Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca

Theo thông tin từ Quận ủy Hải An, ngày 24/2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An Quyết định số 22-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đồng chí Đỗ Hữu Ca, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm. Thời gian đình chỉ: Theo Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca. ảnh VTH

Trước đó, Quận ủy Hải An nhận được Thông báo số 200/TB-ANĐT ngày 22/2 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, thông báo về việc tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Hữu Ca ( SN 1958, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 24/18B Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng).

Căn cứ quy định của Đảng, Thông báo số 200/TB-ANĐT ngày 22/2, Quận ủy Hải An đã chỉ đạo UBKT Quận ủy Hải An thực hiện đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định tạm tạm giam theo quy định.

Trước đó, vào tối 18/2, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc khám nhà đồng loạt tại 2 nơi là căn nhà tại đường Lê Hồng Phong nói trên và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Đến ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.