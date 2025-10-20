Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng

Thể Công Viettel đấu với SHB Đà Nẵng: Chủ nhà giành 3 điểm quý giá

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Thanh Bình, Kyle Colonna, Tiến Anh, Tuấn Tài, Văn Tú, Wesley Nata, Văn Khang, Lucas, Pedro Henrique.

SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng, Hồng Phúc, Duy Cương, Kim Dong-su, Ngọc Sơn, Phi Hoàng, David Henen, Anh Tuấn, Đình Duy, Minh Quang, Milan Makaric.

Ghi bàn: Xuân Tiến (69'), Mạnh Dũng (80') - Makaric (37').



Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Thể Công Viettel đấu với SHB Đà Nẵng: Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Phút thứ 3, Nhật Nam thực hiện đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm nhưng Pedro Henrique lại đánh đầu hụt.

Trước sức ép của Thể Công Viettel, SHB Đà Nẵng buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút thứ 6, Trương Tiến Anh tung ra cú đá quyết đoán ở góc hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tuy kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Thể Công Viettel gặp khó khăn trong việc tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của SHB Đà Nẵng. Phút 26, Trương Tiến Anh có bóng khá thoáng bên ngoài vòng cấm nhưng cú sút xa của anh lại đi không trúng đích.



Ảnh: Thể Công Viettel.

Tấn công mãi mà không thể thi bàn, Thể Công Viettel bất ngờ phải nhận bàn thua trước ở phút 37. Sau pha phá bóng hụt trong vòng cấm của Đinh Viết Tú, Milan Makaric khống chế một nhịp rồi dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới thủ thành Văn Việt, mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Bị dẫn bàn trước, Thể Công Viettel lập tức dồn đội hình lên để tấn công trong ít phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất nhưng bất lực trong việc dứt điểm tung lưới thủ thành Tiến Dũng.

Thể Công Viettel đấu với SHB Đà Nẵng: Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự, phản công. Phút 56, Pedro Henrique thực hiện pha dứt điểm cận thành buộc thủ môn Văn Biểu phải trổ tài cản phá.

Ảnh: Thể Công Viettel.

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Thể Công Viettel đã được đền đáp bằng bàn gỡ hoà ở phút 69. Nhận đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm của Pedro Henrique, Đinh Xuân Tiến thực hiện cú đá nối làm tung lưới thủ thành Văn Biểu.

Sau khi có bàn gỡ, Thể Công Viettel tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 74, Văn Khang xử lý bóng khéo léo ở giữa sân loại bỏ 1 cầu thủ SHB Đà Nẵng nhưng cú sút xa của anh lại đi không trúng đích.

Phút 80, Tiến Anh thực hiện pha tạt bóng từ cánh phải vào trong vòng cấm. Lucao đánh đầu hụt nhưng Nhâm Mạnh Dũng đã chớp thời cơ dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Biểu, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thể Công Viettel.

