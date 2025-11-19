Tin tối (19/11): 2 cầu thủ Việt kiều hết cơ hội dự SEA Games 33

2 cầu thủ Việt kiều hết cơ hội dự SEA Games 33

Danh sách 26 tuyển thủ U22 Việt Nam vừa tham dự giải Panda Cup 2025 đã được HLV Kim Sang-sik và các cộng sự lựa chọn kỹ càng trong năm nay. Đồng thời, thầy Kim còn phải loại 4 cầu thủ nữa vì môn bóng đá nam SEA Games 33 chỉ cho đăng ký tối đa 22 người.



Ảnh: ChatGPT.

Hiện tại, V.League 2025/2026 đã tạm nghỉ. Do đó, bộ đôi cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn (SHB Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình) không còn cơ hội thể hiện mình để “ghi điểm” với HLV Kim Sang-sik. Điều này đồng nghĩa, họ không còn cơ hội tham dự SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam.

Mason Mount hỏi thăm gia đình CĐV

Mới đây, tiền vệ Mason Mount vừa gửi lời thăm hỏi tới vợ và 2 con của Lewis Rimmer - CĐV trung thành của M.U hiện đang sinh sống tại Bolton, Anh. Được biết, Rimmer hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông. Sắp tới, Mount sẽ đứng ra quyên góp tiền nhằm ủng hộ gia đình fan hâm mộ này.

Lewandowski san bằng thành tích của Messi

Ảnh: ChatGPT.

Trong trận thắng 3-2 trước Malta ở lượt trận cuối bảng G, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tiền đạo Robert Lewandowski là người mở tỷ số cho Ba Lan vào phút 32. Nhờ đó, ngôi sao 37 tuổi đã san bằng thành tích “xé lưới” 39 ĐTQG khác nhau của Lionel Messi.

HLV McClaren từ chức

Sau trận hoà 0-0 với Curacao ở lượt trận cuối cùng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực CONCACAF diễn ra hôm nay (19/11), Jamaica đã hết cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 23. Sau trận đấu, HLV Steve McClaren đã đệ đơn từ chức. Chiến lược gia người Anh được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Jamaica từ tháng 7/2024.

M.U nhắm Marc Guehi thay Maguire



Ảnh: ChatGPT.

Nguồn tin từ tờ Daily Mail cho hay, nếu trung vệ Harry Maguire chia tay M.U trong thời gian tới, HLV Ruben Amorim sẽ nỗ lực chiêu mộ Marc Guehi của Crystal Palace để thay thế. Hiện tại, Maguire chỉ còn hợp đồng với “Quỷ đỏ” tới tháng 6/2026. Mùa giải này, cầu thủ 32 tuổi có 9 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.