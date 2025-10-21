Barcelona vs Olympiakos (23h45 ngày 21/10): Chủ nhà đại thắng?

Nhận định Barcelona vs Olympiakos

Barcelona khởi đầu mùa giải 2025/2026 rất thuận lợi khi họ dẫn đầu La Liga và đánh bại Newcastle khá dễ dàng ở lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League. Tuy nhiên, khó khăn đã sớm xuất hiện với Barcelona bởi 2 thất bại trước PSG tại Champions League và Sevilla ở La Liga. Các kết quả không như ý này ngay lập tức khiến Barcelona gặp khó khi mất ngôi đầu La Liga vào tay Real Madrid và chịu áp lực trong việc cạnh tranh top 8 kèm suất trực tiếp vào vòng knock-out Champions League.

Cuối tuần qua, Barcelona đã giành chiến thắng trở lại. Mặc dù vậy, đó là trận thắng 2-1 rất chật vật với pha lập công quyết định vào phút bù giờ của hiệp hai khi chạm trán đối thủ yếu hơn nhiều là Girona. Điều này khiến Barcelona bị đánh giá khá mong manh, đặc biệt khi đội hình của họ vẫn thiếu Joan Garcia, Gavi, Marc-Andre ter Stegen và Dani Olmo vì chấn thương. Ngoài ra, Lamine Yamal, Fermin Lopez và Raphinha không có được thể trạng sung mãn nhất.

Nhưng nếu so với Olympiakos, sức mạnh của Barcelona vẫn cao hơn rất nhiều. Olympiakos đã trải qua 2 lượt trận đầu không như mong đợi tại vòng phân hạng Champions League mùa này. Thực tế thì với trình độ chuyên môn của mình, Olympiakos chỉ có thể hy vọng lọt vào top 9-24 để được đá play-off chứ không thể mơ mộng nhiều hơn. Do đó, chuyến làm khách trước Barcelona sẽ mang tới vô số áp lực cho Olympiakos và hy vọng tiến xa của họ sẽ trở nên mong manh hơn nếu để thua.

Trong trận này, Olympiakos thiếu rất nhiều trụ cột. Chấn thương của Yaremchuk, Angelakis, Retsos, Rodinei, Strefezza và Taremi khiến lối chơi của Olympiakos bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt, khi phải đá với Barcelona, khả năng rất cao là Olympiakos phải co cụm để tử thủ nhằm tìm kiếm 1 điểm hơn là chơi đôi công kèm theo sự mạo hiểm và dễ sụp đổ.

Barcelona không có mục tiêu nào khác ngoài việc cần phải giành chiến thắng ở trận này. Thậm chí, Barcelona còn hướng tới việc thắng thật đậm để tích lũy chỉ số phụ thật tốt nhằm sẵn sàng so đọ với các đội khác trong trường hợp cần thiết để phân chia thứ hạng. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Barcelona chơi tấn công áp đảo và thắng theo kiểu “hủy diệt” trước Olympiakos.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Olympiakos:

Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Casado, De Jong, Pedri; Yamal, Rashford, Lewandoswki

Olympiakos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, D García; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Dự đoán: Barcelona thắng 4-0.