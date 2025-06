Điện Kremlin 'giận dữ và báo động' vì chiến dịch Mạng nhện của Ukraine, ông Trump chỉ nói một câu duy nhất

Ảnh chụp màn hình cho thấy chiến dịch Spiderweb của Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công phối hợp vào nhiều căn cứ không quân sâu bên trong nước Nga. Ảnh Euromaidanpress

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây sốc của Ukraine vào các căn cứ không quân của Nga, bao gồm một số căn cứ sâu bên trong lãnh thổ Nga dường như đã khiến Điện Kremlin phải "nín lặng", CBS News bình luận.

Hiện chưa có phản hồi công khai trực tiếp nào từ chính quyền Nga về cuộc tấn công diễn ra hôm 1/6 của Ukraine nhưng Bloomberg trích dẫn các nguồn tin tại Moscow cho biết, cuộc tấn công đã khiến Điện Kremlin "giận dữ và báo động" về điểm yếu bất ngờ của phi đội không quân của nước này ở xa tiền tuyến.

Phía Ukraine tuyên bố 41 máy bay Nga đã bị hư hại trong chiến dịch này. Tuy nhiên, một nguồn tin của Bloomberg ước tính con số thực tế chỉ khoảng 10 chiếc.

Phản ứng của ông Trump: “Chiến tranh phải kết thúc trên bàn đàm phán”

Khi được hỏi về phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến chiến dịch Mạng nhện của Ukraine, người phát ngôn Nhà Trắng Caroline Levitt tuyên bố:

“Phản ứng của Tổng thống là cuộc chiến tranh phải chấm dứt trên bàn đàm phán", bà Levitt nhấn mạnh.

Người phát ngôn Nhà Trắng lưu ý cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã gây tổn thất nghiêm trọng cho cả hai phía, quá nhiều người đã thiệt mạng.

"Tổng thống Trump muốn chiến tranh kết thúc trên bàn đàm phán và ông đã nói rõ điều này với lãnh đạo hai nước – cả công khai lẫn trong trao đổi riêng", bà Levitt nói thêm.

Mỹ và châu Âu xác nhận thiệt hại ở mức "nghiêm trọng"

Theo The New York Times, trích dẫn các quan chức an ninh Mỹ và châu Âu, việc đánh giá thiệt hại sau chiến dịch Mạng nhện vẫn đang diễn ra, nhưng ước tính sơ bộ cho thấy khoảng 20 máy bay Nga đã bị hư hại nghiêm trọng. Trong số đó có: 6 chiếc Tu-95 (máy bay ném bom chiến lược), 4 chiếc Tu-22M (máy bay ném bom tầm xa) và máy bay radar cảnh báo sớm A-50.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết, chính quyền Trump không hề được thông báo trước về cuộc tấn công, điều này cũng đã được các hãng tin khác đề cập trước đó.

Mỹ lo ngại về khả năng Nga trả đũa mạnh

Theo The New York Times, Mỹ dự báo Nga sẽ có "hành động trả đũa đáng kể". Tuy chưa xác định được mục tiêu cụ thể, nhưng giới chức Mỹ tin rằng Điện Kremlin có thể nối lại các đợt tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, đánh vào hệ thống điện, hoặc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung với quy mô lớn hơn.