Diễn viên phim "Mưa đỏ" và bí mật đằng sau ánh mắt khiến anh “chết lặng”

Anh Tạ của "Mưa đỏ" và khoảnh khắc hài hước nhận ra vợ tương lai

Diễn viên Phương Nam lần đầu tiết lộ câu chuyện tình yêu đầy duyên số với vợ – Yến Trịnh, người anh từng “ghét từ cái nhìn đầu tiên” nhưng lại trở thành định mệnh đời mình. Từ một khoảnh khắc thoáng qua trên phim trường đến lời tự nhủ “phải cưới cô gái này làm vợ”, hành trình của cả hai mang màu sắc vừa điện ảnh vừa dí dỏm, khiến anh không thể quên mỗi khi nhắc lại.

Yến Trịnh và Phương Nam là cặp đôi trai tài gái sắc. Ảnh: FBNV

Diễn viên Phương Nam chia sẻ rằng anh và Yến Trịnh có một mối duyên rất đặc biệt, mở đầu bằng… sự “ghét nhau” ngay lần đầu gặp gỡ. Năm 2018, khi cùng tham gia một dự án phim – anh là diễn viên, còn cô là quản lý casting – cả hai trải qua hai ngày làm việc mà “không thèm nhìn mặt nhau”. Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng một năm sau số phận lại sắp đặt cho họ gặp lại trong một dự án khác, mở ra bước ngoặt đầy bất ngờ.

Phương Nam kể, khoảnh khắc anh vừa bước xuống xe công nghệ trước địa điểm quay phim đã khiến anh nhớ mãi như một “thước phim định mệnh”. Trên gác của quán cà phê, ê-kíp đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhưng ở tầng một, giữa không khí ồn ã ấy, một cô gái ngồi làm việc chăm chú, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Hình ảnh đó lập tức khiến anh bị cuốn hút.

“Yến Trịnh!” – Nam bất giác gọi. Đôi mắt to tròn của cô chầm chậm ngước lên nhìn anh, khoảnh khắc khiến con tim nam diễn viên “chết lặng”, thậm chí tự nhủ: “Mình phải cưới cô gái này làm vợ”.

Yến Trịnh trở thành hậu thuẫn vững chắc cho chồng. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sự thật phía sau ánh mắt ấy lại khiến anh bật cười mỗi khi nhớ lại. “Hóa ra đôi mắt to tròn đó không phải vì nhìn tôi, mà vì cô ấy bị bộ phận sản xuất hối thúc: ‘Yến Trịnh, có diễn viên chưa!’” – Phương Nam hài hước chia sẻ.

Đối với anh, đó là khoảnh khắc vừa lãng mạn vừa buồn cười, nhưng cũng là điểm bắt đầu cho một hành trình đặc biệt mà anh luôn trân trọng.

Ngoài đời thường, nam diễn viên có cuộc sống bình yên bên vợ và con gái nhỏ.

Trên mạng xã hội, diễn viên Phương Nam thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ấm áp bên con gái với nụ cười rạng rỡ. Anh tiết lộ: “Cuộc sống của tôi 10% là công việc, 90% là dành cho con gái”. Bé Nguyên Ốc – tên gọi ở nhà – từng gây chú ý khi xuất hiện cùng cha trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy và theo anh tham dự một số sự kiện ra mắt phim Mưa đỏ tại TPHCM và Hà Nội.

Nhắc đến vợ, Phương Nam không giấu được sự tự hào. Anh thường dành những lời khen ngợi ngọt ngào để “nịnh” bà xã Yến Trịnh – người đồng hành thầm lặng phía sau các vai diễn của anh.

Yến Trịnh và Phương Nam cùng học tại ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FBNV

Phương Nam và Yến Trịnh gắn bó suốt nhiều năm trước khi chính thức kết hôn vào tháng 1/2021. Cũng trong năm đó, hai vợ chồng hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, từng tốt nghiệp khoa Đạo diễn truyền hình của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Yến Trịnh lựa chọn lui về chăm sóc gia đình sau khi làm mẹ, trở thành hậu phương vững chắc để chồng chuyên tâm với nghệ thuật. Nam diễn viên thừa nhận, trong mỗi thành công của anh đều có bóng dáng của vợ.

Trước khi xuất hiện trên màn ảnh với dáng vẻ gầy gò, khắc khổ của nhân vật Tạ trong Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn cùng gương mặt góc cạnh, nam tính.

Phương Nam và vợ có thời gian gắn bó lâu dài trước khi cưới. Ảnh: FBNV

Phương Nam sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, đã có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trên trang cá nhân với hơn 116.000 lượt theo dõi, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh phong độ, rắn rỏi và hành trình tập luyện thể hình khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, để hóa thân vào vai đồng chí Tạ – tiểu đội trưởng đội 1 cho phim Mưa đỏ, Phương Nam buộc phải thay đổi hoàn toàn ngoại hình. Từ mức 78 kg với thân hình cơ bắp, anh kiên trì giảm 15 kg trong vòng ba tháng, xuống còn 63 kg. Thân hình săn chắc ngày nào trở nên khẳng khiu, có lúc lộ rõ xương sườn, xương ức.