

Sáng 1/12/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida
Thế giới

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Thế giới

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida đề cập đến lịch trình bầu cử tại Ukraine, việc trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Moscow và các vấn đề khác - tờ báo Mỹ The Wall Street Journal trích lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau
Doanh nghiệp

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Doanh nghiệp

Tối 29/11, tại sân Nhà hát Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau - một lần nữa rực sáng, chào đón sự trở lại đầy mãnh liệt của “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3” – đại nhạc hội đang trở thành biểu tượng âm nhạc mới của vùng cực Nam tổ quốc.

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố
Nhà nông

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố

Nhà nông

Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và ổn định đời sống người dân nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm gần đây, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số an cư, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới
Tin tức

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân được điều động đến Sở Công thương, giữ chức Giám đốc Sở này. Người kế nhiệm của ông Vân tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên nguyên là Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Tin tức

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
9

Tin tức

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng bần thỉu xảy ra trên địa bàn xã.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình
Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình

Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần xem lực lượng khuyến nông như một phần lực lượng của chính mình. Ông cho rằng chỉ khi phát huy tối đa năng lực của đội ngũ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông cấp xã, việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân mới đạt hiệu quả thực chất.

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội
Tin tức

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội

Tin tức

Người dân tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (TP.Hà Nội). Nghi vấn ban đầu do sốc thuốc.

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên
Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên

Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1000 thành viên tham dự và tranh tài ở 47 môn của Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách
Xã hội

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70
Xã hội

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70

Xã hội

Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
6

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay 1/12, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Sín Chéng.

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động
Giao thông - Xây dựng

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động

Giao thông - Xây dựng

Chính phủ đang chuẩn bị khởi công và khánh thành đồng loạt 232 dự án với tổng vốn hơn 1,12 triệu tỷ đồng, trải rộng trên 34 tỉnh, thành. Sự kiện được thiết kế như một “bức tranh tổng kết” 5 năm phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối 79 điểm cầu truyền hình và đặt trọng tâm vào những công trình có sức lan tỏa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025
Kinh tế

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025

Kinh tế

Nhiều chính sách mới về tài chính, chứng khoán, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Chỉ một câu nói vu vơ của chồng, tôi phát hiện sự thật cay đắng hơn cả bị phản bội
Gia đình

Chỉ một câu nói vu vơ của chồng, tôi phát hiện sự thật cay đắng hơn cả bị phản bội

Gia đình

Có những sự thật khi phơi bày ra, nó không khiến bạn rơi nước mắt, mà khiến bạn lạnh toát sống lưng.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ