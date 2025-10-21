Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thể thao
Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:10 GMT+7

Đinh Xuân Tiến nói gì khi vào sân giải cứu Thể Công Viettel?

+ aA -
TH (Theo Bóng đá 24h) Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:10 GMT+7
Ở trận đấu muộn nhất vòng 7 V.League 2025/2026 trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel có màn lội ngược dòng trước Đà Nẵng với khởi nguồn từ bàn thắng gỡ hòa của Đinh Xuân Tiến.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đinh Xuân Tiến nói gì khi vào sân "giải cứu" Thể Công Viettel?

Bị đối thủ đánh giá yếu hơn dẫn trước trong hiệp 1, đoàn quân HLV Velizar Popov đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và người tạo ra bước ngoặt một lần nữa là Đinh Xuân Tiến. Đây là trận đấu thứ hai cầu thủ này ghi bàn quan trọng cho đội bóng áo lính. Trước đó, anh lập công đem về trận hòa 1-1 cho Thể Công Viettel trước đội đầu bảng Ninh Bình.

Đinh Xuân Tiến một lần nữa giải cứu Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Ở trận đấu này, Xuân Tiến được tung vào sân hiệp 2 và tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn. Cựu cầu thủ SLNA tung cú vô lê đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel, mở màn cho trận thắng ngược 2-1 với người kết liễu trận đấu là Nhâm Mạnh Dũng.

Sau trận đấu, Xuân Tiến chia sẻ: “Tôi rất vui, đây là lần thứ hai tôi ghi bàn cho Thể Công Viettel. Quan trọng hơn là đội có được chiến thắng cuối cùng. Đối với tôi, đó là sự may mắn và thành quả sau những cố gắng của bản thân”.

Nói về HLV Popov, Xuân Tiến tiết lộ: “HLV luôn dặn tôi vào sân chiến đấu với tinh thần cao nhất”.

Trong đợt tập trung tháng 10 vừa qua, Đinh Xuân Tiến được triệu tập trở lại ĐT U23 Việt Nam và có chuyến tập huấn tại UAE. Từ nay tới đầu năm 2026, U23 Việt Nam sẽ trải qua 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á. Phong độ ấn tượng của Xuân Tiến chắc chắn lọt vào mắt của HLV Kim Sang-sik, người sẽ có quỹ thời gian khoảng 1 tháng để tìm kiếm những phương án mới cho cả ĐT Việt Nam lẫn đội U22 Việt Nam.

Theo: Theo Bóng đá 24h

Tham khảo thêm

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

HLV Nguyễn Công Mạnh tiếc vì trọng tài "bẻ còi", giúp CLB Công an TP.HCM thoát thua

HLV Nguyễn Công Mạnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếc nuối khi không thể đánh bại CLB Công an TP.HCM dù chơi hơn người, và trọng tài "bẻ còi" hủy tình huống penalty.

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên

Thể thao
Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Thể thao
Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

Thể thao
HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

VAR cứu CLB Công an TP.HCM thoát thua trên sân nhà

Thể thao
VAR cứu CLB Công an TP.HCM thoát thua trên sân nhà

Đọc thêm

Giáo viên TP.HCM có được chi thu nhập tăng thêm trong dịp hè?
Chuyển động Sài Gòn

Giáo viên TP.HCM có được chi thu nhập tăng thêm trong dịp hè?

Chuyển động Sài Gòn

Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên TP.HCM trong thời gian nghỉ hè sẽ dựa trên việc xác định các nhiệm vụ chuyên môn được giao, theo hướng dẫn mới nhất của Sở GDĐT.

HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra 2 'vũ khí' nguy hiểm nhất của Gamba Osaka trước giờ G
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra 2 "vũ khí" nguy hiểm nhất của Gamba Osaka trước giờ G

Thể thao

Ngày mai (22/10), CLB Thép Xanh Nam Định sẽ bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026, đối đầu với chủ nhà Gamba Osaka (Nhật Bản). Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17h00.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN chỉ còn cách Đà Nẵng 450km, tỉnh nào sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi bão đổ bộ?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN chỉ còn cách Đà Nẵng 450km, tỉnh nào sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi bão đổ bộ?

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất, đến đầu chiều nay, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Dù sẽ tan nhanh nhưng bão số 12 dự báo vẫn gây mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10 tại nhiều tỉnh thành.

Ngọn núi này ở Nghệ An cao hơn 500m so với mực nước biển, là núi thiêng với các kỷ lục
Nhà nông

Ngọn núi này ở Nghệ An cao hơn 500m so với mực nước biển, là núi thiêng với các kỷ lục

Nhà nông

Ngọn núi Đại Huệ là núi thiêng, không chỉ của huyện Nam Đàn mà của cả tỉnh Nghệ An. Núi Đại Huệ cùng với dòng sông Lam đã tạo nên vùng đất Nam Đàn với bao “trầm tích” về lịch sử, văn hóa, con người…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Nhiều cán bộ cấp huyện đưa về xã không phù hợp với vị trí công việc
Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Nhiều cán bộ cấp huyện đưa về xã không phù hợp với vị trí công việc

Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hầu hết cán bộ cấp huyện được đưa về xã. Trong số đó, có không ít trường hợp năng lực, trình độ chưa phù hợp với vị trí công việc.

Nạn nhân vụ đột nhập tại Bảo tàng Louvre: “Chúng tôi chạy ra ngoài, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra”
Xã hội

Nạn nhân vụ đột nhập tại Bảo tàng Louvre: “Chúng tôi chạy ra ngoài, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra”

Xã hội

Du khách Trung Quốc hoảng loạn khi đang tham quan Louvre thì bị bảo vệ hét lớn yêu cầu rời đi. Sau đó họ mới biết nhóm trộm đã đột nhập và đánh cắp 8 báu vật hoàng gia giữa ban ngày.

Vì sao Hoàng Thường có thể tạo ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại thất bại trước Phương Lạp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Hoàng Thường có thể tạo ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại thất bại trước Phương Lạp?

Đông Tây - Kim Cổ

Đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hoàng Thường trước Phương Lạp?

Từ ao nuôi tôm bị dịch bệnh, nông dân Hà Tĩnh đổi sang nuôi cá chim vây vàng, ai ngờ cá lớn nhanh, bán được giá
Nhà nông

Từ ao nuôi tôm bị dịch bệnh, nông dân Hà Tĩnh đổi sang nuôi cá chim vây vàng, ai ngờ cá lớn nhanh, bán được giá

Nhà nông

Các năm trước, ít ai nghĩ rằng những ao tôm kém hiệu quả do dịch bệnh ở ven biển Hà Tĩnh lại có thể trở thành nơi phát triển bền vững của cá chim vây vàng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông cùng quyết tâm thay đổi của người dân, mô hình nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP đã mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao thu nhập và xây dựng nghề nuôi trồng thủy sản bền vững.

Đòn giáng mạnh, châu Âu lo lắng về vụ 'lừa đảo' tài sản của Nga
Điểm nóng

Đòn giáng mạnh, châu Âu lo lắng về vụ 'lừa đảo' tài sản của Nga

Điểm nóng

Kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga của Liên minh Châu Âu sẽ là một đòn giáng mạnh vào chính công dân EU, tờ Frankfurter Rundschau đưa tin.

Bí mật về 'công chúa V-pop' lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh
Văn hóa - Giải trí

Bí mật về "công chúa V-pop" lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh

Văn hóa - Giải trí

Bảo Thy được biết đến là với danh xưng "công chúa V-pop". Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân quê Hà Tĩnh và có cuộc sống rất viên mãn.

Khống chế người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh
Pháp luật

Khống chế người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh

Pháp luật

Tối 20/10, người đàn ông ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, có biểu hiện "ngáo đá", đập phá đồ đạc rồi cố thủ trong nhà, dùng hung khí tấn công khiến một cán bộ công an bị thương.

Phiphipines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường
Nhà nông

Phiphipines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Nhà nông

Trong bối cảnh hai thị trường nhập khẩu quan trọng là Philippines, Indonesia đang nỗ lực tự chủ từng bước về lúa gạo, Việt Nam cũng đã có bước chuyển hướng thị trường ngoạn mục. Đặc biệt, những sản phẩm gạo "phát thải thấp" đã được bán với mức giá cao.

Đà Nẵng: Linh hoạt cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12
Xã hội

Đà Nẵng: Linh hoạt cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12
7

Xã hội

Ngày 21/10, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các thủ trưởng đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Hành chính số vùng đảo xa nhất của TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ: Dân nhận lương hưu, trợ cấp nhanh, an toàn
Chuyển động Sài Gòn

Hành chính số vùng đảo xa nhất của TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ: Dân nhận lương hưu, trợ cấp nhanh, an toàn

Chuyển động Sài Gòn

Tại Côn Đảo - vùng đảo xa nhất của TP.HCM, cơ quan BHXH đã hoàn tất 100% chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng. Bước chuyển đổi này giúp người dân nhận lương hưu và trợ cấp nhanh hơn, an toàn hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính số phục vụ người dân đến tận vùng biển đảo.

Nữ điều dưỡng tử vong thương tâm do tông vào chó thả rông trên đường
Xã hội

Nữ điều dưỡng tử vong thương tâm do tông vào chó thả rông trên đường

Xã hội

Ngày 21/10, các cơ quan chức năng phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ điều dưỡng một bệnh viện trên đường đi làm bất ngờ tông vào chó thả rông, dẫn đến tử vong.

Thái Nguyên: Hội thảo bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển xanh ở vùng núi phía Bắc
Nhà nông

Thái Nguyên: Hội thảo bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển xanh ở vùng núi phía Bắc

Nhà nông

Sáng 21/10, tại Thái Nguyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo “Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc” bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế xanh vùng núi phía Bắc.

Hình ảnh dân quân Đà Nẵng xúc bao cát, khiêng đá, chằng chống mái tôn giúp dân ứng phó bão số 12
Media

Hình ảnh dân quân Đà Nẵng xúc bao cát, khiêng đá, chằng chống mái tôn giúp dân ứng phó bão số 12
6

Media

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 - Fengshen, ngày 21/10 lực lượng bộ đội Biên phòng Tam Thanh, Dân quân phường Quảng Phú (TP. Đà Nẵng) đã đồng loạt ra quân xuống tận nơi để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và vật dụng thiết yếu.

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ
Gia đình

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ

Gia đình

Khi mở di chúc, chị thấy tên mình được ghi với phần thừa kế vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng chị thoáng chạnh lòng. Khi đến ngân hàng rút tiền, chị mới biết sự thật rơi nước mắt.

Quảng Trị: Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp
Bạn đọc

Quảng Trị: Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp
8

Bạn đọc

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Quảng Trị được cấp phép cho doanh nghiệp nạo vét, lấy đất san lấp với mục tiêu “cải tạo hồ, tăng dung tích chứa, khơi thông dòng chảy”. Thế nhưng, đằng sau mục tiêu “làm sạch hồ” là nhiều dấu hiệu bất cập, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, ảnh hưởng đến môi trường.

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?
Thể thao

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?

Thể thao

Kết quả chụp MRI cho thấy, Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng chéo trước, buộc phải tiến hành ca phẫu thuật để chữa trị. Với chấn thương nặng này, thủ môn quê Thanh Hoá rất có thể sẽ phải nói lời chia tay với mùa giải V.League 2025/2026.

Những dạng thuốc không được bẻ, không nghiền nát khi dùng
Xã hội

Những dạng thuốc không được bẻ, không nghiền nát khi dùng

Xã hội

Nhiều người có thói quen bẻ hoặc nghiền thuốc viên cho dễ uống mà không biết hành động này có thể làm giảm hiệu quả điều trị, thậm chí gây ngộ độc hoặc tổn hại sức khỏe.

Người phụ nữ ở Đà Nẵng đi chăn bò mất tích bí ẩn, nghi trượt chân rơi xuống sông
Tin tức

Người phụ nữ ở Đà Nẵng đi chăn bò mất tích bí ẩn, nghi trượt chân rơi xuống sông

Tin tức

Lực lượng chức năng xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng cùng người dân đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm một phụ nữ nghi bị trượt chân rơi xuống sông khi đi chăn bò.

Nữ sinh Hà Nội ăn mì trong lớp, cãi nhau với giảng viên: Nhà trường lên tiếng
Xã hội

Nữ sinh Hà Nội ăn mì trong lớp, cãi nhau với giảng viên: Nhà trường lên tiếng

Xã hội

Sau khi hình ảnh nữ sinh ăn mì trong lớp, cãi tay đôi với giảng viên, Nhà trường cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh.

Jennifer Lopez bị chồng cũ tố phản bội và giả tạo
Văn hóa - Giải trí

Jennifer Lopez bị chồng cũ tố phản bội và giả tạo

Văn hóa - Giải trí

Ojani Noa công khai phản bác Jennifer Lopez sau khi cô tuyên bố chưa từng được yêu trong các cuộc hôn nhân.

Hai con đặc sản trườn bò 'ở chung nhà', chả thấy 'cãi nhau' lại còn đem tiền nhiều về cho ông nông dân Sóc Trăng
Nhà nông

Hai con đặc sản trườn bò "ở chung nhà", chả thấy "cãi nhau" lại còn đem tiền nhiều về cho ông nông dân Sóc Trăng

Nhà nông

Nuôi ba ba kết hợp với nuôi rắn ri voi - 2 con đặc sản, là mô hình kinh tế thu nhập tốt của ông Dương Văn Thắng, hội viên, nông dân chi hội ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng)...

Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân nghiên cứu xây dựng Đề án 'Vòm Phòng không bền vững'
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững"

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân phát huy lịch sử hào hùng, tiếp tục là "Lá chắn thép" bảo vệ bầu trời Tổ quốc thiêng liêng và thiết lập thế trận phòng thủ chiến lược, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững".

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Phú Thọ: Tích cực gỡ vướng, phục vụ nhân dân thuận lợi
Bạn đọc

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Phú Thọ: Tích cực gỡ vướng, phục vụ nhân dân thuận lợi

Bạn đọc

Hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến tích cực trong thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khó khăn nhân lực, hạ tầng số, cơ sở vật chất vẫn là những thách thức, cần tháo gỡ và có giải pháp đồng bộ để hướng tới phục vụ người dân tiện lợi hơn.

Thực khách tá hỏa khi phát hiện... răng người trong xúc xích, dimsum
Xã hội

Thực khách tá hỏa khi phát hiện... răng người trong xúc xích, dimsum

Xã hội

Nhiều trường hợp thực khách phát hiện răng người trong thức ăn đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc.

Thua liểng xiểng trong nước, tâm trạng của Thép xanh Nam Định ra sao?
Thể thao

Thua liểng xiểng trong nước, tâm trạng của Thép xanh Nam Định ra sao?

Thể thao

3 trận thua liên tiếp tại V.League 2025/2026 khiến Thép xanh Nam Định bị nghi ngờ về động lực và tham vọng tại giải quốc nội, thế nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, tinh thần của họ vẫn rất thoải mái...

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

3

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

4

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

5

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ