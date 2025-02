Điểm đến yêu thích nhất mọi thời đại có gì đặc biệt trong tháng 2?

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, tháng 02/2025, thủ đô Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó lượng khách quốc tế là 496,45 nghìn lượt khách, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9,22 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách chen chân tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Huy Hoàng)

Du lịch Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, thu 9,22 nghìn tỷ đồng trong tháng 2

Trước đó, 9 ngày nghỉ lễ của dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch quốc tế có 142 nghìn lượt, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, đến từ các thị trường bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh, Malaysia, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nhật Bản... Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỉ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, Hà Nội với vai trò là trung tâm phát triển du lịch của cả nước, là vùng đất ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ những giá trị to lớn của lịch sử phát triển đất nước, Du lịch Hà Nội cần phát triển theo hướng bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Hà Nội là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và du khách nước ngoài, đặc biệt vài năm trở lại đây, Hà Nội đã đón nhận nhiều giải thưởng từ báo chí quốc tế, các trang du lịch thế giới khen ngợi là 1 trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới mùa thu 2022, là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á….

Và mới đây nhất, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã công bố Hà Nội lọt Top 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (vị trí thứ 2); Top 25 Điểm đến hàng đầu thế giới (vị trí thứ 7) và Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại (vị trí thứ 14).