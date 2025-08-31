Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:24 GMT+7

Điều chưa biết về ước mơ của đạo diễn "Mưa đỏ" trước khi trở thành nữ đạo diễn phim chiến tranh

+ aA -
Huy Hoàng (ghi) Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:24 GMT+7
Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết: "Tôi không chọn đề tài chiến tranh. Chính chiến tranh đã chọn tôi, bởi khi khoác trên mình màu áo lính, tôi hiểu đó là một thứ trách nhiệm thiêng liêng”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ luật sư đến đạo diễn

Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền. (Ảnh: FBNV)

Giữa những ngày cả nước đang hòa chung niềm vui, tự hào trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước, điện ảnh Việt Nam chứng kiến một hiện tượng đặc biệt: một bộ phim chiến tranh tưởng chừng kén người xem lại bùng nổ như một cơn bão ở phòng vé.

Đó chính là “Mưa đỏ”, khúc tráng ca bi hùng tái hiện trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Chỉ sau 9 ngày công chiếu, “Mưa đỏ” đã thu về hơn 300 tỷ đồng, trở thành bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam đầu tiên gây ấn tượng, xúc động mạnh cả về nội dung và doanh thu “khủng”.

Nhưng ẩn sau những khung hình máu lửa, đằng sau sự rung động của khán phòng, ít ai biết được người đứng sau, người đã dành cả trái tim, cả tâm huyết của mình để đưa cuốn tiểu thuyết khốc liệt của nhà văn Chu Lai lên màn bạc là Nghệ sĩ ưu tú, Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Đặng Thái Huyền từng thi đỗ vào ngành Du lịch của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nếu giữ nguyên lựa chọn đó, Đặng Thái Huyền có lẽ sẽ là hướng dẫn viên du lịch hoặc trở thành nhà quản lý văn hóa. (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1980 tại Hà Nội và từng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đặng Thái Huyền vốn không định mệnh gắn bó với chiến tranh. Thuở nhỏ, cô mơ làm luật sư nhưng rồi như một sự sắp đặt của lịch sử, cô đã chọn con đường điện ảnh và hơn 20 năm qua đã gắn bó trọn vẹn với Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đặng Thái Huyền thi đỗ vào ngành Du lịch của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nếu giữ nguyên lựa chọn đó, Đặng Thái Huyền có lẽ sẽ là hướng dẫn viên du lịch hoặc trở thành nhà quản lý văn hóa. Tuy nhiên, trong một lần đọc được thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô đã đổi ý định và nộp hồ sơ vào khoa đạo diễn với suy nghĩ đơn giản là "ngành này dễ xin việc hơn". Từ sự tình cờ này không ngờ đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của cô.

Đặng Thái Huyền từng chia sẻ, mơ ước ngày nhỏ của cô là làm luật sư, nhưng từ một quyết định ngẫu hứng, cuộc đời cô sang một bước ngoặt mới. (Ảnh: FBNV)

Quyết định tưởng chừng ngẫu hứng ấy đã mở ra một hành trình phi thường. Ban đầu Đặng Thái Huyền học với tâm thế thử sức, nhưng càng học, cô càng bộc lộ tài năng bẩm sinh về cảm thụ hình ảnh, nhịp điệu và trực giác sắc bén trong việc kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chỉ trong vài năm, từ một sinh viên chưa từng cầm máy quay đã trở thành gương mặt nổi bật của khóa đạo diễn. Năm 2003, Đặng Thái Huyền tốt nghiệp thủ khoa khóa 19 ngành đạo diễn, khẳng định tài năng của mình.

Con đường phía trước tưởng chừng thênh thang nhưng Đặng Thái Huyền lại chọn lối đi hẹp và đầy gian khó, đó là phim quân đội.

Năm 2004, Đặng Thái Huyền được đạo diễn gạo cội Nguyễn Khắc Lợi mời làm thư ký trường quay cho phim “Tiếng cồng định mệnh”. Đây là cơ duyên để Huyền tiếp xúc với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, chứng kiến từng chi tiết khắc nghiệt của trường và rồi sau đó quyết định gắn bó với Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhập ngành với quân hàm Trung úy.

Từ những công việc nhỏ bé, khiêm tốn Huyền đã được rèn luyện sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, những phẩm chất không thể thiếu của người lính. 6 tháng sau, cô được tin tưởng giao thực hiện bộ phim đầu tay “Đêm vùng biên”. Dù là tác phẩm đầu tay, bộ phim đã gây chú ý khi khắc họa một cách chân thực đời sống của những người lính biên giới. Điều này cho thấy một tài năng trẻ nhưng đủ bản lĩnh để cầm máy trong bối cảnh khắc nghiệt, đủ tinh tế để lắng nghe và kể lại những câu chuyện nơi biên cương.

Hành trình chinh phục điện ảnh

Nữ đạo diễn tại bối cảnh ở Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: FBNV)

Từ một cô gái Hà Nội với mơ ước làm luật sư rồi rẽ ngang sang điện ảnh chỉ vì một quyết định bất chợt, Đặng Thái Huyền đã “bước vào đời” như thế. Nhưng chính quyết định ngẫu hứng ấy đã khiến Đặng Thái Huyền trở thành một trong những nữ đạo diễn hiếm hoi kiên định theo đuổi dòng phim chiến tranh. Một thể loại phim khô khan, khó nhằn và đòi hỏi sức chịu đựng vốn chỉ dành cho những người đàn ông thép. Và đó mới chỉ là bước khởi đầu hành trình chinh phục điện ảnh của Đặng Thái Huyền.

Sau bộ phim đầu tay “Đêm vùng biên”, tên tuổi của Đặng Thái Huyền bắt đầu được chú ý. Năm 2009, sự nghiệp của cô thực sự tỏa sáng với bộ phim “13 bến nước”.

Bộ phim dựa trên truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh, được đạo diễn Vũ Chính ấp ủ nhưng vì quá bận rộn, vị đạo diễn này đã trao lại cho Đặng Thái Huyền. Có trong tay kịch bản giàu chất liệu, Đặng Thái Huyền đã biến kịch bản trở thành bộ phim điện ảnh làm lay động người xem với góc nhìn nhân bản, chân thực và giàu nữ tính.

Kết quả, “13 bến nước” trở thành một hiện tượng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, giành giải Bông sen Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc. Thành công này khẳng định cô không chỉ là một người lính cầm máy mà là một đạo diễn thực thụ, đủ bản lĩnh để ghi dấu ấn trong dòng chảy của điện ảnh Việt.

Mặc dù là phim chiến tranh, nhưng ở mỗi bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền luôn có sự nữ tính, đời hơn so với những phim về đề tài chiến tranh trước đây. (Ảnh: FBNV)

Tiếp tục dấn thân vào những dự án thử thách lớn hơn, năm 2015, Đặng Thái Huyền chuyển thể truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh thành phim điện ảnh “Người trở về”. Đây là dự án phim nhựa màu 35mm cuối cùng của điện ảnh Việt Nam, khép lại một thời kỳ sản xuất phim truyền thống trước khi bước sang kỷ nguyên kỹ thuật số. Bộ phim không chỉ gây xúc động mạnh về số phận người lính thời hậu chiến mà còn mang về cho Huyền giải Biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Điều đáng nói, ở mỗi một bộ phim Đặng Thái Huyền đều để lại một tuyên ngôn nghệ thuật rất riêng: Chiến tranh không chỉ có khói lửa và hy sinh mà còn chất chứa trong đó những khoảng lặng nhân văn, những số phận bé nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy thời cuộc, khiến phim của Đặng Thái Huyền có sự khác biệt so với các đạo diễn khác cùng thời.

Trong giai đoạn 2020-2023, Huyền tiếp tục thực hiện nhiều phim tài liệu và truyền hình, trong đó có phim “Đỏ”; “Chiến thắng Tây Bắc”; “Con đường đã chọn”…mỗi tác phẩm đều góp phần củng cố hình ảnh một nữ đạo diễn kiên định với thể loại phim chiến tranh, lịch sử. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Huyền không thể không kể đến “Mưa đỏ” – dự án điện ảnh lớn nhất trong 10 năm của Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Thách thức và sự dấn thân với “Mưa đỏ”

"Mưa đỏ" đang trở thành hiện tượng, gây sốt tại các phòng vé. (Ảnh: FBNV)

Để có một “Mưa đỏ” rúng động khán giả như hiện tại, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã trải qua những ngày tháng căng thẳng chẳng khác nào một trận chiến thật sự.

Nữ đạo diễn lần đầu tiếp cận bản thảo “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai vào năm 2012-2013. Một cuốn tiểu thuyết bi tráng, nặng nề tới mức, cô đã đọc một mạch và nước mắt không ngừng rơi.

Từ khoảnh khắc đó, Đặng Thái Huyền biết mình không thể thoát khỏi ám ảnh này, nhưng để biến cuốn tiểu thuyết đồ sộ thành phim điện ảnh là một con đường đầy chông gai với nhiều khó khăn và thách thức. Một trong những khó khăn đầu tiên chính là kinh phí sản xuất, bởi  “Mưa đỏ” là một trường ca máu lửa, tràn ngập chi tiết và trận mạc.

Đặng Thái Huyền từng thẳng thắn thừa nhận kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để tái hiện trọn vẹn “Mưa đỏ”. Để dựng lại cả một chiến trường với bom đạn và những đoàn quân vượt sông Thạch Hãn cần nguồn lực khổng lồ.

Thách thức tiếp theo đến từ nỗi sợ khán giả. Phim chiến tranh từ lâu bị xem là khô khan và kén người xem, đặc biệt là giới trẻ. Huyền thừa nhận đã phải tiết chế nhiều chi tiết khốc liệt trong tiểu thuyết để khán giả không bị "kiệt sức" khi xem phim.

Và thách thức nữa là sự hoài nghi từ thị trường. Nhiều người cho rằng Đặng Thái Huyền quá liều lĩnh khi dồn tâm huyết vào một thể loại tưởng như không còn chỗ đứng trong thị trường phim thịnh hành.

"Mưa đỏ" gây sốt tại các rạp phim trên toàn quốc, chỉ sau 9 ngày bộ phim đã cán mốc 300 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên bất chấp mọi khó khăn, thách thức, ê-kíp đã làm việc 81 ngày để dựng lại bối cảnh lịch sử trên phim trường rộng 50 hecta. Thời tiết khắc nghiệt, kinh phí hạn hẹp, nhưng bằng tinh thần kỷ luật của người lính và sự quyết liệt của một đạo diễn, Đặng Thái Huyền đã đưa bộ phim đến đích.

Chia sẻ về hậu trường “Mưa đỏ”, nữ đạo diễn cho biết, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi quay cảnh vượt sông Thạch Hãn, giữa tiếng pháo nổ và mưa lớn, những diễn viên trẻ đã thốt lên "Mẹ ơi!" và "Vợ ơi!", y hệt những người lính năm xưa. Khoảnh khắc ấy xúc động đến mức cả đoàn làm phim đã bật khóc. Và với cô, đó không chỉ là một cảnh quay, mà là sự đồng cảm sâu sắc với lịch sử.

Hành trình của Đặng Thái Huyền chính là minh chứng cho thấy một nữ đạo diễn hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao của điện ảnh bằng ý chí, bản lĩnh và lòng trung thành với nghệ thuật.

Nữ đạo diễn đã đi qua nhiều thử thách và khó khăn để biến một tiểu thuyết khốc liệt thành "bom tấn" phòng vé. (Ảnh: FBNV)

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết: "Tôi không chọn đề tài chiến tranh. Chính chiến tranh đã chọn tôi, bởi khi khoác trên mình màu áo lính, tôi hiểu đó là một thứ trách nhiệm thiêng liêng”.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, “Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim: “Đó là nén nhang tri ân những người đã ngã xuống tại Thành cổ Quảng Trị, là cách tôi cùng đồng đội của mình đối thoại với lịch sử để thế hệ hôm nay hiểu rằng hòa bình là cái giá phải trả bằng máu”. Câu nói ấy cũng là lý do khán giả xúc động bật khóc khi chứng kiến từng nhân vật, từng số phận trong phim.

Cô đã được khán giả, đồng nghiệp và cả các cựu chiến binh Thành cổ gọi là "người thổi hồn cho lịch sử bằng điện ảnh". (Ảnh: FBNV)

Đặng Thái Huyền đã đi một chặng đường dài để khẳng định vị thế là một trong những nữ đạo diễn hàng đầu Việt Nam ở đề tài chiến tranh. Vừa là người nghệ sĩ, vừa là một sĩ quan quân đội mang quân hàm Thượng tá, cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của điện ảnh Việt Nam bước vào địa hạt phim chiến tranh với sự dấn thân bền bỉ.

Hào quang của “Mưa đỏ” hôm nay thực chất đã được thắp lên từ nguồn ký ức và tâm huyết của nữ đạo diễn. Và cô đã được khán giả, đồng nghiệp, cả các cựu chiến binh Thành cổ quý trọng gọi là "người thổi hồn cho lịch sử bằng điện ảnh".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Tham gia trải nghiệm tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train”, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bất ngờ tiết lộ về quê gốc của bố mẹ.

Taylor Swift chuẩn bị cuộc sống mới tại biệt thự 18 triệu USD

Văn hóa - Giải trí
Taylor Swift chuẩn bị cuộc sống mới tại biệt thự 18 triệu USD

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Văn hóa - Giải trí
Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Đời tư nhiều ồn ào của “cha đẻ” ca khúc “Gangnam Style”

Văn hóa - Giải trí
Đời tư nhiều ồn ào của “cha đẻ” ca khúc “Gangnam Style”

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Văn hóa - Giải trí
Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Đọc thêm

Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc
Dân Việt trò chuyện

Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc

Dân Việt trò chuyện

Người xưa dặn: 'Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó"

Gia đình

Theo người xưa, việc trồng trúc trước cửa và trồng hoa sau sẽ sẽ không tốt cho phong thủy gia đình, khiến gia đình gặp nhiều xui xẻo, rủi ro.

Giá USD hôm nay 1/9: Diễn biến 'mới nhất' trên thị trường tự do trong dịp Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 1/9: Diễn biến "mới nhất" trên thị trường tự do trong dịp Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 1/9 tại thị trường tự do đi ngang so với sáng qua, hiện giao dịch ở mức 26.740 đồng (mua vào) và 26.820 đồng (bán ra).

Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Dầu thô thế giới giảm liên tục, xăng dầu trong nước sắp tăng trở lại
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Dầu thô thế giới giảm liên tục, xăng dầu trong nước sắp tăng trở lại

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/9, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm, mức giảm hôm nay chậm lại. Nhiều khả năng, giá dầu thế giới sắp ngược dòng tăng trong tuần tới do biến động chính trị phức tạp.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành
Tin tức

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành

Tin tức

Chiều 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) buổi Tổng duyệt và triển khai công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (Lễ kỷ niệm A80).

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick phản ứng thế nào?
Thể thao

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick phản ứng thế nào?

Thể thao

Barcelona đã có trận đấu không như mong đợi ở vòng 3 La Liga khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano và HLV Hansi Flick đã không tiếc lời chỉ trích các học trò.

Cụ bà 95 tuổi 'tìm lại' được ngôn ngữ, thoát liệt nhờ được can thiệp kịp thời
Xã hội

Cụ bà 95 tuổi "tìm lại" được ngôn ngữ, thoát liệt nhờ được can thiệp kịp thời

Xã hội

Cụ bà nhập viện với những dấu hiệu điển hình của đột quỵ não với biểu hiện như thất ngôn, liệt vận động kèm tuổi cao, sức yếu, tưởng chừng không thể hồi phục.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội 'rót' 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội "rót" 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)

Xã hội

Từ gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh, Hà Nội đã quyết định chi hơn 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây là bước đi tiên phong, thể hiện sự quan tâm đặc biệt - sự đầu tư của Thủ đô cho thế hệ tương lai.

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80
Ảnh

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80

Ảnh

Từ Nam ra Bắc, gần 900 “cánh chim Hòa Bình” đã hội tụ tại Thủ đô, sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Liverpool đánh bại Arsenal, HLV Arne Slot hết lời khen Szoboszlai
Thể thao

Liverpool đánh bại Arsenal, HLV Arne Slot hết lời khen Szoboszlai

Thể thao

Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal để đứng đầu bảng Premier League và HLV Arne Slot đánh giá rất cao bàn thắng của cầu thủ Dominik Szoboszlai.

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine
Thế giới

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine

Thế giới

Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.

HLV Arteta: “Arsenal thua Liverpool vì khoảnh khắc kỳ diệu của Szoboszlai”
Thể thao

HLV Arteta: “Arsenal thua Liverpool vì khoảnh khắc kỳ diệu của Szoboszlai”

Thể thao

Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-1 trước Liverpool, HLV Arteta cho rằng, nguyên nhân khiến Arsenal nhận thất bại đến từ khoảnh khắc xuất thân của tiền vệ Dominik Szoboszlai.

TP.HCM cấm hàng loạt tuyến đường trung tâm dịp lễ 2/9 để bắn pháo hoa
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cấm hàng loạt tuyến đường trung tâm dịp lễ 2/9 để bắn pháo hoa

Chuyển động Sài Gòn

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường và điều chỉnh phân luồng tại các khu vực trung tâm.

Mực một nắng, cá thu một nắng giữ vị ngon, tránh mua lầm ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Mực một nắng, cá thu một nắng giữ vị ngon, tránh mua lầm ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Giữa nắng gắt miền biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây), những vỉ mực một nắng và cá thu một nắng được phơi nắng vừa giữ trọn vị biển, vừa theo chân du khách làm quà đi khắp nơi.

Những lớp học đặc biệt được tổ chức ngay tại phiên chợ, giúp xóa nghèo thông tin cho nông dân vùng cao Lạng Sơn
Giảm nghèo nông thôn

Những lớp học đặc biệt được tổ chức ngay tại phiên chợ, giúp xóa nghèo thông tin cho nông dân vùng cao Lạng Sơn

Giảm nghèo nông thôn

Trong 5 năm qua, các cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 20 lớp học ngay tại các phiên chợ vùng cao, góp phần xóa nghèo thông tin cho nhiều nông dân.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tổ quốc nhìn từ phía biển
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tổ quốc nhìn từ phía biển

Văn hóa - Giải trí

Vùng biển đảo Vân Đồn thuộc Đông Bắc Việt Nam. Nếu thể hiện trên bản đồ dải đất hình chữ S với tỷ lệ 1/1500 thì chỉ là những chấm nhỏ li ti.

Một khu rừng ở Hòa Bình còn các cây cổ thụ khổng lồ là cây sách Đỏ
Nhà nông

Một khu rừng ở Hòa Bình còn các cây cổ thụ khổng lồ là cây sách Đỏ

Nhà nông

Xóm Bo Trẳm (xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) được bao bọc bởi một “tấm khiên xanh” khổng lồ, cùng núi đá tai mèo sừng sững của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Bức tranh thiên nhiên hùng vỹ ấy có quần thể 11 cây cây nghiến cổ thụ vững chãi, trầm mặc, trong số đó có những cây tuổi đời đã hàng nghìn năm và được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân?
Bạn đọc

Phó Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân?

Bạn đọc

Theo quy định mới, Phó Chủ tịch UBND xã có thể ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân. Đây là quy định mới nhằm tăng cường phân quyền, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại cơ sở.

Cốm thơm, món ngon quan trọng nhất của Lễ hội mừng cơm mới của người Thái ở 'miền quê cổ tích' Ngọc Chiến, Sơn La
Nhà nông

Cốm thơm, món ngon quan trọng nhất của Lễ hội mừng cơm mới của người Thái ở "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến, Sơn La

Nhà nông

Cốm Ngọc Chiến, đặc sản được làm từ lúa nếp tan, giống lúa quý được người dân địa phương cấy trên những thửa ruộng màu mỡ, tưới mát bởi nguồn nước suối trong lành. Được hấp thụ khí trời và tinh tuý từ núi rừng Tây Bắc nguyên sơ, kỳ vĩ, cốm Ngọc Chiến mang hương vị đặc trưng riêng và trở thành linh hồn của Lễ hội mừng cơm mới, nét văn hóa người Thái ở "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến (Sơn La).

Man City bại trận trước Brighton, Haaland vẫn lập kỷ lục mới
Thể thao

Man City bại trận trước Brighton, Haaland vẫn lập kỷ lục mới

Thể thao

Tuy Man City để thua ngược 1-2 trước Brighton tại vòng 3 Premier League 2025/26 nhưng tiền đạo Erling Haaland vẫn tạo nên kỷ lục mới.

Trưởng thôn 'miệng nói, tay làm' và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam
Nhà nông

Trưởng thôn "miệng nói, tay làm" và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Nhà nông

Ở xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), thôn Hồng Cam nổi lên như một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Thành quả ấy được vun đắp từ sự đồng lòng của người dân; trong đó, hạt nhân lan tỏa chính là ông Phạm Văn Phương – người trưởng thôn mà bà con trìu mến gọi là người "miệng nói, tay làm".

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga
Thế giới

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đe dọa sẽ tấn công Nga, vài ngày sau khi tuyên bố Kiev sở hữu một tên lửa tầm xa hoàn toàn mới có khả năng vươn tới Moscow.

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền cùng người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5
Nhà nông

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền cùng người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5

Nhà nông

Bão số 5 (Kajiki) vừa qua, để lại hậu quả nặng nề tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), ước tính thiệt hại hơn 136 tỷ đồng. Cơn bão không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân địa phương.

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng
Xã hội

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng

Xã hội

Mặc dù còn nhiều khó khăn, giáo viên cũng như lãnh đạo các xã ở miền núi của TP.Đà Nẵng vẫn cố gắng lo cho học sinh có bữa ăn đầy đủ. Trong đó, các mạnh thường quân cũng góp công không nhỏ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực

Pháp luật

2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; thông tin mới vụ phát hiện 1 thi thể phân hủy và ô tô lao xuống vực lâu ngày ở đỉnh Mẫu Sơn; nổ lớn trong đêm tại Lâm Đồng, 1 ngôi nhà bị "xé toạc"... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhà ở xã hội 'bứt tốc' nguồn cung sau 3 năm triển khai
Nhà đất

Nhà ở xã hội "bứt tốc" nguồn cung sau 3 năm triển khai

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn sụt giảm mạnh, song cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối. Đặc biệt, phân khúc nhà ở xã hội, nơi đáp ứng nhu cầu an cư của đa số người dân dù bứt tốc trong 3 năm qua vẫn đối diện nhiều thách thức.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn tối đa 7 ngày, thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời mở rộng diện công trình được miễn phép nhằm giảm thủ tục hành chính.

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch
Gia đình

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch

Gia đình

2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh
Gia đình

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh

Gia đình

Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1545, Nguyễn Kim bị ám sát sau kế trá hàng của một võ tướng nhà Mạc. Đó là Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa (Thanh Hóa), quan nội thị, võ tướng triều Mạc Đăng Doanh, làm đến chức Chưởng bộ, được phong tước Trung Hậu hầu, giao coi 3 phủ Thanh Hóa, làm Tổng trấn cả một phương.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

3

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

4

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

5

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?