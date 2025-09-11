Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 11/09/2025 22:03 GMT+7

Đinh Văn Tả - Dũng tướng xuất thân… phạm nhân, dẫn quân xoá sổ nhà Mạc

Bảo Minh Thứ năm, ngày 11/09/2025 22:03 GMT+7
Cuộc đời Đinh Văn Tả là minh chứng cho sự chuyển hóa đặc biệt: từ một kẻ từng mang tội, bị quản thúc, nhờ tài năng và sự dũng cảm mà trở thành công thần trụ cột. Ông không chỉ góp phần ổn định phía Bắc trong bối cảnh Đàng Ngoài phải đối phó với nhiều nguy cơ, mà còn là người có công dẹp bỏ di sản kéo dài hàng chục năm của họ Mạc.
Đinh Văn Tả là một trong những danh tướng tiêu biểu của thời Lê trung hưng, cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với những biến động lớn trong thế kỷ XVII, khi nhà Lê – Trịnh từng bước củng cố quyền lực ở Đàng Ngoài, đồng thời phải đối phó với nhiều thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ tướng, lại trải qua nhiều thăng trầm, từ kẻ bị quản thúc đến khi trở thành đại công thần, Đinh Văn Tả đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử, đặc biệt với chiến công tiêu diệt nhà Mạc ở Cao Bằng năm 1667.

Đinh Văn Tả - Dũng tướng xuất thân… phạm nhân, dẫn quân xoá sổ nhà Mạc

Ông vốn thuộc dòng dõi của Đinh Đàm, một tướng Lam Sơn có công lớn trong công cuộc khởi nghĩa chống quân Minh. Quê ông ở làng Hàm Giang, huyện Cẩm Giàng, trấn Hải Dương – vùng đất từ lâu nổi tiếng sản sinh nhiều nhân tài văn võ. Sinh vào thời Lê trung hưng, khi chúa Trịnh đã giành quyền kiểm soát Thăng Long, đẩy họ Mạc lên vùng biên viễn phía Bắc, Đinh Văn Tả lớn lên trong bối cảnh chiến tranh, rối ren và cạnh tranh quyền lực liên miên. Ông được ghi nhận là người có sức khỏe hơn người, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, tính tình cương trực nhưng nóng nảy. Chính vì bản tính ngang tàng, khi còn trẻ ông đã bị lôi kéo vào những vụ tranh đoạt, thậm chí mang tiếng liên quan đến cướp bóc. Nhiều lần trốn thoát nhưng cuối cùng bị bắt, Đinh Văn Tả không bị xử tử hay giam ngục mà chỉ bị quản thúc ở Thăng Long.

Một bước ngoặt xảy đến khi ông vô tình dự khán một kỳ thi võ. Chứng kiến các thí sinh trổ tài, ông buông lời chê bai rằng “bọn họ chỉ uổng phí lương triều đình”. Quan trường nghe thấy, thử thách ông ngay tại chỗ. Đinh Văn Tả cầm súng, liên tiếp bắn trúng đích. Tài năng được công nhận, sự việc được tâu lên chúa Trịnh Tráng. Từ đây, ông được tha tội, bổ dụng làm võ quan, chính thức bước vào con đường binh nghiệp.

Danh tướng Đinh Văn Tả. Ảnh: Chat GPT.

Trong thời gian phục vụ dưới trướng họ Trịnh, Đinh Văn Tả sớm lập công lớn. Năm 1645, khi xảy ra biến loạn do Trịnh Lịch và Trịnh Sầm – hai con của Trịnh Tráng – nổi dậy tranh ngôi thế tử, Đinh Văn Tả được giao làm tiên phong dưới trướng Trịnh Tạc. Trận đánh ác liệt khiến ông rơi vào thế hiểm, hai người con của ông tử trận. Tuy nhiên, chính sự dũng mãnh xông pha, chém tới 18 quân địch khiến vòng vây bị phá vỡ. Trịnh Tạc quay lại ứng cứu, toàn quân phản công giành thắng lợi, bắt được Trịnh Lịch và Trịnh Sầm, dập tắt nguy cơ nội loạn. Uy tín của Đinh Văn Tả nhờ đó càng được củng cố.

Trong những năm tiếp theo, ông liên tục được thăng thưởng. Năm 1652, vì có công phát giác và tố cáo âm mưu phản nghịch của Hoàng Nhân Dũng, ông được phong Tham đốc. Năm 1656, tiếp tục thăng Đề đốc; đến 1659 lại lên Đô đốc đồng tri. Ông không chỉ là tướng trận mưu dũng, mà còn thể hiện rõ sự trung thành và cẩn trọng, biết đặt lợi ích triều đình lên trên hết.

Năm 1663, tình hình vùng biên Đông Bắc rối loạn bởi thổ phỉ. Đinh Văn Tả được cử làm Đô tổng binh, trấn thủ Yên Quảng. Ông nhanh chóng dẹp yên, lập lại trật tự cho vùng duyên hải. Trong khi các tướng lĩnh khác tập trung vào cuộc chiến kéo dài với chúa Nguyễn ở phía Nam, Đinh Văn Tả nhiều năm đảm nhận việc phòng thủ phía Bắc, giữ cho các trấn ổn định. Đây là yếu tố giúp triều Lê – Trịnh yên tâm dồn sức vào chiến tranh Trịnh – Nguyễn.

Điểm sáng chói nhất trong sự nghiệp Đinh Văn Tả là cuộc chinh phạt Cao Bằng năm 1667. Sau khi nhà Minh sụp đổ, họ Mạc vốn dựa vào Nam Minh để tồn tại ở Cao Bằng, lại chuyển sang thần phục nhà Thanh. Nhờ sự hậu thuẫn đó, họ Mạc duy trì thế lực hơn 80 năm kể từ khi mất Thăng Long. Tuy nhiên, khi nhà Thanh dần củng cố quyền lực, Mạc Kính Vũ không còn chỗ dựa vững chắc. Nhân cơ hội, chúa Trịnh Tạc quyết định mở chiến dịch đánh Cao Bằng. Đinh Văn Tả được giao trọng trách đốc suất binh mã.

Tháng 9 năm 1667, quân Lê – Trịnh tiến công dữ dội. Quân Mạc thua chạy, ẩn náu trong vùng núi hiểm trở Miên Khâu, Châu Lăng. Đinh Văn Tả quyết tâm truy kích, bắt sống 800 quân Mạc, khiến thế lực này tan rã. Mạc Kính Vũ phải chạy sang Trung Quốc. Với chiến công này, ông được phong Lộc quận công, rồi trấn thủ châu Thất Tuyền, tiếp tục trấn giữ vùng biên giới. Đây được coi là bước ngoặt, vì từ đây cơ bản chấm dứt sự tồn tại độc lập của họ Mạc, đưa Cao Bằng trở lại với triều Lê.

Tuy nhiên, tình hình biên giới chưa hoàn toàn yên ổn. Năm 1673, khi Ngô Tam Quế phản Thanh, Mạc Kính Vũ lại ngả theo Tam Quế, mưu toan dựa thế để phục hồi. Nhà Thanh vì vậy bỏ mặc họ Mạc. Năm 1677, Trịnh Tạc nhân cơ hội sai Đinh Văn Tả cùng Nguyễn Hữu Đăng đem quân đánh dẹp. Lúc ấy, Đinh Văn Tả đã 76 tuổi, nhưng vẫn đích thân chỉ huy. Tháng 8, ông cùng các tướng chia quân bốn mặt đánh thành, phá tan lực lượng họ Mạc, chém hàng trăm quân, khiến Kính Vũ lần nữa chạy sang Long Châu. Từ đó, họ Mạc vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại Cao Bằng.

Với công lao to lớn, chúa Trịnh trọng thưởng cho ông ruộng đất, phong thượng tể. Cuối đời, do tuổi cao, ông được rút về kinh, giao lại việc trấn thủ cho Đặng Công Chất. Năm 1685, Đinh Văn Tả qua đời tại Thăng Long, hưởng thọ 84 tuổi. Vua Lê Hy Tông và chúa Trịnh Căn đều tới viếng, tang lễ tổ chức theo nghi lễ vương giả, thụy hiệu là Vũ Dũng. Mộ ông đặt tại quê nhà Hàm Giang, Hải Dương (nay thuộc Thành phố Hải PHòng).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên
Nhà đất

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên

Nhà đất

Giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi và chi phí quặng sắt leo thang, tạo hiệu ứng lan tỏa ra thị trường toàn cầu.

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao việc Thành phố đã tập trung tháo gỡ 266/838 dự án tồn đọng. Theo ông, dù số lượng tháo gỡ mới đạt hơn 1/3, nhưng cho thấy Thành phố đã có ý thức và đang tích cực xử lý những việc tồn đọng.

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”
Doanh nghiệp

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Doanh nghiệp

Thời gian qua, Agribank Kon Tum luôn tích cực triển khai các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đi đầu trong việc đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với địa phương, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?
Dân sinh

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?

Dân sinh

Theo các chuyên gia, người trẻ tại TP.HCM khi muốn mua nhà ngoài bài toán tài chính cần chú trọng vấn đề pháp lý của bất động sản muốn mua để tránh tình cảnh “tiền mất tật mang”.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình này được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng bước thực hiện.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
Pháp luật

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật

Ngày 14/9/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”
Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”

Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm năm nay gần như mất hút trên mạng xã hội dù còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, sau tuyên bố mạnh mẽ “bánh nhà làm thì để nhà ăn” và cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra mặt hàng này.

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc
Điểm nóng

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Điểm nóng

Những lời của đại diện chính thức của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya về vụ việc máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan đã khiến Warsaw tức giận, tờ Najwyższy Czas đưa tin.

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi
Nhà nông

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi

Nhà nông

Chỉ với một nhà kính đầu tư ban đầu khoảng 650 triệu đồng, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là tỉnh Bình Định) có thể trồng 4 vụ dưa lưới mỗi năm, mỗi vụ từ 2.200 – 2.400 cây, lãi trung bình 80 triệu đồng/vụ. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao theo chuẩn VietGAP không chỉ giúp giảm sâu bệnh, tiết kiệm công chăm sóc mà còn mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với trồng ngoài trời.

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to
Nhà nông

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to

Nhà nông

Ở tổ dân phố An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), loài cây sim tím từng mọc hoang, nay lại trở thành hướng làm giàu cho nhiều nông dân.

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ
Gia đình

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ

Gia đình

Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ tỏa sáng nhờ năng lực và trí tuệ của bản thân. Mỗi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, giúp tài lộc tăng tiến.

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ
Kinh tế

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ

Kinh tế

Ngày 13/9/2025, GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z
Kinh tế

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Kinh tế

Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ – chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?
Nhà nông

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?

Nhà nông

Lần đầu tiên tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất, Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh mở rộng 2025 đã gây choáng ngợp với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục ngàn tác phẩm cây cảnh thương mại.

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang lợi dụng sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5%. Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc
Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc

Pháp luật

Ngô Quang Vỹ, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, cùng đồng phạm chế tạo, mua bán hàng nghìn khẩu súng qua mạng xã hội, thu lời hàng tỷ đồng trước khi bị Bộ Công an triệt phá.

Ngựa bạch 'ăn sâm' ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.

Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)
Bạn đọc

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc

Những hình ảnh nhóm PV Dân Việt ghi nhận từ chợ đầu mối đến sân Công ty sơ chế cho thấy, rau củ đưa vào bữa ăn học đường, siêu thị không đẹp đẽ như hồ sơ doanh nghiệp quảng bá.

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
Điểm nóng

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu

Điểm nóng

Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, cho biết.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
Dân Việt trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

Dân Việt trò chuyện

Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc
Gia đình

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc

Gia đình

Cây cảnh này là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới tươi tốt, khổng lồ, ấn tượng, mang đến vẻ đẹp vô tận, biến đổi bất kỳ cảnh quan nào.

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ
Tin tức

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

Tin tức

Hai ngày sau thảm án ở Đắk Lắk, gia đình của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận nén nỗi đau, chăm sóc cháu gái và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

