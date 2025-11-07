Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik

Xã hội

"Gia đình mình – với hai thế hệ đều làm việc tại trường – không phải là hiếm trong ngôi trường này. Nhưng điều đặc biệt là cả nhà không chỉ “đi làm” như một công việc đơn thuần mà là sống cùng với nhịp sống của ngôi trường ấy", Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan chia sẻ.