"Điểm mặt" dự án mới của CapitalLand, Masterise, MIK,... có giá rao bán cao "chóng mặt"

Nh iều dự án chung cư có giá rao bán tăng vài chục % chỉ sau vài tháng

Theo khảo sát của Dân Việt, trong nửa cuối năm 2024 có hơn 10 dự án chung cư mới mở bán ở Hà Nội như: Lumi Hanoi (chủ đầu tư Capital Land), Lumiere Evergreen (Masterise Homes), The Miami - Tòa GS5, Imperia Sola Park (MIK Group), The Victoria, Noble Crystal, The Ninety Complex (Điện tử Ánh Sao), The Nelson Private Residence (HD Mon), QMS Top Tower, Grand Sunlake, The Wisteria, The Matrix Premium (The Matrix One giai đoạn 2),...

Những dự án này tập trung chủ yếu ở phía Tây Hà Nội, thuộc tổng thể khu đô thị Vinhomes Smart City tại quận Nam Từ Liêm.

Chỉ mới mở bán vài tháng nhưng giá rao bán của 1 vài dự án chung cư đã có dấu hiệu tăng giá theo hiệu ứng chung của thị trường. Ảnh: Thái Nguyễn

Trong khu vực Vinhomes Smart City, dự án Lumi Hanoi có giá rao bán phổ biến từ 70 - 100 triệu đồng/m2; dự án Lumiere Evergreen có giá từ 78 - 100 triệu đồng/m2, dự án The Miami - Tòa GS5 có giá 60 - 75 triệu đồng/m2; dự án The Victoria có giá từ 80 - 85 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, dự án Imperia Sola Park có giá 65 - 75 triệu đồng/m2; dự án QMS Top Tower có giá 70 - 85 triệu đồng/m2; dự án The Matrix Premium (The Matrix One giai đoạn 2) có giá 90 - 120 triệu đồng/m2.

Các dự án tại các huyện ven Hà Nội như The Wisteria (Hoài Đức, Hà Nội) có giá 45 - 55 triệu đồng/m2; The Senique Hanoi (Gia Lâm, Hà Nội) có giá 70 - 80 triệu đồng/m2.

Giá chung cư cao do "đu theo đỉnh" đấu giá đất, đại biểu Quốc hội lo các "ông lớn" bất động sản bắt tay tăng giá

Đánh giá về những con số này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, cho rằng: Đây là những con số "đu theo đỉnh" cơn sốt đất trong năm vừa qua. Điểm chung của những dự án này đều mở bán xung quanh giai đoạn những phiên đấu giá đất đang nóng như chảo lửa với giá trúng đấu giá "ngáo" bất thường.

Dẫn chứng, theo số liệu trang web batdongsan.com.vn, những dự án mở bán sớm từ hồi quý 1 - 2/2024, giá trung bình ở mức 50 - 60 triệu/m2. Tuy nhiên, tới khoảng tháng 8 - 10/2024, khi những phiên đấu giá đất khuấy đảo thị trường, đẩy giá đất vùng ven Hà Nội neo ở ngưỡng cao khiến mặt bằng chung giá nhà ở cục bộ tăng lên tới ngưỡng 75 - 100 triệu đồng/m2.

Thậm chí, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính, cho rằng: Sau nhiều pha đẩy giá trúng đấu giá lên cao rồi bỏ cọc, không loại trừ khả năng có "ông trùm" dự án thâu tóm thị trường, đẩy giá đất nền lên cao khiến giá sản phẩm của họ theo hiệu ứng "thuyền nổi nước nổi".

Chia sẻ về vấn đề: Thời gian qua có những dự án chung cư rầm rộ mở bán, thậm chí như dự án Lumi Hanoi do CapitalLand làm chủ đầu tư thông báo ghi nhận 5.000 người xếp hàng từ sáng sớm để “tranh” suất mua nhà. ông Hiếu đặt vấn đề: Liệu trong 5.000 người này, có bao nhiêu người là người có nhu cầu ở thật? Bao nhiêu người là môi giới? Bao nhiêu người được thuê để tạo hiệu ứng đám đông, đánh vào tâm lý "khát" nhà của người dân?

Tại một diễn đàn lớn được tổ chức vào ngày 28/10/2024, thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn TP. Hà Nội) cũng chia sẻ: "Các doanh nghiệp lớn đưa bất động sản ra thị trường cùng bán với mức giá cao, việc đó thiết lập một mặt bằng giá mới của thị trường", ông Cường nhấn mạnh về sự "bắt tay nhau" của các "ông lớn" trong việc này.

Giá chung cư cao do "đu theo đỉnh" đấu giá đất, đại biểu Quốc hội lo các "ông lớn" bất động sản bắt tay tăng giá. Ảnh: Viết Niệm

Để thị trường bất động sản thực sự "khoẻ" trở lại, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng nghiên cứu, triển khai các chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực bất động sản mới được ban hành để góp phần bình ổn giá nhà, đất như: Đánh thuế bất động sản, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có sự biến động giá bất thường, "gỡ rối" các vướng mắc pháp lý,...

Quay trở lại với công điện của Thủ tướng mới đây có nội dung cho rằng, một số chủ đầu tư dự án bất động sản lợi dụng tình hình nguồn cung bất động sản hạn chế để đưa ra giá chào bán bất động sản cao hơn so với mức trung bình của các dự án bất động sản để thu lợi; Kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường tại số khu vực làm tăng mặt bằng giá đất, giá nhà ở,...