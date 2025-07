Trước tin đồn thất thiệt liên quan đến việc bị bắt giữ cùng nhà thiết kế Công Trí và ca sĩ Hồ Quang Hiếu, sáng 23/7, Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng phủ nhận và thể hiện thái độ bức xúc.

Diệp Lâm Anh lên tiếng tin đồn bị bắt vì sử dụng ma túy. Ảnh: FBNV

Cụ thể, nữ người mẫu đã chia sẻ lại một bài viết trên Facebook có nội dung vu khống cô cùng NTK Công Trí và ca sĩ Hồ Quang Hiếu tham gia một “bữa tiệc ma túy” và bị bắt. Nghiêm trọng hơn, bài viết còn ám chỉ nghệ sĩ Hoài Linh có liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, nội dung này không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Đáp trả tin đồn, Diệp Lâm Anh gay gắt viết: “Bắt thời gian nào? Công an khu vực nào bắt? Mời các đồng chí lên thẳng công an cùng em xác nhận rồi đi đồn cho nó uy tín. Hoặc chiều nay em tham gia họp báo chương trình của "Chiến sĩ quả cảm" của Bộ Công an đấy ạ. Các anh chị tới thẳng đó tố em nhé!”.

Diệp Lâm Anh có thể sẽ làm việc với cơ quan chức năng vì bị vu khống. Ảnh: FBNV

Trước sự việc, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Diệp Lâm Anh và cho rằng cô nên mạnh tay trình báo với cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh cá nhân.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Sở hữu vẻ ngoài nổi trội, cô từng thử sức với nhiều lĩnh vực: Vũ công, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC... Nữ nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu thích sau khi trở thành quán quân của gameshow Cuộc đua kỳ thú.

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn vào năm 2018. 3 tháng sau hôn lễ, cô hạ sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Boorin. Tiếp đó, cô mang thai lần 2 và đón con trai B.Boy vào đầu tháng 11/2019. Tháng 1/2022, người đẹp bất ngờ tiết lộ chồng cũ có người mới, cả hai nhận thấy hôn nhân không thể cứu vãn nên quyết định "đường ai nấy đi".

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm sau đó gây xôn xao dư luận trong thời gian dài bởi những lùm xùm xung quanh nghi vấn về người thứ ba, việc tranh chấp quyền nuôi con và tài sản.

Đầu năm 2025, Diệp Lâm Anh xác nhận với truyền thông việc cô có bạn trai mới. Nữ ca sĩ cho biết anh là người tử tế và có trách nhiệm.

Ngày 14/1/2025, Diệp Lâm Anh lần đầu chia sẻ những quan điểm về tình yêu sau khi xác nhận có bạn trai mới. Người đẹp sinh năm 1989 khẳng định, cô đã vượt qua sự sợ hãi và lo lắng, tự cho mình cơ hội có những cảm xúc tốt đẹp.

Diệp Lâm Anh viết: "8 tuổi, yêu nhau có khi chỉ cần ánh mắt. 25 tuổi, yêu cần tới lý trí để suy nghĩ tương lai. Ngoài 30 tuổi, phụ nữ cần tới lòng dũng cảm để có thể yêu.

Đi qua vấp ngã, tổn thương sẽ tạo thành nỗi sợ. Ánh mắt của đám đông, những định kiến và phán xét sẽ tạo thành nỗi sợ. Khoảng cách, ranh giới cũng tạo thành nỗi sợ. Khi có quá nhiều nỗi sợ, mình sẽ sống trong nó chứ không phải tình yêu. Cuộc sống như thế, Diệp Lâm Anh không mong muốn".

Diệp Lâm Anh cho biết, cô chia sẻ tâm sự trong một tâm trạng nhẹ nhàng: "Đó có thể là tâm trạng khi yêu, nhưng cũng có thể là cảm giác khi cô vượt qua được những sợ hãi và lo lắng, đang có những thứ cảm xúc tốt đẹp. Chẳng ai trên thế giới này đoán biết được kết quả của tình yêu, vì nó là cảm xúc và cảm xúc thì luôn thay đổi. Nhưng sống trong cảm xúc đó thì tôi có thể, tôi sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu nếu dám bước vào nó thêm lần nữa".