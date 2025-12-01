Nếu xem SEA Games như một “bữa buffet thể thao” thì các môn như bóng đá, điền kinh, bơi lội… rõ ràng là những món chính quen thuộc. Thế nhưng, hễ nước nào đăng cai là y như rằng thực đơn lại được “chế biến” thêm vài món đặc sản địa phương – những môn thể thao độc lạ, đôi lúc hiếm thấy ngoài biên giới nước chủ nhà, thậm chí có môn cả khu vực chỉ có… một đội biết chơi. Người hâm mộ thì vừa tò mò vừa thích thú, còn các đoàn thể thao khác thì chỉ biết thở dài, kiểu “nước bạn mạnh thì bạn cứ thêm, chúng tôi thi cho vui”.

Cùng điểm lại những môn thể thao đặc sắc đã từng “làm mưa làm gió” tại các kỳ SEA Games – từ hào sảng, truyền thống cho đến kỳ quặc, khiến khán giả không biết nên cổ vũ hay nên tra Google trước khi xem.

SEA Games 32 (2023) – Campuchia và bữa tiệc võ thuật Khmer

Campuchia lần đầu đăng cai SEA Games và nhanh chóng chứng minh: nếu đã làm chủ nhà thì phải… làm tới bến.

Kun Khmer

Nếu Thái Lan có Muay Thái thì Campuchia có Kun Khmer – bộ môn mà họ khẳng định là tinh hoa võ thuật Khmer. Các võ sĩ dùng tay, chân, gối, chỏ để tung đòn. Môn này được đưa vào SEA Games 32 như cách Campuchia “gỡ điểm” lịch sử, khẳng định bản sắc võ thuật riêng. Sự cạnh tranh trực tiếp với Muay làm cả khu vực xôn xao một thời gian dài.

Một trận đấu tại môn Kun Khmer ở SEA Games 32.

Kun Bokator

Nói vui thì Kun Bokator giống như “Kungfu phiên bản Angkor”. Với lịch sử hơn 1.000 năm, Bokator từng được các chiến binh Khmer sử dụng trong chiến đấu, và nay được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể. Khi được đưa vào SEA Games, các võ sĩ Campuchia thi như múa – uyển chuyển, đẹp mắt và… khó ai giành được huy chương ngoài chủ nhà.

Conch

Một môn thi liên quan đến thuyền truyền thống Khmer. Với các đoàn khác, đây gần như là môn “lạ như tiếng chim hót”, nhưng đội chủ nhà thì thi đấu cực kỳ nhuần nhuyễn. Chỉ cần biết bơi và chèo thuyền theo đúng kiểu Campuchia là có thể lên bục nhận huy chương.

Jet Ski

Jet Ski thì không truyền thống, nhưng lại tạo hiệu ứng mạnh khi Campuchia quyết định thêm vào để phô diễn hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Dù là môn quốc tế, Jet Ski chưa từng xuất hiện ở SEA Games trước đó, khiến nhiều đoàn phải vội vàng tập huấn.

SEA Games 30 (2019) – Philippines và tinh thần “có gì chơi nấy”

Philippines là quốc gia rất thoáng trong việc đưa các môn lạ vào chương trình thi đấu. Và năm 2019, họ chơi lớn thật.

Arnis

Quốc võ Philippines, dùng gậy và các loại vũ khí mô phỏng. Nhìn thì đơn giản nhưng rất khó chơi, vì tốc độ ra đòn cực nhanh. Philippines đương nhiên thống trị bảng huy chương – còn các nước khác chủ yếu “học cấp tốc” để có mặt thi đấu.

Một trận đấu tại môn Arnis ở SEA Games 30.

Khúc côn cầu bãi biển

Khi khúc côn cầu sân băng quá đắt đỏ để đưa vào SEA Games, Philippines sáng tạo ngay bản “hè” – chơi trên cát, không cần giày trượt, không cần băng, chỉ cần nắng biển và cây gậy. Thể thức tính điểm khác lạ khiến nhiều người xem cảm giác đây giống trò vận động mùa hè hơn là môn thể thao chính thống.

E-sports

Năm 2019 đánh dấu SEA Games đầu tiên đưa thể thao điện tử vào thi đấu chính thức. Người hâm mộ thì vui còn những ai yêu thể thao truyền thống thì tranh luận không ngừng. Dù vậy, E-sports đã trở thành “món ăn mới” cực hút khán giả và tiếp tục gắn bó với SEA Games từ đó về sau.

SEA Games 27 (2013) – Myanmar và tinh thần bảo tồn văn hóa

Sittuyin

Phiên bản cổ của cờ vua Myanmar, bố trí quân theo kiểu riêng, đòi hỏi chiến thuật khác biệt hoàn toàn. Với các kỳ thủ quốc tế, đây như một bài toán hóc búa vì phải học lại từ đầu. Nhưng Myanmar rất mạnh và gần như “một mình một sân”.

Chinlone

Môn Chinlone tại SEA Games 27.

Nếu cầu mây là môn để thi thắng thua thì Chinlone là môn để… múa. Người chơi chuyền bóng mây bằng chân theo kiểu biểu diễn nghệ thuật. Khán giả xem vừa lạ vừa thích, còn các đội tuyển thì không biết phải gọi đây là môn thể thao hay tiết mục biểu diễn truyền thống.

SEA Games 26 (2011) – Indonesia và “phong cách đa dạng”

Bridge (Đánh bài trí tuệ)

Lần đầu và rất hiếm khi xuất hiện. Bridge vốn là môn Olympic trí tuệ chứ không phải môn đại chúng. Indonesia mạnh nên ngẫu nhiên môn này trở thành “món đặc sản” năm 2011.

Sport Climbing

Xuất hiện lần đầu và sau đó lan ra các kỳ SEA Games tiếp theo. Đây là một trong số ít môn “lạ” nhưng lại được đánh giá cao vì phù hợp với xu hướng thể thao trẻ.

SEA Games 25 (2009) – Lào và nghệ thuật đá cầu dân gian

Shuttlecock

Đá cầu phiên bản Lào, sử dụng quả cầu lớn hơn, chơi theo phong cách pha trộn giữa cầu mây và đá cầu Việt Nam. Lào và Việt Nam gần như không có đối thủ tại môn này.

SEA Games 22 (2003) – Việt Nam và niềm tự hào truyền thống

Đá cầu

Môn đá cầu rất phổ biến ở Việt Nam.

Việt Nam luôn mạnh môn này, và kỳ SEA Games 22 là cơ hội “ghi dấu” khi đưa vào thi đấu chính thức.

Dancesport

Năm 2003, dancesport còn rất mới, nhưng Việt Nam lại có phong trào mạnh, giúp giành nhiều huy chương vàng.

Những môn truyền thống khác từng “ghé thăm” SEA Games

Pencak Silat

Môn võ đặc trưng của Indonesia và Malaysia. Tuy không quá lạ nhưng vẫn được xem là “món chủ nhà” mỗi khi hai quốc gia này đăng cai.

Vovinam

Võ Việt Nam, đã xuất hiện ở SEA Games 26 và SEA Games 31. Nội dung thi đấu đẹp mắt, mang bản sắc riêng, nhưng vì ít quốc gia tập luyện nên bị xem là “môn vàng dễ kiếm” của Việt Nam.

Cờ Tướng (Xiangqi)

Cờ tướng Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 31. Ảnh: Cờ tướng quận 3.

Môn cờ phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc, nhưng không được nhiều nước trong khu vực chơi, nên chỉ xuất hiện lẻ tẻ.

Cờ Ouk Chaktrang (Cờ ốc)

Campuchia đưa vào SEA Games 32. Đây là phiên bản cờ vua Khmer với nhiều luật lạ, khiến các kỳ thủ quốc tế phải “đổi não” để thích ứng.

SEA Games – nơi thể thao và văn hóa gặp nhau

Nhìn lại các kỳ SEA Games, có thể thấy mỗi nước chủ nhà đều muốn để lại dấu ấn bằng việc đưa vào những môn thể thao truyền thống hoặc đặc sản văn hóa. Điều này đôi khi gây tranh cãi – nhất là khi lợi thế nghiêng hẳn về nước tổ chức – nhưng cũng giúp đại hội trở nên đa màu sắc, thú vị và rất… Đông Nam Á.

SEA Games vì thế không chỉ là nơi thi đấu đỉnh cao, mà còn là lễ hội thể thao – văn hóa, nơi bạn có thể bắt gặp tất cả: từ võ cổ truyền nghìn năm đến trò chơi dân gian, từ môn trí tuệ như đánh bài đến môn hiện đại như E-sports. Và biết đâu, trong tương lai, chúng ta sẽ còn chứng kiến thêm nhiều môn lạ lùng khác, miễn là nước chủ nhà chưa hết “ý tưởng sáng tạo”.