Đồ chơi Baby Three có in hình 'đường lưỡi bò', ngành quản lý thị trường vào cuộc

Cục Quản lý và PT thị trường trong nước vừa có văn bản yêu cầu toàn ngành quản lý thị trường tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.