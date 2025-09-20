Chủ đề nóng

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 43

Thứ bảy, ngày 20/09/2025 16:54 GMT+7
Diễn viên Bình Minh đã khiến khán giả bất ngờ với diện mạo tuổi 43: những nếp nhăn, tóc bạc, phát tướng...
Mới đây, đoạn clip ghi lại sự xuất hiện của nam diễn viên, người mẫu Bình Minh cùng vợ trong một sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong clip, Bình Minh mặc sơ mi trắng, quần âu lịch sự nhưng điều khiến fan để ý là diện mạo ở tuổi 44 của nam diễn viên: lộ rõ dấu vết của thời gian với những nếp nhăn trên mặt, mái tóc lấm tấm sợi bạc, thân hình phát tướng.

Hình ảnh mới của Bình Minh nhận không ít ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng. Trong khi nhiều khán giả tiếc nuối vẻ ngoài hoàn hảo của Bình Minh một thuở thì một số ý kiến cho rằng, không ai có thể tránh được quy luật của thời gian. 

"Không nhận ra anh Bình Minh luôn. Nhanh già thế!"; "Đúng là đẹp đến mấy cùng phải già, không ai mua được thời gian và thanh xuân"; "Bình Minh khi có tuổi thì thành hoàng hôn"; "Ai rồi củng già, sao phê phán dữ vậy trời. Biết đâu anh ấy đang tạo hình tượng cho vai diễn mới"; "Nhuộm tóc là lại trẻ thôi mà"; "Bình Minh như này là hợp với vợ rồi đấy, ngày trước cứ chê lấy vợ hơn tuổi nhưng giờ là đẹp đôi rồi";... những ý kiến của khán giả trên mạng xã hội.

Bình Minh sinh năm 1981 tại Lạng Sơn. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá trên sàn catwalk với ngoại hình lý tưởng với chiều cao 1m85. Bình Minh từng giành được nhiều giải thưởng lớn, nhỏ khác nhau tại các cuộc thi trong và ngoài nước, đặc biệt là giải "Siêu mẫu ấn tượng" trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002.

Năm 2001, Bình Minh vào TP. HCM lập nghiệp. Anh "lấn sân" vào lĩnh vực điện ảnh và tham gia nhiều bộ phim như: Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Vật chứng mong manh, Nữ sát thủ, Khát vọng thượng lưu, Giấc mơ cỏ may,... Bình Minh từng được nhận xét là người mẫu, diễn viên điển trai bậc nhất trong showbiz Việt. Hình ảnh của anh cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí, tờ lịch, quảng cáo...

Năm 2008, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ. Trong suốt thời gian kết hôn, dù vấp phải nhiều đàm tiếu nhưng bằng tình yêu chân thành và sự thấu hiểu, họ đã xây dựng tổ ấm hạnh phúc và có hai con gái An Nhiên (sinh năm 2009) và An Như (sinh năm 2012).

Gia đình nhỏ của Bình Minh - Anh Thơ.

Năm 2021, Bình Minh tuyên bố tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật ở vai trò diễn viên lẫn MC và không tham gia bất kỳ chương trình truyền hình nào trong khoảng 2 - 4 năm tới để tập trung cho kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực golf.

Anh chia sẻ: "Hiện tại, Minh đang bị chai, chưa tìm lại được cảm xúc để diễn xuất. Làm nghệ thuật mà không có cảm xúc chẳng khác nào như trả bài".

Quyết định táo bạo này đánh dấu bước chuyển mình của Bình Minh. Ông xã Anh Thơ sáng lập và điều hành nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực thể thao, giải trí và golf. Anh còn là người phối hợp tổ chức các giải đấu golf trong và ngoài nước.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Bình Minh dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con trên trang cá nhân.

Dù bận rộn, Bình Minh đồng hành cùng bà xã trong công việc và cuộc sống. Bí quyết giữ lửa hạnh phúc của Bình Minh và Anh Thơ là sự tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ. Họ cũng luôn biết cách hâm nóng tình cảm bằng những món quà bất ngờ, lời yêu thương và cử chỉ lãng mạn.

