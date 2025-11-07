Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Thể thao
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:10 GMT+7

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik

+ aA -
Quốc An Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:10 GMT+7
Sau khi lập cú đúp giúp Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND 4-0, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định anh sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo

Chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước PVF-CAND đã giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của HLV Harry Kewell sau 4 trận tại đấu trường V.League.
Trong trận này, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên là ngôi sao sáng nhất khi đóng góp một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 3 chỉ sau 4 trận ra sân.
Còn nhớ, trung tuần tháng 10/2025, Đỗ Hoàng Hên hoàn tất hành trình nhập quốc tịch Việt Nam thành công. Cầu thủ xuất thân từ "lò" Barcelona (Tây Ban Nha) chính thức thi đấu cho Hà Nội FC kể từ vòng 7, với vị thế là một nội binh.
Tác động tức thì của Đỗ Hoàng Hên không chỉ dừng lại ở hiệu quả tấn công mà là sự thay đổi toàn diện về mặt đấu pháp chiến thuật của đội bóng thủ đô. Việc Hà Nội FC tăng điểm số trung bình từ 1.33 lên 2.25 và hiệu suất ghi bàn tăng gấp đôi (từ 1.17 lên 2.25 bàn/trận) trong 4 vòng đấu tại V.League vừa qua đã cho thấy tầm quan trọng của Hoàng Hên trong đội hình.
Qua 4 vòng đấu gần nhất, Hà Nội FC ghi tổng cộng 9 bàn thắng và Đỗ Hoàng Hên đóng góp vào 44% các pha lập công của đội nhà (3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn). Anh đang gánh một khối lượng công việc khổng lồ, nhiệm vụ thường thấy của các ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch ngôi sao ở sân chơi V.League.
Không chỉ cải thiện khâu tấn công, tỉ lệ nhận bàn thua của Hà Nội FC cũng giảm xuống 0.75%, kể từ khi có Hendrio trong đội hình thi đấu.
Đỗ Hoàng Hên được các chuyên gia đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình ĐT Việt Nam. Hơn nữa, khoác áo ĐT Việt Nam cũng là mục tiêu mà cầu thủ nhập tịch này khao khát hoàn thành kể từ khi bước chân đến đất nước hình chữ S để phát triển sự nghiệp.
Cũng giống Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên đang nóng lòng lên ĐT Việt Nam để góp sức cho đội. ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10/11 để chuẩn bị cho trận gặp Lào thuộc lượt về vòng loại 3 Asian Cup 2027.
"Tôi vinh dự khi được người hâm mộ mong chờ được thấy tôi trên ĐT Việt Nam. Lúc này tôi đã sẵn sàng lên tuyển. Nếu HLV Kim Sang-sik cần tôi và gọi tôi, đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn, tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ đội", Đỗ Hoàng Hên nói.
Nếu lên ĐT Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên sẽ được làm quen với không khí đội và thử nghiệm lối chơi chứ chưa được thi đấu cho đến hết năm 2025 theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Tham khảo thêm

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng phải khâu hơn 10 mũi

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng phải khâu hơn 10 mũi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin sáng (5/11): HLV Harry Kewell giúp HLV Kim Sang-sik giải “bài toán” Đỗ Hoàng Hên

HLV Harry Kewell giúp HLV Kim Sang-sik giải “bài toán” Đỗ Hoàng Hên; Lyon sắp mượn được Endrick của Real Madrid; M.U tìm cách bán đứt Jadon Sancho; Alex Oxlade-Chamberlain tập luyện tại Arsenal; Vợ cũ của Matthijs de Ligt khiến mạng xã hội “chao đảo”.

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?

Thể thao
HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Thể thao
Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Thể thao
Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

17 phút với ĐT Việt Nam làm thay đổi cuộc đời cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất ĐT Malaysia

Thể thao
17 phút với ĐT Việt Nam làm thay đổi cuộc đời cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất ĐT Malaysia

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC cùng nhẫn tăng mạnh trở lại. Trong khi, thị trường thế giới tiếp tục lạc quan khi vàng ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce.

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng
Xã hội

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Xã hội

"Gia đình mình – với hai thế hệ đều làm việc tại trường – không phải là hiếm trong ngôi trường này. Nhưng điều đặc biệt là cả nhà không chỉ “đi làm” như một công việc đơn thuần mà là sống cùng với nhịp sống của ngôi trường ấy", Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng
Tin tức

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng

Tin tức

Tối 6/11, tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự, chúc mừng và phát biểu tại ngày hội.

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
6

Pháp luật

Qua bước đầu làm việc, hai đối tượng Tươi và Khoa khai nhận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt tài xế xe công nghệ Huỳnh Nhật Nam gây thương tích.

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ
Tin tức

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ

Tin tức

Bão số 13 (Kalmaegi) gây gió giật mạnh, mưa lớn ở Đắk Lắk khiến hàng trăm nhà tốc mái, cây trụ điện ngã đổ, nhiều nơi ngập sâu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp

Nhà nông

Sáng 6/11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học của Hiệp hội quốc tế về khoa học nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS) 2025 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp với phát thải carbon thấp ở châu Á”.

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?
Nhà nông

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?

Nhà nông

Giá gạo nhập khẩu tăng cao (trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam, mua gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippines, đứng thứ 5 là Malaysia) trong khoảng thời gian gần đây đang khiến người tiêu dùng Malaysia tìm mua các sản phẩm lúa gạo được trồng tại địa phương với giá rẻ hơn và gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

Thế giới

Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế'
Thể thao

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế"

Thể thao

CLB Đồng Tháp có sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi ông Ngô Quang Sang thay thế HLV Phan Thanh Bình cầm quân trong giai đoạn sắp tới.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: Nhiều người 'đầu tư theo phong trào', thiếu kiến thức cơ bản
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: Nhiều người "đầu tư theo phong trào", thiếu kiến thức cơ bản

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: TS Cấn Văn Lực cho rằng phần lớn nhà đầu tư Việt Nam thiếu kiến thức cơ bản, "đầu tư theo phong trào". Do đó, cần sớm đưa giáo dục tài chính và kiến thức tài sản số vào chương trình học phổ thông và đại học.

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thúy Cải được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa IX (1992–1997), nhiều lần tham gia thảo luận, đề xuất về chính sách phát triển văn hóa, nghệ thuật.

Malaysia, Indonesia tăng vọt nhập khẩu cao su từ Việt Nam, lợi nhuận của Tập đoàn cao su cao nhất lịch sử
Nhà nông

Malaysia, Indonesia tăng vọt nhập khẩu cao su từ Việt Nam, lợi nhuận của Tập đoàn cao su cao nhất lịch sử

Nhà nông

Trong 10 tháng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) có lãi sau thuế vượt kế hoạch cả năm. Cụ thể: Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 24.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 6.300 tỷ đồng, tương ứng lần lượt 79% và gần 108% kế hoạch. Một trong những lý do là các nước châu Á, trong đó có Malaysia và Indonesia nhập khẩu cao su của Việt Nam tăng từ 23-100%.

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia với tổng tỷ số 10-0
Thể thao

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia với tổng tỷ số 10-0

Thể thao

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước U17 Campuchia. Trước đó, ở trận giao hữu diễn ra vào ngày ngày 3/11, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng đã thắng đối thủ này với tỷ số 5-0.

Đừng chỉ trồng trầu bà, cây cảnh này mới là cực phẩm, lá đỏ, hoa tươi, quả lóng lánh như ngọc, còn dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng chỉ trồng trầu bà, cây cảnh này mới là cực phẩm, lá đỏ, hoa tươi, quả lóng lánh như ngọc, còn dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh không chỉ có lá đỏ tươi thắm, đẹp hơn hoa mà những quả mọng nhỏ xinh, trong trắng như những viên ngọc trai cũng khiến mọi người phải say đắm.

Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư
Nhà đất

Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc TP. Đông Hà, quy mô hơn 37 ha, tổng vốn dự kiến 2.430 tỷ đồng, do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất và tham gia đấu thầu thực hiện.

Bắt đối tượng bị truy nã vì gây án mạng sau gần 40 năm lẩn trốn
Pháp luật

Bắt đối tượng bị truy nã vì gây án mạng sau gần 40 năm lẩn trốn

Pháp luật

Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn.

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng trở lại sau nhiều ngày lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng trở lại sau nhiều ngày lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch đã tăng trở lại sau nhiều phiên biến động, lao dốc.

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?
Bạn đọc

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?

Bạn đọc

Khi người để lại di sản là quyền sử dụng đất qua đời, người thừa kế có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (sang tên “sổ đỏ”). Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 101/2024/NĐ-CP đã quy định rõ thời hạn, hồ sơ và trình tự thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc kế thừa tài sản hợp pháp.

Becamex và VSIP muốn làm khu công nghiệp ở Khánh Hoà
Nhà đất

Becamex và VSIP muốn làm khu công nghiệp ở Khánh Hoà

Nhà đất

Liên danh Becamex IDC - VSIP đề xuất đầu tư khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - sinh thái tại Ninh Hòa, quy mô khoảng 2.000 ha, kỳ vọng tạo hành lang kinh tế động lực mới, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho Khánh Hòa.

Tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập) có một khu rừng nổi tiếng, 'vắng bóng' thú rừng, đàn chim gì có tên trong sách Đỏ?
Nhà nông

Tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập) có một khu rừng nổi tiếng, "vắng bóng" thú rừng, đàn chim gì có tên trong sách Đỏ?

Nhà nông

Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước sáp nhập) rộng hơn 7.000ha. VQG Xuân Thủy là rừng ngập mặn, laà vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.

Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ
Nhà nông

Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ

Nhà nông

Mỗi năm, anh Đặng Long Hồ, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (trước sáp nhập) xuất bán từ 30.000-40.000 con cua đinh giống (ba ba Nam bộ), giá bán ba ba Nam bộ giống giá 350.000 đồng/con, giá cua đinh thịt từ 400.000-460.000 đồng/kg.

Bộ Xây dựng đề xuất bán nhà ở xã hội cho sai người bị phạt ít nhất 120 triệu đồng
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất bán nhà ở xã hội cho sai người bị phạt ít nhất 120 triệu đồng

Nhà đất

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, với nhiều quy định mạnh tay nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán, cho thuê, sang nhượng sai đối tượng tại các dự án nhà ở xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mẹ đầu tư không tiếc tiền học tiếng Anh và 'cú lội ngược dòng' ra thế giới
Xã hội

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mẹ đầu tư không tiếc tiền học tiếng Anh và "cú lội ngược dòng" ra thế giới

Xã hội

"Không chỉ bây giờ mà ngay từ ngày xưa mẹ tôi đã luôn nhắc rằng tiếng Anh rất quan trọng", Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về việc được mẹ không tiếc tiền đầu tư cho học tiếng Anh.

Chuyện lạ Tây Ninh, trồng cây dại hái lá bán đắt như tôm tươi, tự trả lương cao, 20 triệu/tháng
Nhà nông

Chuyện lạ Tây Ninh, trồng cây dại hái lá bán đắt như tôm tươi, tự trả lương cao, 20 triệu/tháng

Nhà nông

Rau rừng chủ yếu là các loại cây rừng nhiều lá mọc ngoài tự nhiên, ngoài yếu tố dược liệu, rau rừng còn được xem là đặc sản ở tỉnh Tây Ninh.

Tìm cách nâng cao chuỗi giá trị của loại trái cây tỷ đô mới ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà nông

Tìm cách nâng cao chuỗi giá trị của loại trái cây tỷ đô mới ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà nông

Để nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, các chuyên gia cho rằng, cần ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và sinh học phân tử trong chọn tạo giống dừa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Vùng biển Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng vì sao gió thổi mạnh, nước đục, sóng to, con vật thịt ngọt này lại có nhiều?
Nhà nông

Vùng biển Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng vì sao gió thổi mạnh, nước đục, sóng to, con vật thịt ngọt này lại có nhiều?

Nhà nông

Kinh nghiệm của những ngư dân làm nghề rập lưới ghẹ ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng mới (tỉnh Bình Thuận trước đây) là gió càng thổi mạnh, nước càng đục, sóng càng to thì những ghe, xuồng đi rập ghẹ (con ghẹ biển), thả lưới lại thu hoạch kha khá những mẻ ghẹ tươi ngon trong mùa bấc…

Châu Âu đang đùa với lửa sau tuyên bố của ông Putin
Thế giới

Châu Âu đang đùa với lửa sau tuyên bố của ông Putin

Thế giới

Thành viên Đảng Bảo thủ Quốc gia Phần Lan “Liên minh Tự do” Armando Mema trong bài đăng trên mạng xã hội X đã gọi việc các nước châu Âu tài trợ cho cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga là “đùa với lửa”.

Chủ thầu xây dựng ở Nghệ An “quay xe”, rủ vợ bỏ việc về mở xưởng làm món gì mà ra mẻ nào bán hết mẻ đó?
Nhà nông

Chủ thầu xây dựng ở Nghệ An “quay xe”, rủ vợ bỏ việc về mở xưởng làm món gì mà ra mẻ nào bán hết mẻ đó?

Nhà nông

Vốn là một chủ thầu xây dựng, anh Yên ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An bất ngờ “quay xe” rủ vợ là điều dưỡng viên cùng nghỉ việc về nhà mở xưởng làm đường phên từ mật mía. Đường phên được chính quyền công nhận là sản phẩm Ocop 3 sao, có từng nào cũng bán hết.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến