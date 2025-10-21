Đinh Xuân Tiến nói gì khi vào sân "giải cứu" Thể Công Viettel?

Bị đối thủ đánh giá yếu hơn dẫn trước trong hiệp 1, đoàn quân HLV Velizar Popov đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và người tạo ra bước ngoặt một lần nữa là Đinh Xuân Tiến. Đây là trận đấu thứ hai cầu thủ này ghi bàn quan trọng cho đội bóng áo lính. Trước đó, anh lập công đem về trận hòa 1-1 cho Thể Công Viettel trước đội đầu bảng Ninh Bình.

Đinh Xuân Tiến một lần nữa giải cứu Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Ở trận đấu này, Xuân Tiến được tung vào sân hiệp 2 và tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn. Cựu cầu thủ SLNA tung cú vô lê đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel, mở màn cho trận thắng ngược 2-1 với người kết liễu trận đấu là Nhâm Mạnh Dũng.

Sau trận đấu, Xuân Tiến chia sẻ: “Tôi rất vui, đây là lần thứ hai tôi ghi bàn cho Thể Công Viettel. Quan trọng hơn là đội có được chiến thắng cuối cùng. Đối với tôi, đó là sự may mắn và thành quả sau những cố gắng của bản thân”.

Nói về HLV Popov, Xuân Tiến tiết lộ: “HLV luôn dặn tôi vào sân chiến đấu với tinh thần cao nhất”.

Trong đợt tập trung tháng 10 vừa qua, Đinh Xuân Tiến được triệu tập trở lại ĐT U23 Việt Nam và có chuyến tập huấn tại UAE. Từ nay tới đầu năm 2026, U23 Việt Nam sẽ trải qua 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á. Phong độ ấn tượng của Xuân Tiến chắc chắn lọt vào mắt của HLV Kim Sang-sik, người sẽ có quỹ thời gian khoảng 1 tháng để tìm kiếm những phương án mới cho cả ĐT Việt Nam lẫn đội U22 Việt Nam.

Theo: Theo Bóng đá 24h