“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gãy chân ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 hồi tháng 1 năm nay. Sau khoảng 10 tháng chữa trị, mới đây anh có thể thi đấu trong trận giao hữu giữa CLB Thép xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND. Mới đây, bất ngờ lan truyền thông tin chân sút gốc Brazil được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại ĐT Việt Nam trong tháng 11 để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Lào.

Xuất hiện thông tin Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại ĐT Việt Nam trong tháng 11.

Trước đó, theo đánh giá của giới chuyên môn cùng các bác sĩ, Nguyễn Xuân Son chỉ có thể thi đấu vào đầu năm 2026, trong đó có trận ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia vào tháng 3. CLB Thép xanh Nam Định cũng không đăng ký Nguyễn Xuân Son vào danh sách thi đấu ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026.

Theo một số chuyên gia, HLV Kim Sang-sik gọi trở lại Nguyễn Xuân Son là có lý do. Rất có thể chiến lược gia người Hàn Quốc muốn được trực tiếp đánh giá sự hồi phục của Nguyễn Xuân Son, đồng thời sẽ cùng đội ngũ bác sĩ đánh giá thể trạng của cầu thủ này trong quá trình tập trung đội tuyển. Như vậy, khả năng Nguyễn Xuân Son thi đấu ở trận gặp ĐT Lào sắp tới là không cao. Dù vậy, sự trở lại của anh ở ĐT Việt Nam chắc chắn mang tới bầu không khí tích cực.



Trong chia sẻ mới đây trên kênh BLV Quang Huy Story, BLV Quang Huy kỳ vọng hơn vào việc Nguyễn Xuân Son sẽ chính thức tái xuất ĐT Việt Nam vào tháng 3/2026, đồng thời có thể kết hợp cùng chân sút nhập tịch khác là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) để tạo ra cặp “song sát” đáng sợ cho “Những chiến binh sao vàng”.

“Khi Nguyễn Xuân Son có lại thể trạng tốt nhất, cùng lúc Đỗ Hoàng Hên đủ các điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay một cặp tấn công cực kỳ nguy hiểm”, BLV Quang Huy đưa ra quan điểm. “Họ từng hiểu nhau, từng tạo nên một mùa giải kỳ diệu ở Thép xanh Nam Định. Bây giờ nếu được tái ngộ trong màu áo ĐT Việt Nam, đó sẽ là một vũ khí tấn công lợi hại mà HLV Kim Sang-sik rất cần”.

Theo BLV Quang Huy, Nguyễn Xuân Son vẫn là “linh hồn” trong lối chơi của bất kỳ đội bóng nào mà anh khoác áo. Ông nhấn mạnh: “Chỉ cần Nguyễn Xuân Son xuất hiện, đội tuyển đã khác hẳn. Cậu ấy có khả năng kết nối, làm bóng và dứt điểm rất toàn diện”. Việc HLV Nguyễn Trung Kiên của Thép xanh Nam Định mới đây xác nhận, Nguyễn Xuân Son đã sẵn sàng trở lại sân cỏ qua phát biểu “Nguyễn Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, cậu ấy có thể thi đấu ngay ở vòng 11”, càng khiến NHM thêm kỳ vọng.

“Xung quanh Nguyễn Xuân Son hiện vẫn là các cầu thủ nội. Nếu có thêm Đỗ Hoàng Hên – người từng sát cánh rất ăn ý với cậu ấy – thì hàng công của ĐT Việt Nam sẽ như được tiếp thêm lửa”, BLV Quang Huy phân tích.

Nói về Đỗ Hoàng Hên, BLV Quang Huy cho rằng đây là cầu thủ đặc biệt cả về chuyên môn lẫn tinh thần cống hiến. “Đỗ Hoàng Hên là một tiền vệ công thuận chân trái rất hay. Anh ấy có khả năng điều phối, tổ chức và tung ra những cú sút xa hiểm hóc. Về mặt hiệu quả, Đỗ Hoàng Hên là một trong những ngoại binh hay nhất lịch sử V.League”.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên khi còn cùng khoác áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: FBNV.

Ông cũng nhấn mạnh tình cảm đặc biệt mà cầu thủ gốc Brazil này dành cho Việt Nam: “Từ lâu anh ấy đã nói rằng Việt Nam là quê hương thứ hai. Anh nói tiếng Việt còn tốt hơn cả Nguyễn Xuân Son. Đó là một cầu thủ không chỉ hay mà còn thực sự muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam”.

Thống kê của BLV Quang Huy cũng cho thấy, trong 53 trận khoác áo CLB Thép xanh Nam Định, Đỗ Hoàng Hên ghi 16 bàn và có 21 kiến tạo – một con số ấn tượng thể hiện rõ tầm ảnh hưởng của anh. “Ở Thép xanh Nam Định, Đỗ Hoàng Hên là nhân tố không thể thay thế. Chỉ tiếc rằng vì suất ngoại binh bị giới hạn, anh buộc phải ra đi. Hà Nội FC đón anh là hoàn toàn hợp lý, bởi lối chơi kỹ thuật của đội bóng Thủ đô rất phù hợp với phong cách của Đỗ Hoàng Hên. Kể từ khi có quốc tịch Việt Nam để thi đấu với tư cách cầu thủ nội, Đỗ Hoàng Hên đã ra sân cả 2 trận cho Hà Nội FC và ghi 1 bàn thắng”, BLV Quang Huy nhận định.



Nhắc lại mùa giải lịch sử của Thép xanh Nam Định, BLV Quang Huy đặc biệt ấn tượng với bộ đôi Rafaelson - Hendrio: “Mùa đó, họ đem về tổng cộng 41 bàn thắng và 19 kiến tạo, tức là trực tiếp góp dấu giày vào 60 tình huống ghi bàn. Con số ấy gần như không thể phá vỡ”.

Với việc cả hai đều đã sẵn sàng, BLV Quang Huy tin rằng “song sát nhập tịch” này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật. “Đỗ Hoàng Hên từng được ông Kim đánh giá rất cao. Ông ấy nói rằng, nếu cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam, ông sẵn sàng triệu tập ngay. Bởi Đỗ Hoàng Hên là mẫu cầu thủ giàu sáng tạo, phù hợp với triết lý pressing và kiểm soát bóng mà HLV người Hàn Quốc đang xây dựng”.



BLV Quang Huy cho rằng, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với giai đoạn chuyển giao, việc có thêm những cầu thủ nhập tịch chất lượng sẽ giúp cân bằng sức mạnh so với các đối thủ trong khu vực. “Hiện nay, chúng ta thấy Indonesia hay Malaysia đều mạnh lên nhờ chính sách nhập tịch. Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng đó. Nếu có cả Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, sức công phá của đội tuyển sẽ khác hẳn”.

Ông nhấn mạnh: “Bóng đá Việt Nam đang cần những làn gió mới. Khi cả hai cùng ra sân, đội tuyển sẽ có một cặp tấn công vừa ăn ý, vừa mang lại hiệu suất cao. Đó là điều mà lâu rồi chúng ta chưa có kể từ thời Công Phượng – Văn Toàn”.

BLV Quang Huy nói đầy kỳ vọng: “Chúng ta đã có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, nhưng để thành công ở đấu trường lớn, cần thêm những người như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên – những người vừa có đẳng cấp, vừa khát khao cống hiến. Khi họ cùng ra sân trong màu áo đỏ, đó sẽ là hình ảnh rất đáng mong chờ của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik”.