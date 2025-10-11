Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 12:10 GMT+7

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?

Nguyên Phương Thứ bảy, ngày 11/10/2025 12:10 GMT+7
Đỗ Duy Mạnh thể hiện phong độ kém trong trận đấu với đội tuyển Nepal tối 9/10, HLV Kim Sang-sik cân nhắc sử dụng trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh ở trận lượt về ngày 14/10.
Đội tuyển (ĐT) Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trên sân Gò Đậu trước ĐT Nepal tối 9/10. Mặc dù chiến thắng cách biệt khiến người hâm mộ hài lòng về kết quả nhưng lối chơi và những cập rập nơi hàng phòng ngự khiến người hâm mộ lo lắng.

Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam trận đấu với Nepal không gặp quá nhiều áp lực bởi đối thủ tập trung chơi phòng ngự. Nhưng chỉ một thoáng mất tập trung các chàng trai áo đỏ phải trả giá. Đó là bàn thua từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Sanish Shrestha bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Nepal, phơi bày sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự của Việt Nam.

Duy Mạnh đang đánh mất phong độ suốt thời gian qua.

Bàn thua này lỗi lớn ở Đỗ Duy Mạnh, người vốn giàu kinh nghiệm, lại tỏ ra hời hợt và không thể theo kèm Shrestha trong tình huống không quá phức tạp này. Nhiều người cho rằng Đỗ Duy Mạnh dường như đã chủ quan, không nghĩ rằng Nepal có thể tổ chức thành công pha bóng đó.

Với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự, Đỗ Duy Mạnh cần chỉ đạo các đồng đội thiết lập vị trí tốt hơn để chống bóng bổng từ pha đá phạt của đối thủ. Bên cạnh đó, phong độ không tốt ở câu lạc bộ suốt thời gian qua khiến cảm quan không gian của trung vệ này không tốt. Anh dễ dàng để cầu thủ nhỏ bé Shrestha bật cao hơn mình trong pha tranh chấp trên không, điều này khó có thể chấp nhận với người thi đấu ở vị trí trung vệ như Đỗ Duy Mạnh.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của bàn thua: “Các cầu thủ chưa hiểu ý nhau, đặc biệt trong các pha bóng cố định. Ở tình huống bị gỡ hòa, họ lẽ ra phải tập trung và phối hợp chặt chẽ hơn. Đây là vấn đề chúng tôi phải cải thiện ngay lập tức".

Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương sau trận đấu với ĐT Nepal. Ảnh: Tuấn Hữu

Đáng chú ý, sau trận đấu, hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh với đầu gối chườm đá và bước đi tập tễnh ra chào khán giả khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng. Nếu Đỗ Duy Mạnh không kịp hồi phục và phong độ không cải thiện, đây sẽ là lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik và học trò còn khoảng hơn 3 ngày để "vá lỗ hổng" này, trước khi chơi trận lượt về với Nepal trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ngày 14/10 tới. Hiện trong tay chiến lược gia người Hàn vẫn còn trong tay trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh.

Trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh (6) chờ đợi cơ hội ra sân.

Ở Nguyễn Hiểu Minh có sự nhanh nhẹn và quyết đoán, cầu thủ này thi đấu bản lĩnh dù tuổi đời khá trẻ. Sự "già" trước tuổi trong lối chơi của Nguyễn Hiểu Minh hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ.

Trong trận lượt về này, ĐT Nepal sẽ quyết tâm để phục hận. Lối chơi của họ ở trận trước tự xếp mình "chiếu dưới" để tử thủ tìm 1 điểm. Nhưng ở vào thế chân tường, Nepal hoàn toàn có thể mạo hiểm dâng cao tấn công.

Bên cạnh đó, họ tận dụng triệt để những pha rót bóng bổng vào vòng cấm để tận dụng chiều cao vượt trội của các cầu thủ tấn công nhằm tạo đột biến. Trong khi đó, chiều cao của Xuân Mạnh và Tiến Dũng không quá nổi trội sẽ là điều thiệt thòi đáng kể. Nếu có một trung vệ với thể hình tốt 1m84 như Nguyễn Hiểu Minh, hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ hoá giải được nhiều mối nguy ngay từ pha bóng đầu tiên.

Dẫu vậy, mọi sự lựa chọn vẫn thuộc về HLV Kim Sang-sik. Ông Thầy người Hàn biết phải làm gì để mang đến hiệu quả cho phòng ngự để hàng công an tâm triển khai các miếng đánh dứt điểm trận đấu.

ĐT Việt Nam thắng ĐT Nepal, vì sao đa số người hâm mộ lại không vui?

ĐT Việt Nam thắng ĐT Nepal, vì sao đa số người hâm mộ lại không vui?

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm
Gia đình

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm

Gia đình

Dân Việt giới thiệu cách làm 5 món chay đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng lại dễ làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú, đồng thời cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc
Tin tức

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc

Tin tức

Sáng 11/10, nguồn tin cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã thực hiện ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Vụ cháy 5 người tử vong ở phố Kim Hoa: 'Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn'
Tin tức

Vụ cháy 5 người tử vong ở phố Kim Hoa: "Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn"

Tin tức

Khói đen đặc quánh tràn kín ngõ 180 phố Kim Hoa khi ngôi nhà 4 tầng bốc cháy lúc rạng sáng 11/10, khiến 5 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. "Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn", một nhân chứng nói.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố

Chuyển động Sài Gòn

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 11/10, các đoàn lãnh đạo Thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?
Thể thao

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?

Thể thao

Dù được chơi trên sân nhà Thống Nhất, ĐT Việt Nam vẫn được tính là đội khách trong trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Nguyên vật lộn với 'núi rác thải' sau lũ, 'Thùng Tiếp Sức' được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân
Nhân ái

Thái Nguyên vật lộn với "núi rác thải" sau lũ, "Thùng Tiếp Sức" được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân

Nhân ái

Sáng 11/10, người dân Thái Nguyên cùng lực lượng chức năng vẫn đang căng mình dọn "núi rác thải" sau lũ. Những "Thùng Tiếp Sức" đã được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tay người dân để có dụng cụ dọn dẹp, sớm khôi phục lại cuộc sống thường ngày.

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu
Ảnh

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Ảnh

Sau khi dòng nước đục ngầu màu phù sa của sông Hồng tạm rút đi, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra: Những vườn đào Nhật Tân vốn là "của để dành" cho Tết nay úa vàng, chết rũ; những luống cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc dịp lễ 20/10, 20/11 giờ đã hóa màu bùn non.

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều
Xã hội

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều

Xã hội

Nhà ở là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá chuẩn nghèo giai đoạn mới. Nội dung này đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp và phân tích của các chuyên gia và các địa phương.

Tổng thống Macron gây sốc với quyết định về ông Lecornu, chính trị gia Pháp gọi đó là hành động đáng xấu hổ
Thế giới

Tổng thống Macron gây sốc với quyết định về ông Lecornu, chính trị gia Pháp gọi đó là hành động đáng xấu hổ

Thế giới

Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu ông Sébastien Lecornu trở lại làm thủ tướng Pháp chỉ 4 ngày sau khi ông từ chức, gây ra một tuần đầy kịch tính và bất ổn chính trị.

Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại
Chuyển động Sài Gòn

Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Samco còn tồn đọng gần 100 xe buýt CNG mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng, mỗi xe trị giá khoảng 2-3 tỷ đồng, tổng giá trị ước tính 200 - 300 tỷ đồng. Số xe này đã tồn từ năm 2018 đến nay, gây ra chi phí thiệt hại rất lớn.

Apple tăng tốc công nghệ eSIM: Có làm “mỏng ví” các nhà mạng Việt Nam?
Kinh tế

Apple tăng tốc công nghệ eSIM: Có làm “mỏng ví” các nhà mạng Việt Nam?

Kinh tế

iPhone Air siêu mỏng loại bỏ sim vật lý, được đánh giá mở ra chương mới cho eSIM. Xu hướng eSIM mở ra sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho người dùng nhưng liệu có ảnh hưởng đến lượng khách hàng trực tiếp của các nhà mạng?

Chân Tử Đan từng một mình đánh bại 8 gã côn đồ để bảo vệ bạn gái như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Chân Tử Đan từng một mình đánh bại 8 gã côn đồ để bảo vệ bạn gái như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Cân" được cả vai diễn Diệp Vấn, sư phụ của Lý Tiểu Long, rõ ràng trình độ võ thuật của Chân Tử Đan cũng phải dạng vừa rồi.

Kinh hãi với hình ảnh X-quang 'sáng trắng' nang sán dây lợn khắp cơ thể
Xã hội

Kinh hãi với hình ảnh X-quang "sáng trắng" nang sán dây lợn khắp cơ thể

Xã hội

Hình ảnh X-quang chi chít các nốt cản quang ở mô não và dưới da vùng ngực, bụng của bệnh nhân cho thấy nang sán lợn chạy khắp cơ thể bệnh nhân.

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi
Y tế

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi

Y tế

Làm thủ tục nhập viện khoa sản để sinh con, 1 ngày sau sản phụ rời khỏi bệnh viện để lại bé trai cân nặng 2,2kg.

Đường sắt bị 'xé toang', các lực lượng thức 'trắng đêm' đắp nền
Kinh tế

Đường sắt bị "xé toang", các lực lượng thức "trắng đêm" đắp nền

Kinh tế

Các lực lượng của ngành đường sắt đã thức trắng đêm khẩn trương gia cố, chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền, ngăn dòng chảy và sớm khôi phục chạy tàu.

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết
Tin tức

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết

Tin tức

Tài xế xe tải trong lúc vào thùng để kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không nhìn thấy, nên đã đổ đá đè chết.

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN
Thể thao

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN

Thể thao

Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN; M.U theo đuổi Jobe Bellingham; Juventus lên kế hoạch chiêu mộ Mike Maignan miễn phí; Real Madrid đưa 3 trung vệ vào tầm ngắm; Vinicius bị MC gợi cảm đối xử phũ phàng.

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động phong trào "Bình dân học vụ số" nhắm đến mục tiêu từ người lớn tuổi đến người trẻ đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số

Học giả Mỹ: Châu Âu đang 'tự hủy' khi lựa chọn chuẩn bị chiến tranh
Thế giới

Học giả Mỹ: Châu Âu đang 'tự hủy' khi lựa chọn chuẩn bị chiến tranh

Thế giới

Doug Bandow - học giả của Viện Nghiên cứu Cato, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan, vừa có bài viết với tựa đề "NATO đang điên rồ" trên tạp chí Mỹ The American Conservative, trong đó ông cảnh báo NATO tránh bị kéo vào cuộc chiến với Nga mà họ không thể thắng.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phố Kim Hoa
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phố Kim Hoa

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại ngõ 180 phố Kim Hoa để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả và yêu cầu hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Công an tỉnh An Giang bắt người đàn ông vi phạm quy định về IUU
Tin tức

Công an tỉnh An Giang bắt người đàn ông vi phạm quy định về IUU

Tin tức

Sáng 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Giang Chí Hùng (SN 1982, địa chỉ: 115 Nguyễn Thị Định, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh
Nhà nông

Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa, sau đó sẽ lan ra các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong
Tin tức

Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong

Tin tức

Tài xế ô tô con chở đoàn công tác của Bộ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi va chạm với xe đầu kéo ở tỉnh Quảng Trị vừa tử vong. Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 1 tài xế bị khởi tố.

Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online'
Pháp luật

Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online"

Pháp luật

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online".

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng
Kinh tế

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng

Kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lâm Đồng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM
Nhà đất

Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM

Nhà đất

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ của TP. HCM, ngôi nhà 6 tầng “ngõ nhỏ - nhà mở” được xây trên khu đất chỉ 94 m2 nhưng tạo cảm giác. rộng thoáng nhờ kiến trúc bê tông thô mộc, vát chéo theo thế đất, kết nối liền mạch không gian sống, làm việc và cộng đồng xung quanh.

Cuối năm 2025 thắng lớn: 4 con giáp bứt phá ngoạn mục, có tiền bạc, được quan tâm, luôn may mắn, không âu lo
Gia đình

Cuối năm 2025 thắng lớn: 4 con giáp bứt phá ngoạn mục, có tiền bạc, được quan tâm, luôn may mắn, không âu lo

Gia đình

4 con giáp với sự tỉ mỉ và chăm chỉ của mình, mang về cho họ những khoản tiền thưởng và thăng chức hậu hĩnh trong cuối năm 2025.

Hưng Yên: Hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên được duyệt vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng
Nhà đất

Hưng Yên: Hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên được duyệt vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Nhà đất

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố hai dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện pháp lý để được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Khánh Hòa sắp có khu đô thị mới gần 4.900 tỷ đồng
Nhà đất

Khánh Hòa sắp có khu đô thị mới gần 4.900 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh, quy mô hơn 139 ha với tổng vốn đầu tư 4.878 tỷ đồng.

