Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trên sân Gò Đậu trước ĐT Nepal tối 9/10. Mặc dù chiến thắng cách biệt khiến người hâm mộ hài lòng về kết quả nhưng lối chơi và những cập rập nơi hàng phòng ngự khiến người hâm mộ lo lắng.

Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam trận đấu với Nepal không gặp quá nhiều áp lực bởi đối thủ tập trung chơi phòng ngự. Nhưng chỉ một thoáng mất tập trung các chàng trai áo đỏ phải trả giá. Đó là bàn thua từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Sanish Shrestha bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Nepal, phơi bày sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự của Việt Nam.

Duy Mạnh đang đánh mất phong độ suốt thời gian qua.

Bàn thua này lỗi lớn ở Đỗ Duy Mạnh, người vốn giàu kinh nghiệm, lại tỏ ra hời hợt và không thể theo kèm Shrestha trong tình huống không quá phức tạp này. Nhiều người cho rằng Đỗ Duy Mạnh dường như đã chủ quan, không nghĩ rằng Nepal có thể tổ chức thành công pha bóng đó.

Với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự, Đỗ Duy Mạnh cần chỉ đạo các đồng đội thiết lập vị trí tốt hơn để chống bóng bổng từ pha đá phạt của đối thủ. Bên cạnh đó, phong độ không tốt ở câu lạc bộ suốt thời gian qua khiến cảm quan không gian của trung vệ này không tốt. Anh dễ dàng để cầu thủ nhỏ bé Shrestha bật cao hơn mình trong pha tranh chấp trên không, điều này khó có thể chấp nhận với người thi đấu ở vị trí trung vệ như Đỗ Duy Mạnh.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của bàn thua: “Các cầu thủ chưa hiểu ý nhau, đặc biệt trong các pha bóng cố định. Ở tình huống bị gỡ hòa, họ lẽ ra phải tập trung và phối hợp chặt chẽ hơn. Đây là vấn đề chúng tôi phải cải thiện ngay lập tức".

Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương sau trận đấu với ĐT Nepal. Ảnh: Tuấn Hữu

Đáng chú ý, sau trận đấu, hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh với đầu gối chườm đá và bước đi tập tễnh ra chào khán giả khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng. Nếu Đỗ Duy Mạnh không kịp hồi phục và phong độ không cải thiện, đây sẽ là lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik và học trò còn khoảng hơn 3 ngày để "vá lỗ hổng" này, trước khi chơi trận lượt về với Nepal trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ngày 14/10 tới. Hiện trong tay chiến lược gia người Hàn vẫn còn trong tay trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh.

Trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh (6) chờ đợi cơ hội ra sân.

Ở Nguyễn Hiểu Minh có sự nhanh nhẹn và quyết đoán, cầu thủ này thi đấu bản lĩnh dù tuổi đời khá trẻ. Sự "già" trước tuổi trong lối chơi của Nguyễn Hiểu Minh hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ.

Trong trận lượt về này, ĐT Nepal sẽ quyết tâm để phục hận. Lối chơi của họ ở trận trước tự xếp mình "chiếu dưới" để tử thủ tìm 1 điểm. Nhưng ở vào thế chân tường, Nepal hoàn toàn có thể mạo hiểm dâng cao tấn công.

Bên cạnh đó, họ tận dụng triệt để những pha rót bóng bổng vào vòng cấm để tận dụng chiều cao vượt trội của các cầu thủ tấn công nhằm tạo đột biến. Trong khi đó, chiều cao của Xuân Mạnh và Tiến Dũng không quá nổi trội sẽ là điều thiệt thòi đáng kể. Nếu có một trung vệ với thể hình tốt 1m84 như Nguyễn Hiểu Minh, hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ hoá giải được nhiều mối nguy ngay từ pha bóng đầu tiên.

Dẫu vậy, mọi sự lựa chọn vẫn thuộc về HLV Kim Sang-sik. Ông Thầy người Hàn biết phải làm gì để mang đến hiệu quả cho phòng ngự để hàng công an tâm triển khai các miếng đánh dứt điểm trận đấu.