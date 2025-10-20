Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?

Ca sĩ Tùng Dương trong buổi ra mắt 2 MV “Mẹ hiền dấu yêu” và “Hà Nội đêm giao mùa” của nhạc sĩ Nhuận Phú. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Ca sĩ Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ thật?

Theo đó, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, tuổi thơ của anh dù không ở cùng bố mẹ (bố mẹ ở bên Nga) nhưng anh nhận được tình yêu thương, trong bầu không khí giáo dục nghiêm ngặt của bố mẹ nuôi (bác ruột của bố) và hai chị.

“Ngày đó, tôi và chị Nhuận Phú sàn sàn tuổi nhau nên đi đâu cũng có nhau, từ chơi đồ hàng, đá bóng… đến việc tị nạnh, đùn đẩy nhau việc nhà như rửa bát, quét nhà. Nhưng điều tôi nhớ nhất là bày trò hát hò, đánh nhạc.

Chúng tôi lấy giường làm sân khấu, ri - đô làm mành sân khấu, khán giả là trẻ con trong xóm. Tôi là ca sĩ, còn chị Nhuận Phú lấy đũa, cối giã cua làm nhạc cụ, cứ thế chúng tôi cùng “biểu diễn”. Có lẽ sự nghiệp ca của tôi và sáng tác của chị Nhuận Phú được nuôi dưỡng từ những ngày tháng như thế”, ca sĩ Tùng Dương cho biết.

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nhuận Phú. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Nhạc sĩ Nhuận Phú thì chia sẻ, tuổi thơ của hai chị em là những tháng ngày tươi đẹp, cùng nhau chơi, cùng nhau hát, cùng nhau học.

“Tùng Dương là một cậu bé ngoan và rất hiếu thảo, biết quan tâm tới mọi người. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày cậu ấy sang Nga với bố mẹ của cậu ấy. Trước khi đi, cậu ấy đã đưa cho tôi tiền và dặn tôi thích gì thì mua. Tôi không biết bằng cách nào Dương lại có số tiền đó nhưng tôi thực sự xúc động trước sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi.

Tùng Dương cũng là “người thầy” dạy những nốt nhạc đầu tiên cho tôi. Từ những bài xướng âm, kỹ thuật thanh nhạc… tới bây giờ, dù không còn ở cùng nhà nhưng Dương vẫn là người bạn đồng hành tâm giao, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống và con đường nghệ thuật với tôi”, nhạc sĩ Nhuận Phú cho hay.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết, tuổi thơ của anh cũng biết rửa bát, quét nhà, nấu cơm và ca hát. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Nói về việc tham gia MV “Hà Nội đêm giao mùa”, divo Tùng Dương cho biết, mặc dù hai chị em chơi với nhau từ nhỏ, rất hiểu nhau nhưng cũng không tránh khỏi những lúc tranh luận nảy lửa, bằng chứng với ca khúc “Hà Nội đêm giao mùa”, có những quãng nốt cao nam ca sĩ cũng chào thua.

“Thật ra khi hai chị em bàn bạc cụ thể vẫn có sự tranh luận, làm sao để chị Nhuận Phú cảm thấy có sự tin tưởng nhất định khi đưa tôi nghe, góp ý và hoàn thiện, có thể lược bớt đoạn này đoạn kia nhưng nguyên tác thơ vẫn giữ nguyên.

Melody giai điệu nhiều khi chị Nhuận Phú hơi “bay bay”, chị ấy viết có quãng cao khủng khiếp, cao hơn cả quãng cao trong “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, hơn 2 đoạn 8 là tôi phải nhắc Nhuận Phú ghim lại, bớt lại, để làm sao cho người nghệ sĩ hát được, chứ cao quá thì chỉ có AI mới hát được. AI có thể hát quãng cao ngất mà ca sĩ như Tùng Dương là chịu. Bài này lúc đầu chị ấy viết có quãng cũng rất cao, tôi bảo chị điều chỉnh lại cho phù hợp hơn với giọng người chứ không phải giọng AI”, ca sĩ Tùng Dương cho biết.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang và ca sĩ Tố Hoa tại buổi ra mắt 2 MV. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Bố ca sĩ Tùng Dương và MV Phí Linh tại buổi ra mắt MV. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Trước câu hỏi, thời gian gần đây, trên cộng đồng mạng xã hội đang lan truyền những ca khúc do AI sáng tác và AI hát, đặc biệt có những ca khúc được cover lại như Diễm Xưa, được AI phối khí, nhào nặn giữa thể loại nhạc Blues và Rock nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Vậy Tùng Dương có e ngại, những ca khúc này, ca sĩ AI một ngày nào đó sẽ chiếm lĩnh thị phần âm nhạc của người ca sĩ?

Chia sẻ với Dân Việt, Tùng Dương cho hay: “Như mọi người đã biết, gần đây xuất hiện các bài hát do AI sáng tác và AI hát, trong đó nhiều ca khúc được ca sĩ AI hát hoàn hảo tới mức người nghe không còn cảm nhận được cảm xúc, mà sẽ chỉ cảm nhận đó là robot biểu diễn.

Một ca khúc khi được sáng tác theo tinh thần, cảm xúc của người nhạc sĩ, sau đó được ca sĩ hát thì bài hát đó lại nhận thêm một lần nữa cảm xúc, sự sáng tạo của chính ca sĩ hát. Vì thế mà ca khúc khi được biểu diễn, ngoài việc giữ được hồn cốt, tinh thần của nhạc sĩ thì cũng mang thêm cảm xúc của người hát, đó là sự khác biệt với giọng hát của ca sĩ AI. Và đó cũng là lý do tôi không lo sợ ca sĩ AI sẽ chiếm lĩnh thị phần âm nhạc của người ca sĩ”.



Nhân kỷ niệm 20/10 - Ngày phụ nữ Việt Nam, nhạc sĩ Nhuận Phú chính thức ra mắt cùng lúc bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới MV “Hà Nội đêm giao mùa” và MV “Mẹ hiền dấu yêu”, đặt dấu son mới trên con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp.

Trong đó, MV “Mẹ hiền dấu yêu” giống như bài hát ru nhưng là lời ru chất chứa nỗi niềm của một người con đã khôn lớn trưởng thành dành tặng người mẹ của mình.

Còn MV “Hà Nội đêm giao mùa” giống như một cuốn phim tua chậm, đưa người ta trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ, trở về với miền ký ức đã trôi xa trong đời. Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như: cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…