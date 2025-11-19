Tin tối (19/11): 2 cầu thủ Việt kiều hết cơ hội dự SEA Games 33

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua
Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam đang chìm trong ngập, đợt lũ lụt nặng nhất trong 300 năm qua ở khu vực này.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Danh sách 26 tuyển thủ U22 Việt Nam vừa tham dự giải Panda Cup 2025 đã được HLV Kim Sang-sik và các cộng sự lựa chọn kỹ càng trong năm nay. Đồng thời, thầy Kim còn phải loại 4 cầu thủ nữa vì môn bóng đá nam SEA Games 33 chỉ cho đăng ký tối đa 22 người.
Hiện tại, V.League 2025/2026 đã tạm nghỉ. Do đó, bộ đôi cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn (SHB Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình) không còn cơ hội thể hiện mình để “ghi điểm” với HLV Kim Sang-sik. Điều này đồng nghĩa, họ không còn cơ hội tham dự SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam.
Mới đây, tiền vệ Mason Mount vừa gửi lời thăm hỏi tới vợ và 2 con của Lewis Rimmer - CĐV trung thành của M.U hiện đang sinh sống tại Bolton, Anh. Được biết, Rimmer hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông. Sắp tới, Mount sẽ đứng ra quyên góp tiền nhằm ủng hộ gia đình fan hâm mộ này.
Trong trận thắng 3-2 trước Malta ở lượt trận cuối bảng G, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tiền đạo Robert Lewandowski là người mở tỷ số cho Ba Lan vào phút 32. Nhờ đó, ngôi sao 37 tuổi đã san bằng thành tích “xé lưới” 39 ĐTQG khác nhau của Lionel Messi.
HLV McClaren từ chức
Sau trận hoà 0-0 với Curacao ở lượt trận cuối cùng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực CONCACAF diễn ra hôm nay (19/11), Jamaica đã hết cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 23. Sau trận đấu, HLV Steve McClaren đã đệ đơn từ chức. Chiến lược gia người Anh được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Jamaica từ tháng 7/2024.
M.U nhắm Marc Guehi thay Maguire
Nguồn tin từ tờ Daily Mail cho hay, nếu trung vệ Harry Maguire chia tay M.U trong thời gian tới, HLV Ruben Amorim sẽ nỗ lực chiêu mộ Marc Guehi của Crystal Palace để thay thế. Hiện tại, Maguire chỉ còn hợp đồng với “Quỷ đỏ” tới tháng 6/2026. Mùa giải này, cầu thủ 32 tuổi có 9 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.
ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?; Đức Hoà muốn cùng ĐT futsal Việt Nam giành HCV; Ronaldo hài lòng sau khi lập siêu phẩm; Neville bật khóc vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc; M.U sắp có chữ ký của Joao Gomes?