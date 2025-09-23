Nhập tịch Việt Nam cho thủ môn Việt kiều Slovakia cao 1m88 Patrik Lê Giang

Trong những diễn biến mới nhất tại V.League, CLB Công an TP.HCM đang tích cực hỗ trợ thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Sinh năm 1992, Patrik Lê Giang hiện đang thi đấu với tư cách cầu thủ nước ngoài gốc Việt, và việc nhập tịch sẽ mở ra nhiều lợi ích cho cả anh lẫn đội chủ sân Thống Nhất.

Bố của Patrik Lê Giang là người Việt Nam, còn mẹ anh mang quốc tịch Slovakia. Thời điểm này, gia đình Patrik Lê Giang đã chuẩn bị đủ giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật Việt nam để xin quốc tịch. Thời gian qua, Patrik Lê Giang không ít lần bày tỏ khát khao có quốc tịch Việt Nam để có cơ hội cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Patrik Lê Giang đang được CLB Công an TP.HCM hỗ trợ nhập tịch Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Patrik Lê Giang trở về Việt Nam và khoác áo CLB CAHN vào đầu năm 2023. Trong nửa đầu mùa giải, thủ môn sinh năm 1992 này đã chơi rất ấn tượng. Thế nhưng đến giữa mùa giải, anh buộc phải chuyển đến khoác áo CLB TP.HCM (nay đổi tên thành CLB Công an TP.HCM) khi đội bóng ngành công an mang về thêm thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip.

Trong các mùa giải đã qua, Patrik Lê Giang đã chứng minh được giá trị của mình. Trước đó, khi còn khoác áo CLB TP.HCM, người gác đền sinh năm 1992 đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến trụ hạng. Với khả năng cản phá xuất sắc, Patrik Lê Giang thường xuyên ngăn chặn các cơ hội nguy hiểm từ đối thủ, góp phần giúp đội bóng thành phố mang tên Bác duy trì vị thế tại V.League.

Năm nay, sau khi CLB TP.HCM được chuyển giao và đổi tên thành CLB Công an TP.HCM, Patrik Lê Giang tiếp tục là trụ cột vững chắc. Dưới sự dẫn dắt của đội bóng ngành công an, anh đã giúp CLB xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu, với thành tích bất bại và giành được 10 điểm. Sự ổn định của Patrik Lê Giang trong khung gỗ là yếu tố quan trọng giúp đội bóng duy trì phong độ cao.

Patrik Lê Giang là thủ môn hàng đầu V.League hiện nay. Ảnh: FBNV.

Patrik Lê Giang cao 1m88 và từng ra sân cho đội U23 Slovakia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ MSK Zilina, đội bóng danh tiếng của Slovakia. Từng được đăng kí ở giải VĐQG Slovakia cũng như Cúp châu Âu nhưng Patrik Lê Giang không có may mắn được ra sân nhiều như đồng nghiệp Nguyễn Filip, song trình độ chuyên môn giữa 2 thủ môn này gần như không có khác biệt.

Nếu Patrik Lê Giang có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik thậm chí có thể "đau đầu" hơn cả hồi phải chọn lựa thủ môn số 1 ở ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, đây sẽ là một cơn "đau đầu dễ chịu", bởi chất lượng cạnh tranh trong khung thành ĐT Việt Nam sẽ được nâng lên rất nhiều với sự xuất hiện của Patrik Lê Giang, một thủ môn sở hữu phản xạ xuất sắc, thi đấu ổn định, an toàn, hầu như không mắc lỗi ngớ ngẩn.

Thật ra khi chưa có Patrik Lê Giang thì HLV Kim Sang-sik cũng không thiếu sự lựa chọn với những Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Filip, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Việt hay Đặng Văn Lâm, nhưng Patrik Lê Giang vẫn là một lựa chọn rất đáng để chờ đợi, bởi cùng với Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip, đây là bộ ba thủ môn Việt kiều có chiều cao và thể hình cực kỳ lý tưởng tại V.League, và quan trọng hơn là cả 3 đều rất dày dạn kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao.