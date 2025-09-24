Điều gì đang xảy ra với bộ đôi Việt kiều Trần Thành Trung và Brandon Ly?

Trước khi V.League 2025/2026 khởi tranh, cùng với những sự thay đổi về quy định sử dụng cầu thủ từ VFF và VPF, bóng đá Việt Nam chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về nước thi đấu rầm rộ chưa từng có. Hàng loạt cái tên đến với các đội bóng thuộc V.League để thử việc, có gương mặt chưa có tên tuổi, nhưng cũng có những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, thậm chí được đánh giá cao ở châu Âu. Trong số này, nổi bật nhất là Trần Thành Trung và Brandon Ly.

Trần Thành Trung sinh năm 2005 tại Bulgaria, có bố mẹ đều là người Việt Nam và hiện tại mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò CSKA Sofia, đá chuyên nghiệp từ năm 2013, là cầu thủ triển vọng của đội 1 Slavia Sofia tại Giải vô địch quốc gia Bulgaria trong nhiều năm liền và từng dự đủ các cấp tuyển trẻ nước này. Thậm chí, tiền vệ 20 tuổi này còn từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona...



Trần Thanh Trung chưa ra sân phút nào kể từ khi mùa giải 2025/2026 khởi tranh. Ảnh: VFF.

Trần Thành Trung cao 1m75, đá tiền vệ trung tâm, thuận chân phải. Mùa giải 2024/2025, anh ghi 2 bàn, 1 kiến tạo sau 31 trận ra sân cho Slavia Sofia ở Giải VĐQG Bulgaria - một con số đầy ấn tượng.

Với năng lực được khẳng định ở châu Âu khi tuổi đời mới 20, Trần Thành Trung được kỳ vọng sớm khoác áo ĐT Việt Nam và trở thành ngôi sao lớn của “Những chiến binh sao vàng” trong tương lai (do đã có quốc tịch). Các phương tiện truyền thông trong nước cũng liên tục đưa tin về Trần Thành Trung, về thương vụ anh rời Slavia Sofia và gia nhập Ninh Bình FC theo bản hợp đồng hiếm có kéo dài tới 5 năm, đồng thời nhấn mạnh, anh sẽ là tiền vệ có đẳng cấp cao nhất trong nhóm cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League 2025/2026.

Tuy nhiên, qua 4 vòng đấu tại V.League 2025/2026 và 1 trận tại Cúp Quốc gia 2025/2026, Trần Thành Trung mới chỉ ra sân 2 trận cho Ninh Bình FC, với tổng thời gian có mặt trên sân là 27 phút. 2 trận gần nhất, tiền vệ này có tên trong danh sách đăng ký, nhưng không được HLV Gerard Albadajejo sử dụng.

HLV Gerard Albadajejo - một người đến từ Tây Ban Nha, không giải thích lý do vì sao mình chưa trao nhiều cơ hội cho Trần Thành Trung, nhưng có lẽ vấn đề của tiền vệ Việt kiều này vẫn nằm ở việc anh chưa thể hoà nhập cùng đội bóng mới.

Brandon Ly trong buổi tập mới đây của CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Tương tự với Trần Thành Trung là trường hợp của Brandon Ly. Brandon Ly sinh năm 2005, cao 1m75, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải. Anh có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ người Ireland. Hiện Brandon Ly chưa có quốc tịch Việt Nam.

Brandon Ly từng khoác áo đội U21 Burnley trong giai đoạn 2023-2025, góp mặt ở nhiều giải đấu trẻ trong hệ thống bóng đá Anh. Anh từng được ra sân đều đặn trước khi trải qua quãng thời gian khó khăn. Trước đó, anh cũng được đánh giá là tài năng đầy triển vọng khi toả sáng trong màu áo U18 Burnley.

Tuy vậy, Brandon Ly gần như “mất tích” kể từ khi gia nhập CLB CAHN theo bản hợp đồng 3 năm. Cụ thể, đội bóng ngành công an đã đá 7 trận kể từ đầu mùa, nhưng có tới 6 trận, tiền vệ Việt kiều 19 tuổi sinh ra ở Anh này không được đăng ký thi đấu. Trận còn lại anh có tên trong danh sách là khi CLB CAHN đấu Hà Nội FC (thắng 4-2). Cuối trận, HLV Polking trao cơ hội cho Brandon Ly vào sân khoảng 5 phút, nhưng anh không để lại ấn tượng nào đáng kể.

Có lẽ cũng giống như Trần Thành Trung, Brandon Ly chưa thể hoà nhập với các đồng đội mới. Chắc chắn, cả hai cần thêm nhiều thời gian để có thể nắm bắt triết lý của đội bóng, của HLV, từ đó dần chứng tỏ khả năng của mình.